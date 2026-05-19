Tín hiệu radio truyền đến Trái Đất bị bẻ cong bởi thứ bí ẩn

Theo Sci-News, lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã trực tiếp phát hiện ra cách các đám mây khí ion hóa hỗn loạn giữa các vì sao làm thay đổi mãnh liệt tín hiệu radio (vô tuyến) phát đi từ một vật thể ở xa.

Phát hiện độc đáo này hứa hẹn mở đường cho việc giải mã cấu trúc chi tiết của môi trường vật chất hỗn loạn giữa các vì sao trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Tín hiệu radio từ chuẩn tinh TXS 2005+403 đã gặp phải một "thế lực" đặc biệt trên đường truyền đến Trái Đất, khiến nó bị bẻ cong và biến dạng khốc liệt - Ảnh đồ họa: CfA

Trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters, nhà thiên văn học Alexander Plavin và các cộng sự tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (CfA - Mỹ) cho biết họ đã tập trung vào TXS 2005+403, một chuẩn tinh cực sáng trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus).

Chuẩn tinh vốn có bản chất là một lỗ đen siêu khối lượng (lỗ đen quái vật) điên cuồng nuốt vật chất, giải phóng năng lượng dữ dội, tạo ra ánh sáng rực rỡ như một vì sao.

Sự cuồng nộ đó đã giúp tín hiệu radio từ vật thể này truyền đến tận các kính thiên văn của người Trái Đất, cho dù nó cách chúng ta đến 10 tỉ năm ánh sáng.

Tuy nhiên, dưới "mắt thần" của hệ thống quan sát vô tuyến VLBA của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF), ánh sáng vô tuyến từ chuẩn tinh này đã bị lệch hướng và biến dạng khi đi qua vùng Cygnus, một môi trường hỗn loạn và tán xạ cực mạnh trong Ngân Hà, nằm trên hướng nhìn từ Trái Đất đến chòm sao Thiên Nga.

“Hầu hết những gì chúng ta thấy trong dữ liệu sóng radio không đến từ chính chuẩn tinh mà đến từ sự tán xạ gây ra bởi sự nhiễu loạn trong khu vực này" - tiến sĩ Plavin cho biết.

Đó là những sự biến dạng có cấu trúc, lốm đốm trong ánh sáng vô tuyến, không thể được giải thích bằng sự mờ nhòe đơn thuần hay bằng chính chuẩn tinh.

Phát hiện mới này là một tin tốt. Chính tín hiệu radio bị bẻ cong này phản ánh cấu trúc của những thứ đang tác động đến nó. Vì vậy các nhà khoa học có thể lợi dụng các tín hiệu bất thường này để hiểu rõ hơn các cấu trúc vẫn còn "vô hình" quanh chúng ta.