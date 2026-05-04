Lộ trình siết kiểm soát khí thải ở nhà máy nhiệt điện

Thông tư 45/2024 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN 19:2024/BTNMT) sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2026.
Theo đó, đến hết ngày 31-12-2031, các nhà máy nhiệt điện đã đi vào vận hành, dự án nhà máy nhiệt điện đã có quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đề nghị thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường... trước thời điểm Thông tư 45 có hiệu lực sẽ được tiếp tục áp dụng QCVN 22:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp nhiệt điện và quy định của địa phương.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các chủ đầu tư nhà máy nhiệt điện khẩn trương xây dựng và thực hiện kế hoạch nghiên cứu chuyển đổi công nghệ sản xuất, xử lý chất thải và ứng dụng các biện pháp quản lý môi trường tốt nhất nhằm đáp ứng quy định mới kể từ ngày 1-1-2032.
QCVN 19:2024/BTNMT là quy chuẩn khí thải chung cho nhiều lĩnh vực gồm các chất vô cơ, chất hữu cơ, các lò đốt rác - y tế - công nghiệp, nhiệt điện, xi măng, lọc hóa dầu, thép... Theo quy chuẩn này, giá trị giới hạn của các chỉ tiêu khí thải sau xử lý được hạ xuống nhiều lần so với các quy chuẩn trước đây, nghĩa là quy định sẽ khó đáp ứng hơn rất nhiều.
Bình luận (0)