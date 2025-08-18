HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Kinh tế

Lộ diện tòa tháp cao thứ hai Việt Nam tại siêu dự án 80.000 tỉ ở Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - Tập đoàn Sun Group sẽ khởi công dự án Da Nang Downtown với tháp 69 tầng, cao thứ hai Việt Nam.

Trong chuỗi dự án trọng điểm được khởi công nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9, siêu dự án Khu Công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp Da Nang Downtown do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư sẽ chính thức động thổ vào ngày 19-8 tại Đà Nẵng.

Với tổng vốn đầu tư gần 80.000 tỉ đồng và quy mô hơn 76ha, dự án có điểm nhấn là tòa tháp 69 tầng cao 408m, dự kiến trở thành công trình cao thứ hai Việt Nam, chỉ sau Landmark 81 (461m) ở TP HCM. Công trình được kỳ vọng sẽ trở thành biểu tượng kiến trúc mới của miền Trung, góp phần nâng tầm thương hiệu quốc tế cho Đà Nẵng.

Lộ diện tòa tháp cao thứ hai Việt Nam tại siêu dự án 80.000 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Phối cảnh dự án Da Nang Downtown

Da Nang Downtown tọa lạc ven sông Hàn, giữa hai cây cầu Trần Thị Lý và Tiên Sơn – vị trí được ví như "trung tâm của trung tâm", thuộc phường Hòa Cường.

Dự án gồm công viên văn hóa giải trí, nhà hát 9.000 m² với 4.000 chỗ ngồi, khu phố thương mại ven sông, bảo tàng, trung tâm triển lãm, công viên xanh và hệ thống dịch vụ du lịch cao cấp.

Lộ diện tòa tháp cao thứ hai Việt Nam tại siêu dự án 80.000 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Điểm nhấn của dự án là tòa tháp 69 tầng cao 408m, dự kiến là tòa nhà cao thứ 2 cả nước

Chủ đầu tư Sun Group dự kiến sẽ tổ chức các show nghệ thuật ngoài trời, bắn pháo hoa và các hoạt động kinh tế đêm, biến nơi đây thành điểm đến sôi động hàng đầu khu vực.

Tòa tháp biểu tượng được thiết kế lấy cảm hứng từ ngũ hành và hình ảnh áo dài trắng truyền thống. Phần đỉnh tháp tạo hình ngọn lửa, nơi ánh mặt trời chiếu qua như ngọn hải đăng.

Lộ diện tòa tháp cao thứ hai Việt Nam tại siêu dự án 80.000 tỉ ở Đà Nẵng - Ảnh 3.

Vị trí xây dựng dự án nằm sát bờ sông Hàn, đối diện Cung thể thao Tiên Sơn

Bên trong sẽ tích hợp khách sạn 5 sao, văn phòng hạng A, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại, nhà hàng, bar, đài quan sát và khu hội nghị sự kiện, hình thành một điểm đến "all in one".

Từ ngày 19-8 đến 2-9, Đà Nẵng sẽ tổ chức khởi công 6 dự án trọng điểm chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Các lễ khởi công sẽ được tổ chức kết hợp trực tiếp và trực tuyến, bảo đảm tổ chức đồng thời tại nhiều điểm cầu trên toàn quốc.

Cụ thể, 6 dự khởi công gồm: Dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; Khu tái định cư phục vụ Dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn phường Điện Bàn Bắc; Khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); Dự án Quần thể Khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; Dự án Chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; Dự án Nhà ở xã hội tại Khu đất B4-1, B4-2 thuộc Khu tái định cư Hòa Hiệp 4. Dịp này, thành phố cũng sẽ tổ chức khởi công Trường Dân tộc nội trú liên cấp tại xã Tây Giang.


Tin liên quan

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

Hé lộ loạt tuyến tàu điện ngầm, hầm ngầm mới tại Đà Nẵng

(NLĐO) - Trong quy hoạch giao thông đô thị, Đà Nẵng định hướng phát triển hầm qua sân bay, sông Hàn và nhiều tuyến tàu điện ngầm.

