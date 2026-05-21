Loài mới "Bàn tay sát thủ" lộ diện ở "đảo tử thần" Singapore

Theo Live Science, loài mới Chironex blakangmati là một loài sứa hộp cực độc, với vết chích có thể gây chết người, được tìm thấy ở đảo Sentosa của Singapore.

Tên chi "Chironex" mà nó thuộc về có nghĩa là "Bàn tay sát thủ" theo tiếng Hy Lạp cổ. Không giống như hầu hết các loài sứa khác chỉ đơn giản là trôi theo dòng hải lưu, sứa hộp Chironex có thể chủ động xác định và bơi về phía con mồi nhờ vào cơ bắp mạnh mẽ và đôi mắt phức tạp của chúng.

Trong khi đó, cụm "blakangmati" được lấy từ tên cổ của đảo Sentosa là "Pulau Blakang Mati", tức "hòn đảo có tử thần ở phía sau" theo tiếng Malay, có thể liên quan đến các dòng hải lưu nguy hiểm, các bãi đá ngầm và nạn cướp biển từng hoành hành ở mặt sau hòn đảo vào những thế kỷ trước.

Loài mới Chironex blakangmati được phát hiện ở Singapore - Ảnh: THE RAFFLES BULLETIN OF ZOOLOGY

Viết trên tạp chí khoa học Raffles Bulletin of Zoology, các nhà khoa học cho biết loài mới này đã bị lầm lẫn với một loài cùng chi là Chironex yamaguchii trong nhiều năm.

Tuy nhiên theo giáo sư Cheryl Ames, đồng tác giả từ Đại học Tohoku (Nhật Bản), các phân tích mới đã chỉ ra những khác biệt đáng kể về mặt hình thái lẫn di truyền ở loài mới này.

Cụ thể hơn, loài mới thiếu cấu trúc kênh phân nhánh ở đáy cơ thể hình chuông mà loài Chironex yamaguchii và hai loài Chironex khác là Chironex fleckeri và Chironex indrasaksajiae đều có.

Cấu trúc vốn nằm trong các thùy perradial, là các vạt gia cố cơ bắp giúp sứa hộp đẩy mình khi bơi.

Cùng với sự khác biệt về gene, sự khác biệt về mặt giải phẫu này đã khẳng định rằng C. blakangmati là một loài riêng biệt.

"Việc xem xét và phân tích kỹ lưỡng tất cả các loài sứa hộp Chironex đã được biết đến cho đến nay đã hé lộ rất nhiều điều về loài sứa này" - phó giáo sư Danwei Huang, đồng tác giả từ Đại học Quốc gia Singapore, cho biết.

Việc hiểu rõ hơn về sự phân bố và đặc tính của các loài sứa "sát thủ" này là thông tin quan trọng giúp xây dựng các chiến lược ngăn ngừa thương tích và tử vong ở người.