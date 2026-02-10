Cụm linh vật ngựa của Hội hoa xuân TP HCM Tết Bính Ngọ đặt tại cổng đường Trương Định (công viên Tao Đàn, phường Bến Thành) nhanh chóng trở thành điểm nhấn thu hút người dân và du khách.

Cụm linh vật “Tam mã” nổi bật đặt tại cổng đường Trương Định (công viên Tao Đàn). Ảnh: Ngọc Vân

Ba linh vật mang ba sắc đỏ, xanh, vàng được bố trí trên hệ khung uốn lượn, tạo cảm giác chuyển động liên tục, khỏe khoắn. Tư thế ngựa vươn cao, đầu ngẩng, chân chồm lên không trung gợi hình ảnh "mã đáo thành công", biểu trưng cho may mắn, hanh thông và khởi đầu thuận lợi trong năm mới.

Tạo hình linh vật khỏe khoắn, đường nét tinh xảo. Ảnh: Ngọc Vân

Các chi tiết tạo hình được thể hiện sinh động với đôi mắt sáng, bờm dựng mạnh mẽ, đường nét hài hòa cùng hoa văn trang trí mang phong cách dân gian kết hợp hiện đại. Phần cổ và yên ngựa được xử lý tinh tế, phối màu hài hòa, tạo tổng thể vừa trang nhã vừa nổi bật.

Lộ diện "Tam mã" rực sắc tại Hội hoa xuân TPHCM.

Ghi nhận ngày 10-2, nhiều người dân dừng lại quan sát, chụp ảnh, bày tỏ sự thích thú trước không khí rộn ràng và công tác chuẩn bị công phu. Không ít người cho biết họ đang mong chờ một mùa lễ hội hoành tráng, quy mô.

Linh vật thu hút ánh nhìn, nhiều người đi đường tranh thủ chụp ảnh.

Bà Nguyễn Thị Phượng (ngụ phường Phú Nhuận) bày tỏ ấn tượng trước sự đầu tư của không gian lễ hội năm nay. "Tôi đang rất nôn nao chờ đến giờ khai mạc để được chiêm ngưỡng trọn vẹn diện mạo Hội hoa xuân" - bà chia sẻ.



Du khách quốc tế cũng bày tỏ sự thích thú trước sắc màu rực rỡ của cụm linh vật.

Dự kiến, Hội hoa xuân TP HCM diễn ra từ ngày 12-2 (nhằm 25 tháng Chạp) đến 22-2 (nhằm mùng 6 tháng Giêng) tại công viên Tao Đàn. Lễ khai mạc tổ chức lúc 18 giờ 30 ngày 12-2 và lễ bế mạc lúc 17 giờ 30 ngày 22-2.

Hội hoa xuân TPHCM năm nay mang chủ đề "Xuân hội tụ – Vững bước vươn mình", do UBND TPHCM tổ chức; Sở Văn hóa - Thể thao, Sở Xây dựng cùng Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh TPHCM và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện.

Bên cạnh không gian trưng bày hoa, hội hoa xuân còn quy tụ nhiều tác phẩm dự thi của giới làm nghề hoa, cá kiểng, bonsai, non bộ, tiểu cảnh; kết hợp các hoạt động văn hóa – nghệ thuật dân gian như lân sư rồng, võ cổ truyền, đờn ca tài tử.

Ngoài ra, ban tổ chức bố trí khu ẩm thực, chiếu phim ngoài trời, trình diễn mapping cùng các sân chơi mỹ thuật dành cho thiếu nhi, góp phần mang đến không gian vui xuân phong phú cho người dân và du khách.

Đội ngũ thi công đang gấp rút hoàn tất các hạng mục để kịp tiến độ trước ngày khai mạc. Ảnh: Ngọc Vân