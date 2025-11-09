Loại cây đặc sản vào vụ, nhuộm vàng bản làng vùng cao xứ Thanh

Thời điểm này, bà con nhân dân xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào vụ thu hoạch lúa nếp Cay Nọi, một giống lúa đặc sản cho hạt gạo nổi tiếng thơm ngon, gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt của bà con các dân tộc thiểu số nơi đây.

Nếp Cay Nọi - cây đặc sản nhuộm vàng bản làng vùng cao xứ Thanh

Năm nay, lúa được mùa, khắp các bản làng vùng cao Thanh Hóa (đặc biệt là tại xã Quảng Chiểu, vựa lúa nếp Cay Nọi) được phủ một màu vàng óng, đẹp như tranh. Màu vàng của sự no ấm, bội thu.

Lúa nếp Cay Nọi có nguồn gốc từ Lào, được du nhập vào huyện Mường Lát cũ từ những thập niên 80 của thế kỷ trước. Đến nay, giống lúa này được người dân gìn giữ và phát triển như một loại nếp quý, đặc sản của địa phương

Cây lúa nếp Cay Nọi được trồng 1 vụ duy nhất trong năm, từ khoảng tháng 6 hàng năm, người dân địa phương bắt đầu gieo mạ và cấy ở chân ruộng bậc thang. Đến cuối tháng 10, đầu tháng 11 sẽ là khoảng thời gian thu hoạch

Những ngày này, người dân các bản làng xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa nô nức ra đồng thu hoạch lúa

Người dân xã Quang Chiểu gùi "mùa vàng" về nhà



Giống lúa đặc sản này có xuất xứ tại Lào, được đưa vào trồng tại xã Quang Chiểu từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Đến nay, trên địa bàn toàn xã trồng gần 350 ha. Năm 2023, nếp Cay Nọi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa.

Khắp các bản làng tại xã Quang Chiểu đều phủ một màu vàng óng





Giữa các thung lủng dọc suối Xim cũng được nhuộm vàng, đẹp như tranh

Niềm vui được mùa của một thiếu nữ người Thái ở Quang Chiểu