Thời sự

VIDEO: Luật sư nói gì về vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi trắng?

Tin - ảnh: Đức Ngọc

(NLĐO) - Theo luật sư, vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi trắng, bị cáo có thể được miễn trách nhiệm hình sự.

Chiều 13-8, ngay sau TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, tại gia đình anh Thành ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội, đơn vị nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án này.

VIDEO: Luật sư nói gì về vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng?- Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với Luật sư Lê Hồng Hiển tại nhà anh Thành vào chiều 13-8

Theo Luật sư Hiển, tại phiên tòa phúc thẩm có xem xét miễn trách nhiệm hình sự trong vụ án này, lý do miễn trách nhiệm hình sự là vì tại thời điểm khởi tố là ngày 2-4-2025, khi đó pháp luật quy định các cá thể gà lôi trắng này thuộc nhóm IB, nếu thuộc nhóm IB thì có căn cứ, cơ sở để theo điều 244 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, ngày 24-6-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi Trường đã ban hành thông tư số 27 có hiệu lực từ 1-7-2025, trong đó thay đổi đối với loài gà lôi trắng này, chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB, với sự thay đổi pháp luật thì bị cáo Thành có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Hình sự.

VIDEO: Luật sư nói gì về vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng?- Ảnh 3.

Niềm vui của anh Thành khi được tại ngoại về với gia đình

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin những ngày vừa qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Diễn biến mới vụ người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng

Ngoài ra, hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng sau phiên tòa khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

VIDEO: Luật sư nói gì về vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng?- Ảnh 4.

Rất nhiều người dân đến chia sẻ khi hay tin anh Thành được tại ngoại

Chiều 13-8, tại xã Đô Lương, người thân anh Thái Văn Thành rất vui mừng khi người này được tại ngoại trở về nhà.

Được tại ngoại trở về nhà, anh Thái Văn Thành cho biết bản thân rất vui khi được về nhà cùng mẹ già, vợ và con nhỏ. Anh cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước các ngành chức năng liên quan cho anh được tại ngoại. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh mong muốn việc xét xử công tâm, để có cơ hội trở về với gia đình trong thời gian sớm nhất.

Khánh nghị toàn bộ bản án, người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng được cho tại ngoại

Kháng nghị toàn bộ bản án, người đàn ông nuôi, bán 13 con gà lôi trắng được cho tại ngoại

(NLĐO)- TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú.

Vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng: Có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự ?

(NLĐO) - Bị cáo Thành lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng có tình những tiết được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Thông tin mới vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi bán 13 con gà lôi trắng

(NLĐO) - Một hãng luật đã nhận bào chữa miễn phí trong vụ án một người nông dân nuôi, bán 13 con gà lôi trắng lĩnh án 6 năm tù.

trách nhiệm hình sự Bộ luật Hình sự vi phạm quy định gà lôi Thái Khắc Thành tại ngoại
