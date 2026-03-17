Lộ diện phòng chờ tổng thống tại sân bay Phú Quốc

Dương Ngọc

(NLĐO)- Phòng chờ tổng thống tại nhà ga VIP sân bay Phú Quốc là nơi sẽ đón tiếp các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC và các đoàn cấp cao trong APEC 2027.

Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc - nơi dự kiến đón tiếp các Nhà lãnh đạo Kinh tế APEC và các đoàn đại biểu cấp cao trong Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 - đang dần lộ diện với thiết kế lấy cảm hứng từ vẻ đẹp huyền bí của đại dương.

Ý tưởng chủ đạo của Nhà ga VIP tại Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lấy cảm hứng từ hình dáng uyển chuyển của cá đại bàng biển

Công trình nằm trong dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc do Tập đoàn Sun Group thực hiện. Nhà ga VVIP có quy mô khoảng 8.500 m², do kiến trúc sư người Ý Marco Casamonti thiết kế kiến trúc, trong khi phần nội thất được đảm nhiệm bởi Aedas Interiors (Singapore) - đơn vị thuộc tập đoàn kiến trúc và quy hoạch quốc tế Aedas. Nhà ga được trang bị hệ thống hiện đại, có thể phục vụ các chuyến chuyên cơ với quy mô lên đến 300 hành khách.

Ý tưởng chủ đạo của công trình lấy cảm hứng từ hình dáng uyển chuyển của cá đại bàng biển - loài sinh vật biểu tượng cho sự tự do và sức mạnh bền bỉ. Không gian bên trong được kiến tạo như một hành trình khám phá nhiều tầng sâu của đại dương, đồng thời lồng ghép các yếu tố văn hóa đặc trưng của đảo Ngọc.

Phối cảnh đại sảnh

Phối cảnh đại sảnh

Ngay từ khu đại sảnh, hiệu ứng ánh sáng được thiết kế để tái hiện mặt nước lấp lánh dưới nắng. Những lớp ánh sáng tự nhiên phản chiếu thành các gợn vàng chuyển động nhẹ, kết hợp cùng hệ mái dốc và kết cấu gợi hình ảnh đình làng Việt, tạo cảm giác vừa sang trọng vừa gần gũi cho không gian đón tiếp.

Khu làm thủ tục mang sắc thái trầm hơn với gam màu sapphire và ngọc bích, gợi liên tưởng đến tầng "biển hoàng hôn". Trục không gian cao và thẳng được nhấn mạnh bởi hàng cột gỗ cùng hệ đèn treo dạng lưới gợn sóng, lấy cảm hứng từ kỹ nghệ đan lát truyền thống.

Khu làm thủ tục mang sắc thái trầm hơn với gam màu sapphire và ngọc bích

Tại khu khởi hành, những ô kính lớn cao sát trần mở rộng tầm nhìn hướng ra biển. Các cụm sofa thấp và bàn trà được bố trí thành những "ốc đảo" nghỉ ngơi trong sảnh chờ, dưới hệ trần nan uốn lượn. Sự tiết chế về màu sắc, ánh sáng và vật liệu tự nhiên mang lại cảm giác thư thái như trong một khu nghỉ dưỡng ven biển.

Phối cảnh khu khởi hành

Không gian dành cho các đoàn quan chức cấp cao và nguyên thủ được thiết kế tách biệt với tông màu trầm, tạo sự riêng tư và trang trọng. Những bề mặt đá obsidian đen bóng kết hợp đường kim loại ánh vàng tạo nên vẻ sang trọng kín đáo. Điểm nhấn của khu vực là tác phẩm điêu khắc treo bằng thủy tinh và vàng, gợi hình ảnh cá đại bàng biển đang sải cánh giữa đại dương sâu.

Hệ thống phòng chức năng gồm phòng họp, khu làm việc tạm thời và phòng tiếp khách được bố trí linh hoạt, đảm bảo tiêu chuẩn an ninh, bảo mật và tiện nghi cho các đoàn cấp cao. Các vật liệu như gỗ, đá, kim loại tông đồng và gốm sứ được sử dụng hài hòa, vừa thể hiện tính ngoại giao trang trọng, vừa gợi nhắc bản sắc văn hóa Việt.

Phối cảnh phòng chờ cấp bộ trưởng

Phối cảnh phòng chờ Tổng thống

Phối cảnh phòng chờ Tổng thống

Khi hoàn thành, nhà ga VIP sân bay Phú Quốc không chỉ phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 mà còn là điểm đón tiếp các chuyến chuyên cơ và sự kiện đối ngoại quan trọng của đảo Ngọc trong tương lai, góp phần nâng tầm vị thế của Phú Quốc trên bản đồ giao thương và ngoại giao quốc tế.

Sớm nâng cấp, mở rộng sân bay Phú Quốc

(NLĐO)- APEC 2027 sẽ được tổ chức tại Phú Quốc (Kiên Giang), lượng khách du lịch tới "đảo ngọc" đang tăng phi mã trong khi hạ tầng sân bay Phú Quốc quá tải.

Sân bay Phú Quốc sẽ hiện đại cỡ nào khi đón APEC 2027?

(NLĐO)- Sân bay Phú Quốc sẽ nâng cấp toàn diện phục vụ APEC 2027 và phát triển hạ tầng giao thông, du lịch, hướng tới tiêu chuẩn sân bay hiện đại, thông minh.

Cận cảnh đại công trường mở rộng sân bay Phú Quốc 20 triệu khách mỗi năm

(NLĐO)- Nhà ga T2 sân bay quốc tế Phú Quốc đang thi công lên đến tầng 4, Nhà ga VIP đạt 100% kết cấu thô và kết cấu thép, đường băng số 2 đạt 30% khối lượng.

