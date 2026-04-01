TAND TPHCM khai mạc phiên xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm cho vay: 9 bị cáo hầu tòa

Ngày 1-4, TAND TP HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.



9 bị cáo đối diện hai nhóm tội danh

HĐXX do thẩm phán Phạm Uyên Thy làm chủ tọa sẽ xem xét hành vi của 9 bị cáo chia thành hai nhóm.

Nhóm lãnh đạo Công ty Phú Mỹ gồm các bị cáo Trần Hoàng Trinh (Giám đốc), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng và Hứa Xương. Các bị cáo này bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Các bị cáo tại tòa

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan (nguyên Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (nguyên Phó Giám đốc), Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương. Nhóm này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để phục vụ công tác xét xử, HĐXX triệu tập tổng cộng 70 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Cường; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông…

Ngoài ra, là nhiều đơn vị quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế như Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới nam TPHCM, Công ty Asia Land Ltd, và Công ty MS Investment (đều có địa chỉ tại Malaysia).

Bên cạnh các pháp nhân, HĐXX còn triệu tập một lượng lớn cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đông đảo trong số đó đều có địa chỉ cư trú tại xã Phong Phú và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cũ), TP HCM.

Kêu gọi em trai bà Hứa Thị Phấn đầu thú

Trước phiên xử, TAND TP HCM đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường (SN 1952; em trai bà Hứa Thị Phấn, Chủ tịch Công ty Phú Mỹ; đã mất), nguyên là thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định ngày 7-10-2025 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Cơ quan xét xử nhấn mạnh việc bị cáo ra trình diện là cơ sở để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nếu bị cáo vẫn không ra đầu thú trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 9-4, tòa án sẽ coi đây là hành vi từ bỏ quyền tự bào chữa và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo theo đúng quy định.