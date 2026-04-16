Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Đôi nam nữ (thứ 2 và thứ 3 từ phải sang) bị khởi tố vì cho vay nặng lãi.

Hai đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1991; trú tỉnh Ninh Bình) và Phạm Huỳnh Thanh Trúc (SN 2002; trú tỉnh An Giang). Cơ quan công an xác định, cả hai có liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng trên không gian mạng với mức lãi suất lên đến hơn 530%/năm.

Đôi nam nữ cho vay nặng lãi.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng nhiều tài khoản Facebook để đăng tải các bài viết quảng cáo cho vay trả góp theo ngày trên nhiều hội, nhóm tại địa bàn Huế. Khi có người muốn vay, các đối tượng chuyển sang liên hệ qua Zalo, hẹn gặp trực tiếp tại các quán cà phê để thỏa thuận số tiền vay, lãi suất và phương thức trả góp.

Theo điều tra, với khách vay lần đầu, các đối tượng thu phí hồ sơ 15% trên tổng số tiền vay (trừ trực tiếp vào tiền giải ngân); từ lần vay tiếp theo, mức phí là 10%. Người vay phải chuyển tiền góp hằng ngày vào tài khoản ngân hàng do các đối tượng chỉ định.

Trường hợp chậm trả, các đối tượng liên tục nhắn tin, gọi điện đe dọa, gây áp lực buộc thanh toán. Đáng chú ý, có trường hợp lãi suất bị đẩy lên tới 530,91%/năm, vượt hơn 26 lần mức lãi suất tối đa theo quy định của Bộ luật Dân sự.

Hiện Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Huế đã thu thập tài liệu, chứng cứ, làm rõ vai trò và hành vi vi phạm của các đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.