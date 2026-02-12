HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Xử phạt người đăng clip TikTok sử dụng hình ảnh CSGT TPHCM trái quy định

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài khoản @anhgrabvlog đã đăng 6 clip lên mạng xã hội TikTok liên quan đến lực lượng CSGT TPHCM.

Ngày 12-2, thông tin từ Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết Đội CSGT Chợ Lớn vừa xử phạt vi phạm hành chính hành vi sử dụng mạng xã hội TikTok để đưa thông tin không đúng quy định pháp luật.

Xử phạt tài khoản Tik Tok đăng clip sai sự thật về CSGT TPHCM - Ảnh 1.

Công an làm việc với anh T.Q.A.

Theo cảnh sát, hiện nay, một số người thường xuyên sử dụng hình ảnh (những hình ảnh cắt ghép, chỉnh sửa, các hình ảnh có biểu hiện tiêu cực đã được xử lý trước đây,…) đăng tải để xuyên tạc, chống phá và một bộ phận người dân bức xúc, uất ức sau khi bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, ghi nhận, xử phạt vi phạm hành chính. 

Điển hình trong các ngày 9-11-2025 và 11-11-2025, trên mạng xã hội TikTok liên tục xuất hiện 4 đoạn clip do tài khoản @anhgrabvlog đăng tải. Nội dung thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ của tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Chợ Lớn và quá trình trao đổi giữa lực lượng CSGT và người được cho là chủ sở hữu thiết bị ghi hình.

Qua xác minh và tiếp xúc làm việc, được biết chủ tài khoản mạng xã hội TikTok trên là anh T.Q.A (người đã biên tập lại và đăng tải 6 đoạn clip nhỏ và đăng trên mạng xã hội Tik Tok). 

Đội CSGT Chợ Lớn đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.Q.A về hành vi "Thu thập xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật" theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP.

Anh T.Q.A nhận thức được bản thân đã không kiểm soát được cảm xúc, lời nói trong quá trình tiếp xúc và làm việc với tổ tuần tra kiểm soát và đăng tải các đoạn video clip có sử dụng hình ảnh của cá nhân, tổ chức khi chưa được sự đồng ý và không kiểm soát nội dung bình luận trong bài viết của mình trên mạng xã hội là sai và đồng ý với lỗi vi phạm hành chính. 

Ngày 9-2, anh T.Q.A đã thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt là 5 triệu đồng.

