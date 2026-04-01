TAND TPHCM khai mạc phiên xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm cho vay: 9 bị cáo hầu tòa

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

TAND TPHCM khai mạc phiên xét xử vụ án lừa đảo, vi phạm cho vay: 9 bị cáo hầu tòa

Trần Thái

(NLĐO) - Việc triệu tập 70 cá nhân và tổ chức được xem là bước chuẩn bị quan trọng để HĐXX làm rõ các tình tiết liên quan đến vụ án.

Ngày 1-4, TAND TP HCM khai mạc phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ sai phạm xảy ra tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ (Công ty Phú Mỹ) và Ngân hàng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi.

9 bị cáo đối diện hai nhóm tội danh

HĐXX do thẩm phán Phạm Uyên Thy làm chủ tọa sẽ xem xét hành vi của 9 bị cáo chia thành hai nhóm.

Nhóm lãnh đạo Công ty Phú Mỹ gồm các bị cáo Trần Hoàng Trinh (Giám đốc), Hứa Thị Bích Hạnh, Ngô Nguyễn Đoan Trang, Lâm Kim Dũng và Hứa Xương. Các bị cáo này bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

- Ảnh 1.

Các bị cáo tại tòa

Nhóm cựu cán bộ ngân hàng gồm Phạm Thị Mai Toan (nguyên Giám đốc), Trần Thị Bích Ngọ (nguyên Phó Giám đốc), Đào Thị Thu Hòa và Đặng Thị Thu Hương. Nhóm này bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" theo khoản 3 Điều 179 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Để phục vụ công tác xét xử, HĐXX triệu tập tổng cộng 70 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan như Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Hòa Bình; Công ty TNHH Đầu tư Phát triển nhà Quốc Cường; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Sản xuất Xây dựng Đông Mê Kông…

Ngoài ra, là nhiều đơn vị quản lý nhà nước và tổ chức quốc tế như Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Khu đô thị mới nam TPHCM, Công ty Asia Land Ltd, và Công ty MS Investment (đều có địa chỉ tại Malaysia).

Bên cạnh các pháp nhân, HĐXX còn triệu tập một lượng lớn cá nhân là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Đông đảo trong số đó đều có địa chỉ cư trú tại xã Phong Phú và xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (cũ), TP HCM.

Kêu gọi em trai bà Hứa Thị Phấn đầu thú

Trước phiên xử, TAND TP HCM đã phát thông báo kêu gọi bị cáo Hứa Xường (SN 1952; em trai bà Hứa Thị Phấn, Chủ tịch Công ty Phú Mỹ; đã mất), nguyên là thành viên HĐQT Công ty Phú Mỹ, hiện đang bỏ trốn và bị truy nã theo quyết định ngày 7-10-2025 của Cơ quan CSĐT Công an TPHCM.

Cơ quan xét xử nhấn mạnh việc bị cáo ra trình diện là cơ sở để được hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, nếu bị cáo vẫn không ra đầu thú trước khi phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ ngày 1-4 đến ngày 9-4, tòa án sẽ coi đây là hành vi từ bỏ quyền tự bào chữa và tiến hành xét xử vắng mặt bị cáo theo đúng quy định.

Tin liên quan

Đổi ngoại tệ online, nhiều người... lãnh đủ

Đổi ngoại tệ online, nhiều người... lãnh đủ

(NLĐO) - Chỉ với một vài lần trao đổi qua Facebook, các bị hại đã chủ động chuyển tiền để có thể dễ dàng đổi được ngoại tệ.

Hai người đàn ông làm chuyện khó ngờ ở làng quê Quảng Trị

(NLĐO) - Bị triệu tập vì biểu hiện bất thường, người đàn ông ở Quảng Trị giao nộp túi nilon chứa ma tuý. Từ đó, công an phát hiện thêm số lượng lớn ma tuý khác.

Vụ xét xử cựu Thứ trưởng: Nữ kế toán khóc nức nở "chỉ mong có cơ hội lo cho con"

(NLĐO) - Tại toà, cựu kế toán trưởng Công ty Hoàng Dân khóc nói bản thân chỉ làm theo sự chỉ đạo, mong Hội đồng xét xử cho cơ hội về lo cho con nhỏ.

lừa đảo chiếm đoạt tài sản tổ chức tín dụng Agribank Chi nhánh Mạc Thị Bưởi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo