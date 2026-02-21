Lộ diện 4 quản trị viên nhóm Zalo "vẽ đường" cho tài xế né CSGT

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lộ diện 4 quản trị viên nhóm Zalo "vẽ đường" cho tài xế né CSGT

Vân Du

(NLĐO) – 4 quản trị viên một nhóm Zalo bị công an lập biên bản vi phạm hành chính do thông báo địa điểm đóng chốt của CSGT.

Ngày 21-2, Công an xã Hồng Dân, tỉnh Cà Mau cho biết đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 4 quản trị viên của nhóm Zalo "Giao thông Hồng Dân" về hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật".

- Ảnh 1.

Công an làm việc với đối tượng thông báo, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT. Ảnh: Công an tỉnh Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, công an phát hiện nhóm Zalo "Giao thông Hồng Dân" với hơn 1.000 thành viên tham gia nhằm mục đích cập nhật, chia sẻ vị trí làm nhiệm vụ của lực lượng CSGT.

Công an đã nhanh chóng xác minh và mời làm việc đối với những người giữ vai trò quản trị, vận hành nhóm Zalo trên, gồm: H.M.N. (SN 1996); V.M.T. (SN 2006); D.Đ.T. (SN 2006) và P.V.H (SN 2007) - cùng ngụ xã Hồng Dân. Đồng thời, lập biên bản vi phạm hành chính.

Theo Công an tỉnh Cà Mau, hành vi "Thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" sẽ bị phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với cá nhân.

"Từ vụ việc trên, có thể thấy khi các hội nhóm trên không gian mạng liên tục cập nhật vị trí tuần tra - kiểm soát của CSGT, đã vô tình "vẽ đường" cho những "ma men" và các "quái xế" lách luật. Thay vì bị ngăn chặn kịp thời, những tài xế say xỉn tiếp tục lao ra đường khi không làm chủ được tốc độ... gây nguy hiểm cho xã hội..." - Công an tỉnh Cà Mau thông tin về hành vi vi phạm của các hội nhóm trên không gian mạng.

Tin liên quan

Mới sáng mùng 1 Tết đã bị CSGT xử phạt do say xỉn

Mới sáng mùng 1 Tết đã bị CSGT xử phạt do say xỉn

(NLĐO) - Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM đã xử lý 2 trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung

Xử phạt người đăng clip TikTok sử dụng hình ảnh CSGT TPHCM trái quy định

(NLĐO) - Tài khoản @anhgrabvlog đã đăng 6 clip lên mạng xã hội TikTok liên quan đến lực lượng CSGT TPHCM.

Xử phạt một chủ tài khoản Facebook ở Đà Nẵng

(NLĐO) – Đăng thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín lực lượng công an, một chủ tài khoản Facebook ở TP Đà Nẵng bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

lập biên bản CSGT Cà Mau Zalo vi phạm hành chí
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo