HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026?

Báo NLĐO

(NLĐO) - Mời bạn đọc bình chọn linh vật ngựa tỉnh, thành đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026. Cuộc bình chọn kết thúc ngày 20-2 và công bố kết quả vào ngày 21-2

Mỗi dịp Tết Nguyên đán, người dân cả nước lại chờ đón sự xuất hiện của linh vật trong năm tại các công viên, quảng trường, đường hoa... Đây không chỉ là biểu tượng của năm mới mà còn là niềm tự hào về bàn tay tài hoa của các nghệ nhân và sự đầu tư của mỗi địa phương.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 1.

Linh vật ngựa oai phong, sống động tại công viên xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Tết năm nay, linh vật ngựa - biểu tượng của sự bứt phá, kiên cường và tinh thần "mã đáo thành công" - đã được các tỉnh, thành trình làng với nhiều phong cách khác nhau. Từ những tuấn mã dũng mãnh đến những chú ngựa vui nhộn, dễ thương đã và đang tạo nên bức tranh xuân vô cùng sống động.

Đến hẹn lại lên, Báo Người Lao Động điện tử tổ chức cuộc bình chọn: "Linh vật ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?".

Cuộc bình chọn nhằm tạo sân chơi hấp dẫn cho bạn đọc cả nước tham gia đánh giá, bình chọn linh vật Ngựa của các tỉnh thành đồng thời tôn vinh những linh vật có giá trị thẩm mỹ, tính sáng tạo, bản sắc văn hóa.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 2.

Linh vật ngựa vàng do nghệ nhân Đinh Văn Tâm chế tác đặt tại Sân bay quốc tế Đà Nẵng

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 3.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 4.

Linh vật ngựa TP Cần Thơ

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 5.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 6.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 7.

Linh vật ngựa tỉnh Gia Lai

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 8.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 9.

Linh vật ngựa ở TPHCM

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 10.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 11.

Linh vật ngựa tỉnh Khánh Hoà

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 12.

Linh vật ngựa của tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ 2026? - Ảnh 13.

Linh vật ngựa TP Đà Nẵng

Thời gian bình chọn bắt đầu từ hôm nay đến hết ngày 20-2 (nhằm Mùng 4 Tết Bính Ngọ).

Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào ngày 21-2 (Mùng 5 Tết Bính Ngọ).

Thăm dò ý kiến

Linh vật Ngựa tỉnh, thành nào đẹp nhất Tết Bính Ngọ?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Bình chọnXem kết quả

Tin liên quan

Cận cảnh 8 linh vật ngựa "bắt mắt" được trưng bày ở Lao Bảo

(NLĐO) - Không những người dân địa phương mà nhiều người ở nơi khác cũng tìm đến xã Lao Bảo để được "check-in" với 8 linh vật ngựa

Linh vật ngựa mạnh mẽ tung vó tại Lạng Sơn trước thềm tết Bính Ngọ

Tại khuôn viên Lễ hội hoa đào xứ Lạng đã có linh vật ngựa vàng, đỏ được tạo hình tung vó mạnh mẽ, uy nghiêm trước thềm Tết Nguyên đán khiến người dân thích thú.

Lộ diện những linh vật ngựa ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026

(NLĐO) - Những đại cảnh ở Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 đã được chế tác hơn 80% và các xưởng đang gấp rút hoàn thành công đoạn còn lại

Tết Nguyên đán linh vật ngựa linh vật ngựa ấn tượng linh vật ngựa đẹp nhất
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo