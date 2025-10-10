Loại hạt Việt Nam trồng nhiều là “thần dược” chống lão hóa

Theo một nghiên cứu vừa được đăng tải trên tạp chí Age and Aging, chiết xuất từ hạt ca cao có thể giúp giảm tình trạng viêm liên quan đến tuổi tác, là vấn đề đứng sau nhiều bệnh mà chúng ta thường gặp phải khi cơ thể dần lão hóa.

Ca cao có thể được chế biến thành thức uống hoặc làm chocolate, làm bánh... - Minh họa AI: Thu Anh

Nhà dịch tễ học Howard Sesso, đồng tác giả từ Bệnh viện Brigham and Women (Mỹ), cho biết họ đã bắt đầu quan tâm đến ca cao khi có một số bằng chứng cho thấy loại thực phẩm này dường như giúp giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

"Chúng tôi muốn xem liệu việc bổ sung chiết xuất ca cao trong nhiều năm so với giả dược có thể điều chỉnh tình trạng viêm hay không, và dữ liệu cho thấy là có" - tiến sĩ Sesso nói.

Họ đã tuyển chọn 598 người trưởng thành khỏe mạnh từ 60 tuổi trở lên, được bổ sung 500 mg chiết xuất ca cao hoặc giả dược mỗi ngày trong 2 năm.

Trong suốt thời gian này, các dấu ấn sinh học gây viêm trong máu đã được đo lường.

Việc sử dụng chiết xuất ca cao làm chậm đáng kể sự gia tăng hsCRP (protein C phản ứng độ nhạy cao), một dấu ấn sinh học chung cho tình trạng viêm toàn thân và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Hiệu quả lớn nhất được phát hiện ở những người bắt đầu giai đoạn nghiên cứu với nguy cơ mắc bệnh tim mạch rất cao.

Tác dụng này được cho là nhờ lượng hợp chất hoạt tính sinh học phong phú trong hạt ca cao - bao gồm nhóm flavanol - vốn thường được coi như "thần dược" tự nhiên đẩy lùi lão hóa.

Tác dụng chống viêm của các hợp chất trong ca cao có thể còn có giá trị lớn hơn, bởi tình trạng viêm mạn tính không chỉ thúc đẩy bệnh tim mạch mà còn tác động đến nguy cơ một loạt bệnh liên quan đến lão hóa khác, từ các bệnh chuyển hóa (ví dụ như tiểu đường type 2), thần kinh (Alzheirmer, Parkinson...), bệnh tự miễn, ung thư...

Tuy nhiên nghiên cứu này chưa đào sâu vào giá trị tổng thể lên sức khỏe của ca cao, mà mới chỉ xem xét đến bệnh tim mạch.

Mặc dù vậy, những kết quả trên cho thấy loạt hạt thú vị này nên là chủ đề của nhiều nghiên cứu tiếp theo nhằm cung cấp một phương pháp tự nhiên, dễ tiếp cận để chống lão hóa.