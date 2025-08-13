VIDEO: Luật sư nói gì về vụ lĩnh 6 năm tù vì nuôi, bán 13 con gà lôi trắng?

Chiều 13-8, ngay sau TAND tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với Thái Khắc Thành từ tạm giam sang cấm đi khỏi nơi cư trú, tại gia đình anh Thành ở xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, phóng viên Báo Người Lao Động đã có cuộc trao đổi nhanh với Luật sư Lê Hồng Hiển, Hãng luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự tại Hà Nội, đơn vị nhận bào chữa miễn phí cho bị cáo Thái Khắc Thành trong vụ án này.

Theo Luật sư Hiển, tại phiên tòa phúc thẩm có xem xét miễn trách nhiệm hình sự trong vụ án này, lý do miễn trách nhiệm hình sự là vì tại thời điểm khởi tố là ngày 2-4-2025, khi đó pháp luật quy định các cá thể gà lôi trắng này thuộc nhóm IB, nếu thuộc nhóm IB thì có căn cứ, cơ sở để theo điều 244 Bộ luật hình sự.

Tuy nhiên, ngày 24-6-2025, Bộ Nông nghiệp và Môi Trường đã ban hành thông tư số 27 có hiệu lực từ 1-7-2025, trong đó thay đổi đối với loài gà lôi trắng này, chuyển từ nhóm IB sang nhóm IIB, với sự thay đổi pháp luật thì bị cáo Thành có thể được xem xét miễn trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 29 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin những ngày vừa qua, thông tin bị cáo Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An) bị Tòa án nhân dân Khu vực 5 tỉnh Hưng Yên tuyên án 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm", quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 244 Bộ luật Hình sự, gây xôn xao dư luận.

Ngoài ra, hình ảnh người vợ Thành bế con nhỏ, khóc trước giây phút anh này bị đưa lên xe thùng chuyên dụng sau phiên tòa khiến nhiều người thương cảm, xót xa.

Chiều 13-8, tại xã Đô Lương, người thân anh Thái Văn Thành rất vui mừng khi người này được tại ngoại trở về nhà.

Được tại ngoại trở về nhà, anh Thái Văn Thành cho biết bản thân rất vui khi được về nhà cùng mẹ già, vợ và con nhỏ. Anh cũng cảm ơn Đảng, Nhà nước các ngành chức năng liên quan cho anh được tại ngoại. Tại phiên tòa phúc thẩm, anh mong muốn việc xét xử công tâm, để có cơ hội trở về với gia đình trong thời gian sớm nhất.