HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Khoa học

Tín hiệu radio truyền đến Trái Đất bị bẻ cong bởi thứ bí ẩn

Anh Thư

(NLĐO) - Tín hiệu radio phát từ một vật thể cách Trái Đất 10 tỉ năm ánh sáng đã bị bẻ cong và biến dạng bởi một "thế lực" bất ngờ.

Theo Sci-News, lần đầu tiên các nhà thiên văn học đã trực tiếp phát hiện ra cách các đám mây khí ion hóa hỗn loạn giữa các vì sao làm thay đổi mãnh liệt tín hiệu radio (vô tuyến) phát đi từ một vật thể ở xa.

Phát hiện độc đáo này hứa hẹn mở đường cho việc giải mã cấu trúc chi tiết của môi trường vật chất hỗn loạn giữa các vì sao trong thiên hà Milky Way (Ngân Hà) của chúng ta.

Tín hiệu radio truyền đến Trái Đất bị bẻ cong bởi thứ bí ẩn - Ảnh 1.

Tín hiệu radio từ chuẩn tinh TXS 2005+403 đã gặp phải một "thế lực" đặc biệt trên đường truyền đến Trái Đất, khiến nó bị bẻ cong và biến dạng khốc liệt - Ảnh đồ họa: CfA

Trên tạp chí khoa học Astrophysical Journal Letters, nhà thiên văn học Alexander Plavin và các cộng sự tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard & Smithsonian (CfA - Mỹ) cho biết họ đã tập trung vào TXS 2005+403, một chuẩn tinh cực sáng trong chòm sao Thiên Nga (Cygnus).

Chuẩn tinh vốn có bản chất là một lỗ đen siêu khối lượng (lỗ đen quái vật) điên cuồng nuốt vật chất, giải phóng năng lượng dữ dội, tạo ra ánh sáng rực rỡ như một vì sao.

Sự cuồng nộ đó đã giúp tín hiệu radio từ vật thể này truyền đến tận các kính thiên văn của người Trái Đất, cho dù nó cách chúng ta đến 10 tỉ năm ánh sáng.

Tuy nhiên, dưới "mắt thần" của hệ thống quan sát vô tuyến VLBA của Quỹ Khoa học quốc gia Mỹ (NSF), ánh sáng vô tuyến từ chuẩn tinh này đã bị lệch hướng và biến dạng khi đi qua vùng Cygnus, một môi trường hỗn loạn và tán xạ cực mạnh trong Ngân Hà, nằm trên hướng nhìn từ Trái Đất đến chòm sao Thiên Nga.

“Hầu hết những gì chúng ta thấy trong dữ liệu sóng radio không đến từ chính chuẩn tinh mà đến từ sự tán xạ gây ra bởi sự nhiễu loạn trong khu vực này" - tiến sĩ Plavin cho biết.

Đó là những sự biến dạng có cấu trúc, lốm đốm trong ánh sáng vô tuyến, không thể được giải thích bằng sự mờ nhòe đơn thuần hay bằng chính chuẩn tinh.

Phát hiện mới này là một tin tốt. Chính tín hiệu radio bị bẻ cong này phản ánh cấu trúc của những thứ đang tác động đến nó. Vì vậy các nhà khoa học có thể lợi dụng các tín hiệu bất thường này để hiểu rõ hơn các cấu trúc vẫn còn "vô hình" quanh chúng ta.

Tin liên quan

Sinh vật 540 triệu tuổi ở Brazil chứng minh khoa học "lạc lối"

Sinh vật 540 triệu tuổi ở Brazil chứng minh khoa học "lạc lối"

(NLĐO) - Bản chất của những sinh vật từng được cho là "động vật cổ xưa nhất Trái Đất" vừa được phơi bày.

Thứ kỳ lạ đang "nuôi quái vật" ở tâm thiên hà chứa Trái Đất

(NLĐO) - Một hệ thống kỳ lạ dường như đang cung cấp suất ăn khối lượng tương đương Trái Đất cho "quái vật" Sagittarius A* mỗi thập kỷ.

Phát hiện đường hầm khổng lồ bên dưới Jerusalem - Israel

(NLĐO) - Một đường hầm bí ẩn cao 5m, rộng đến 3m đã được xây dựng bên dưới TP Jerusalem của Israel ít nhất hàng thế kỷ trước.

tín hiệu vô tuyến chuẩn tinh Thiên nga tín hiệu radio Miky Way
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo