HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Lộ diện cặp đôi cho vay lãi suất “cắt cổ” vừa bị bắt tại Huế

Q.Nhật

(NLĐO) - Hai đối tượng cho vay nặng lãi qua mạng, sau đó hẹn gặp người vay tại quán cà phê để thoả thuận mức vay với lãi suất hơn 530%/năm.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Chân dung đôi nam nữ cho vay nặng lãi bị công an bắt giữ tại TP Huế - Ảnh 1.

Đôi nam nữ (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang) bị khởi tố vì cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991; trú tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002; trú tỉnh An Giang). Cơ quan công an xác định, cả hai có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Chân dung đôi nam nữ cho vay nặng lãi bị công an bắt giữ tại TP Huế - Ảnh 2.

Đôi nam nữ cho vay nặng lãi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết quảng cáo cho vay trả góp theo ngày trên nhiều hội, nhóm tại địa bàn Huế. Khi có người muốn vay, các đối tượng chuyển sang liên hệ qua Zalo, hẹn gặp trực tiếp tại các quán cà phê để thỏa thuận số tiền vay, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo điều tra, với khách vay lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); từ lần vay tiếp theo, mức phí là 10%. Người vay phải chuyển tiền góp hằng ngày vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực buộc thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất bị đẩy lên tới 530,91%/năm, vượt hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

TAND TPHCM khai mạc phiên xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm cho vay: 9 bị cáo hầu tòa

TAND TPHCM khai mạc phiên xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm cho vay: 9 bị cáo hầu tòa

(NLĐO) - Việc triệu tập 70 cá nhân và tổ chức được xem là bước chuẩn bị quan trọng để HĐXX làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

"Ma trận" vay chồng vay siêu tinh vi của nhóm bị cáo cho vay lãi nặng

(NLĐO) - Khi con nợ không còn đủ khả năng thanh toán khoản vay, nhóm bị cáo này sẽ giới thiệu thêm người khác cùng đường dây để con nợ tiếp tục nhận nợ.

Giả mua bán nhà, cọc tiền đất để che giấu đường dây cho vay hơn 83 tỉ đồng

(NLĐO) - Từ tin tố giác cho vay lãi nặng từ con nợ, Công an Đà Nẵng bắt giữ một đối tượng ở phường Hòa Khánh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo