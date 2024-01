Lo Tết trọn vẹn cho công nhân

Năm 2023 là quãng thời gian vô cùng khó khăn của Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam (quận Bình Tân, TP HCM) khi đơn hàng sụt giảm, buộc phải cắt giảm hơn 9.200 lao động. Dù vậy, để tri ân sự đồng hành của người lao động (NLĐ), công ty vẫn quyết định thưởng Tết cho NLĐ với mức từ 1 đến 1,98 tháng lương/người, tùy theo số năm cống hiến.



Sẻ chia

Với hơn 8 năm làm việc, nữ công nhân (CN) Hoàng Thị Xuân được nhận gần 14 triệu đồng tiền thưởng Tết. So với năm ngoái, mức thưởng có giảm, song với chị đây là nỗ lực rất lớn của ban giám đốc.

Bên cạnh thưởng Tết, công ty còn tổ chức khoảng 30 chuyến xe đưa CN về quê sum họp cùng người thân vào chiều 27 tháng chạp. NLĐ sẽ được công ty hỗ trợ 50% giá vé, Công đoàn hỗ trợ 20% giá vé. Tính ra, mỗi NLĐ chỉ phải thanh toán từ 91.000 đồng (điểm đến là tỉnh Phú Yên) đến 259.000 đồng (tỉnh Thái Bình) và được hỗ trợ ngày phép đi đường (cứ 500 km thì được tính 1 ngày phép). Ngoài tặng 37.500 phần quà (400.000 đồng/phần) cho đoàn viên, Công đoàn công ty còn phối hợp với LĐLĐ quận Bình Tân chăm lo cho 10.000 trường hợp khó khăn, mỗi trường hợp 500.000 đồng.

Công nhân Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam trúng thưởng xe máy tại chương trình “Vui Xuân Giáp Thìn - Đón Tết đoàn viên” Ảnh: MAI CHI

Tại Công ty TNHH Always (KCX Tân Thuận, quận 7, TP HCM), khi nghe thông báo công ty vẫn thưởng lương tháng 13 và tổ chức tiệc tất niên cũng như tặng quà Tết, toàn bộ CN như trút được nỗi lo. Suốt một năm qua, công ty liên tục gặp khó khăn về đơn hàng. Đến thời điểm hiện tại, một số bộ phận chỉ làm 5 ngày/tuần. Cũng vì ít đơn hàng nên năm nay công ty cho CN nghỉ Tết dài ngày. Chị Nguyễn Thị Kim Ngân, CN bộ phận kho, chia sẻ: "Là mẹ đơn thân, lại đang ở trọ nên Tết đến có rất nhiều khoản chi, nếu không có thưởng thì chắc chắn sẽ thiếu trước hụt sau. Vì vậy, việc công ty vẫn giữ nguyên mức thưởng như năm ngoái, tôi và các đồng nghiệp rất mừng".

Tại Công ty TNHH Cơ điện Minh Khoa (quận Tân Phú, TP HCM), CN làm việc từ 5 năm trở lên sẽ được hỗ trợ vé máy bay về quê đón Tết miễn phí. Nhằm tạo điều kiện cho NLĐ có thêm thời gian sum họp cùng người thân, công ty bố trí cho họ được nghỉ Tết sớm. Riêng đối với các CN ở lại TP HCM đón Tết, ngoài tiệc tất niên, công ty còn hỗ trợ thực phẩm trong 3 ngày Tết. Năm nay, tất cả NLĐ được thưởng Tết 1 tháng lương kèm một phần quà.

Tổ chức tất niên, tặng quà Tết

Chương trình "Vui Xuân Giáp Thìn - Đón Tết đoàn viên" do Công đoàn Công ty TNHH May mặc Triple Việt Nam (huyện Củ Chi, TP HCM) tổ chức cuối tuần qua đã để lại ấn tượng đẹp cho hơn 1.700 CN. Ngoài thưởng thức các tiết mục văn nghệ "cây nhà lá vườn", CN còn được tham gia quay số may mắn. 534 CN đã được nhận các giải thưởng như xe máy, tivi, điện thoại cùng nhiều đồ gia dụng… với tổng trị giá 253 triệu đồng.

Ông Nguyễn Đắc Thời, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết vượt qua những khó khăn trong năm 2023, công ty đã ổn định được đơn hàng, nhờ đó duy trì việc làm thường xuyên cho NLĐ. Ngoài hoạt động vui xuân kể trên, công ty sẽ thưởng Tết cho NLĐ với mức bình quân 1 tháng lương/người; mỗi đoàn viên còn được Công đoàn cơ sở tặng một phần quà trị giá khoảng 500.000 đồng. Ngoài ra, 10 trường hợp đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Tại Công ty TNHH May thêu Hà Giang (quận Gò Vấp, TP HCM), Công đoàn công ty cũng đang tất bật chuẩn bị quà Tết cho CN cũng như hoàn thiện chương trình tất niên. Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch Công đoàn công ty, cho biết năm 2023, dù vẫn chưa thể khôi phục sản xuất như trước dịch nhưng doanh nghiệp vẫn bảo đảm việc làm, thu nhập cho hơn 120 CN. Các chế độ phúc lợi của CN vẫn được duy trì. Tết này, công ty vẫn chi hơn 760 triệu đồng thưởng Tết cho CN. Ngoài ra, ban giám đốc và Công đoàn cơ sở còn tặng mỗi CN một phần quà Tết trị giá khoảng 600.000 đồng; tặng 11 vé tàu, xe cho những trường hợp khó khăn để họ về quê sum họp gia đình. Dự kiến tiệc tất niên công ty diễn ra vào ngày 31-1 (tức 21 tháng chạp). "Cả ban giám đốc và CN đều mong muốn một buổi tiệc tất niên vui tươi, ấm cúng nên ngoài ăn uống, chúc Tết, Công đoàn công ty còn tổ chức thêm các sân chơi để mọi người giao lưu với nhau như liên hoan văn nghệ, bốc thăm trúng thưởng. Ngoài ra, CN còn có quà mang về là những túi gạo chất lượng cao" - bà Thủy cho biết.

Thăm, tặng quà đoàn viên - lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn Trong 2 ngày 16 và 17-1, Công đoàn các KCX- KCN TP HCM đã đến thăm, tặng quà Tết Giáp Thìn cho 20 CN có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các trường hợp được hỗ trợ lần này là CN bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn thu hẹp sản xuất hoặc ngưng hoạt động, giải thể, phá sản hoặc di dời đi nơi khác, chủ doanh nghiệp bỏ trốn hoặc không thưởng Tết; lao động nữ đang mang thai, đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi… Mỗi CN được nhận một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. * LĐLĐ quận Tân Bình, TP HCM, chiều 16-1 đã đến thăm hỏi, động viên gia đình chị Nguyễn Thị Trang Thảo, nhân viên Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Trong vụ hỏa hoạn tại nhà riêng vào tối 5-12-2023, chị Thảo nhảy từ trên lầu xuống đất và bị chấn thương cột sống. Vụ hỏa hoạn cũng đã thiêu rụi toàn bộ tài sản của gia đình và cướp đi sinh mạng của con gái chị. Trong chuyến thăm, ngoài quà của LĐLĐ TP, LĐLĐ quận còn tặng chị 1 sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. M.Chi - H.Đào