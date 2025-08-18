Chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9, Chính phủ quyết định tổ chức lễ khởi công, khánh thành trực tuyến đồng thời khoảng 250 công trình, dự án tại 80 điểm cầu trên cả nước (trực tiếp kết hợp trực tuyến đến tất cả các công trình, dự án) vào sáng ngày 19-8.

Sảnh vào chính của Trung tâm Triển lãm Việt Nam được trang hoàng chuẩn bị cho ngày khánh thành. Ảnh: TTXVN

Tổng mức đầu tư của 250 dự án, công trình lên tới 1,28 triệu tỉ đồng. Trong đó có 89 dự án, công trình khánh thành; 161 dự án, công trình khởi công. Đây là các sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, một mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc, được chia các lĩnh vực như sau:

Hạ tầng giao thông có 59 dự án, công trình; Công trình dân dụng - đô thị: 44 dự án, công trình; Công trình công nghiệp: 57 dự án, công trình; Hạ tầng kỹ thuật: 36 dự án, công trình; Nhà ở xã hội: 22 dự án, công trình; Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 6 dự án, công trình; Văn hóa, Thể thao: 3 dự án, công trình; Giáo dục: 12 dự án, công trình; Quốc phòng: 1; Y tế: 10 dự án, công trình

Theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn, trong 250 dự án, công trình có: 8 dự án quan trọng quốc gia, 46 dự án nhóm A; 155 dự án nhóm B và 41 dự án nhóm C.

Tổng mức đầu tư: 1,28 triệu tỉ đồng; trong đó, nguồn vốn Nhà nước với 129 dự án: 478.000 tỉ đồng, chiếm 37% tổng mức và 121 dự án nguồn vốn khác: 802.000 tỉ đồng, chiếm 63% tổng mức.

Cầu Rạch Miễu 2 sẽ khánh thành, đưa vào khai thác vào ngày 19-8

250 dự án đóng góp trên 18% giá trị GDP cả nước ngay trong năm 2025 và trên 20% cho những năm tiếp theo. Các công trình dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ tạo khung hạ tầng chiến lược dẫn dắt đầu tư tư nhân.

Lễ khởi công, khánh thành đồng loạt diễn ra lúc 9 giờ sáng 19-8

Trong tổng số 250 dự án, công trình đủ điều kiện khánh thành, khởi công, lựa chọn 80 điểm cầu truyền hình trực tuyến và trực tiếp, các dự án còn lại sẽ tổ chức khởi công, khánh thành đồng loạt.

Thời gian bắt đầu lúc 9 giờ ngày 19-8. Điểm cầu trung tâm: tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Các điểm cầu lớn khác đặt tại dự án cầu Ngọc Hồi và đường dẫn hai đầu cầu (Hà Nội); sân bay Gia Bình (tỉnh Bắc Ninh); khu tái định cư phường Đồng Văn (Ninh Bình); Bệnh viện Ung bướu Nghệ An (Nghệ An) và dự án Nhà máy điện gió Hải Anh (tỉnh Quảng Trị). TP HCM sẽ tổ chức điểm cầu tại Trung tâm Tài chính quốc tế Saigon Marina; tỉnh Đồng Tháp tổ chức khánh thành cầu Rạch Miễu 2. Tỉnh Cà Mau tổ chức khởi công cao tốc Cà Mau - Cái Nước, đường giao thông Đất Mũi - Cảng Hòn Khoai và cảng Hòn Khoai...

Hình thức tổ chức: Tổ chức cầu truyền hình trực tiếp và trực tuyến.

Các công trình tiêu biểu như: Khánh thành Trung tâm Triển lãm Quốc gia tại xã Đông Anh của Tập đoàn Vingroup. Theo kế hoạch đầu tư là đến năm 2027 mới hoàn thành, nhưng tham gia vào đợt thi đua quyết liệt của Chính phủ, của các cấp, các ngành, công trình khởi công từ 30-8-2024 và đến 19- 8 này là khánh thành, rút ngắn nhiều thời gian. Đây là công trình thiết kế rất phức tạp, kiến trúc đẹp, có kết cấu thép siêu trường, siêu trọng.

Cùng khởi công đợt này có Trung tâm Nghiên cứu Phát triển của Viettel, đây là một công trình tiêu biểu để nghiên cứu thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là bán dẫn, AI, Data. Tổng mức đầu tư là khoảng 10.000 tỉ đồng.

Khánh thành Dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu Nghệ An của tỉnh Nghệ An, tổng mức đầu tư 1.259 tỉ đồng, quy mô là 1.000 giường bệnh; khánh thành Dự án Nhà máy điện gió Hải Anh, giá trị là 1.565 tỉ đồng; Dự án khởi công khu thương mại dịch vụ kết hợp công viên vui chơi giải trí ở Đà Nẵng, của Đà Nẵng Capital, quy mô là 76,9 ha, tổng mức đầu tư là 79.790 tỉ đồng.

Trong lĩnh vực giao thông có khánh thành dự án cầu Rạch Miễu 2, kết nối Đồng Tháp và Vĩnh Long - một công trình tiêu biểu, nỗ lực. Trước kia là cầu dây văng thì phải thuê tư vấn nước ngoài, nhà thầu nước ngoài, có nhà thầu phụ Việt Nam, thời gian thi công dài. Bây giờ công nghệ tiến bộ hơn, nhà thầu thiết kế là cũng là nhà thầu Việt Nam, đơn vị thi công cũng là đơn vị thi công Việt Nam, thời gian thi công rút ngắn trước 4 tháng.