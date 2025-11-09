Loại cây đặc sản vào vụ, nhuộm vàng bản làng vùng cao xứ Thanh

(NLĐO)- Được du nhập từ Lào từ những năm 1980, đến nay loại cây này đang trở thành cây đặc sản của các xã vùng cao Thanh Hóa, mang no ấm đến cho người dân
Thời điểm này, bà con nhân dân xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa đang bước vào vụ thu hoạch lúa nếp Cay Nọi, một giống lúa đặc sản cho hạt gạo nổi tiếng thơm ngon, gắn liền với đời sống văn hóa, sinh hoạt của bà con các dân tộc thiểu số nơi đây.
Năm nay, lúa được mùa, khắp các bản làng vùng cao Thanh Hóa (đặc biệt là tại xã Quảng Chiểu, vựa lúa nếp Cay Nọi) được phủ một màu vàng óng, đẹp như tranh. Màu vàng của sự no ấm, bội thu.
Những ngày này, người dân các bản làng xã Quang Chiểu, tỉnh Thanh Hóa nô nức ra đồng thu hoạch lúa
Giống lúa đặc sản này có xuất xứ tại Lào, được đưa vào trồng tại xã Quang Chiểu từ những năm 1980 của thế kỷ trước. Đến nay, trên địa bàn toàn xã trồng gần 350 ha. Năm 2023, nếp Cay Nọi được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh Thanh Hóa.
