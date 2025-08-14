HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Loại gà lôi người miền Tây nuôi phổ biến và để giữ nhà

CÔNG TUẤN

(NLĐO) - Khác gà lôi trắng, gà lôi thả vườn ngoài cho thịt thì còn có thể giúp người dân miền Tây giữ nhà như nuôi ngỗng

Những ngày qua, dư luận đang rất quan tâm tới vụ nuôi và bán 13 con gà lôi trắng khiến anh Thái Khắc Thành ở tỉnh Nghệ An vướng vào lao lý. Bởi lẽ, tại thời điểm anh Thành bị khởi tố (ngày 2-4-2025) thì cơ quan tố tụng áp dụng Nghị định số 84 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06 năm 2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) xác định gà lôi trắng được ghi nhận trong phụ lục I - nhóm IB.

Gà lôi vườn khác gà lôi trắng ra sao? - Ảnh 1.

Gà lôi trắng. Ảnh: Internet

Cũng là gà lôi, nhưng gà lôi vườn thì được khá nhiều người dân ở miền Tây nuôi và bán ra thị trường như các loại gia cầm khác. Vậy, gà lôi trắng khác gà lôi vườn ra sao?

Vì sao gà lôi trắng nằm trong sách Đỏ?

Gà lôi trắng (có tên khoa học "Lophura nycthemera") là một loài chim lớn thuộc họ trĩ. Đây là một trong những giống gà quý hiếm, được ghi trong sách Đỏ Việt Nam.

Theo Nghị định 84 của Chính phủ, trong bộ gà thì ngoài gà lôi trắng còn có gà lôi lam mào trắng và gà lôi tía cũng thuộc động vật rừng quý hiếm.

Điều 5 Nghị định 06 của Chính phủ quy định hoạt động săn, bắn, bắt, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, chế biến, vận chuyển, buôn bán các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm không được ảnh hưởng tiêu cực đến sự tồn tại, sinh trưởng, phát triển của loài này trong tự nhiên.

Mọi hoạt động săn, bắn, bắt, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, chế biến, quảng cáo, trưng bày, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được quản lý, đảm bảo nguồn gốc hợp pháp….

Tuy nhiên, kể từ ngày ngày 1-7-2025, Thông tư số 27 năm 2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) ban hành về quản lý loài nguy cấp, quý, hiếm; nuôi động vật rừng thông thường và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp chính thức có hiệu lực pháp luật, lại xác định gà lôi trắng thuộc nhóm số thứ tự 43, ghi nhận trong nhóm IIB. Như vậy, gà lôi trắng được chuyển từ nhóm 1B (nghiêm cấm) sang nhóm II B (hạn chế khai thác).

Về môi trường sống và sinh sản, gà lôi trắng thường sinh sống ở khu vực núi có độ cao từ 500 m trở lên, mỗi đàn chỉ có khoảng 3-5 cá thể. Do sống trong môi trường tự nhiên nên loài này phát triển chậm do thường đối diện những mối đe dọa từ chồn, cầy vòi hương và khỉ mặt đỏ.

Ở Việt Nam, gà lôi trắng đang được bảo tồn và nhân giống tại Vườn Quốc gia Bạch Mã và Vườn Quốc gia Cúc Phương.

Khi trưởng thành, gà lôi trắng trống có lông đen trắng, mắt đỏ nâu và chân đỏ; gà lôi trắng mái có trọng lượng nhỏ hơn, lông màu nâu xám, mắt nâu và chân đỏ.

Gà lôi vườn khác gà lôi trắng ra sao? - Ảnh 2.

Gà lôi thả vườn có màu sắc và trọng lượng khác gà lôi trắng. Ảnh: Internet

Gà lôi thả vườn giá trị kinh tế cao

Trong khi đó, gà lôi thả vườn (hay còn gọi là gà tây) dễ chăm sóc, thức ăn chủ yếu là lúa, cỏ, cám… Gà lôi vườn nuôi sau 3 tháng sẽ đạt trọng lượng 3 kg trở lên và có thể bán ra thị trường.

Gà lôi vườn thường tự tìm nơi làm ổ trong các bụi cây, bụi cỏ để đẻ trứng. Mỗi con mái đẻ từ 12-15 trứng (tùy thời điểm và cách chăm sóc), thời gian ấp khoảng 30 ngày và tỉ lệ nở trên 90%. Mỗi năm, gà lôi mái có thể sinh sản khoảng 70-80 trứng.

Gà lôi vườn có khả năng thích nghi với nhiều môi trường nuôi khác nhau và có khả năng chống chịu một số bệnh tật thông thường.

Khi trưởng thành, gà lôi vườn trống có trọng lượng lên tới 10-12kg, lông màu đen trắng, cổ có màu đỏ xanh, chân màu xanh đen, mào thòng xuống cổ; con mái có trọng lượng và đầu nhỏ hơn con trống, mào ngắn.

Gà lôi vườn khác gà lôi trắng ra sao? - Ảnh 3.

Gà lôi thả vườn rất dễ nuôi. Ảnh: Internet

Giá gà lôi vườn thương phẩm dao động từ 150.000 -180.000 đồng/kg. Thịt gà lôi vườn thơm ngon như gà ta thả vườn, thích hợp chế biến món lẩu nấu với củ cải trắng, đậu phộng, sả, đu đủ mỏ vịt…

Ngoài việc nuôi để lấy thịt, gà lôi vườn còn giúp người dân nông thôn giữ nhà như nuôi ngỗng. Bởi lẽ, khi thấy người lạ, gà lôi sẽ kêu rất to "cà lót cà lót…" và đuôi xòe ra như chim công. Nếu như gà lôi trắng biết bay thì gà lôi thả vườn chỉ đi bộ với tốc độ rất chậm chạp như vịt xiêm.

