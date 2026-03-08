HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Khoa học

Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác

Anh Thư

(NLĐO) - "Báu vật bị lãng quên" trong bảo tàng Anh tiết lộ vào 200.000 năm trước khi loài chúng ta ra đời, ở châu Âu đã có một loài người cổ rất thông minh.

Theo SciTech Daily, các nhà khoa học Anh quốc từ University College London (UCL) và Bảo tàng Lịch sử tự nhiên London đã tìm thấy một báu vật đáng kinh ngạc khi rà soát lại bộ sưu tập hiện vật được khai quật hơn 3 thập kỷ trước từ di chỉ Boxgrove ở hạt Tây Sussex nước Anh.

Đó là một chiếc "búa mềm" có niên đại lên tới 500.000 năm, tức xưa hơn chính loài người tinh khôn (người hiện đại) Homo sapiens chúng ta đến 200.000 năm.

Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác - Ảnh 1.
Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác - Ảnh 2.
Phát hiện báu vật 500.000 tuổi do loài người khác chế tác - Ảnh 3.

Cuộc khai quật tại di chỉ Boxgrove những năm 1990 và báu vật khảo cổ vừa làm các nhà khoa học kinh ngạc - Ảnh: BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN LONDON

"Búa mềm" là dạng công cụ tiền sử được sử dụng tương tự như búa bằng đá, nhưng làm từ vật liệu mềm hơn, thường được dùng để mài sắc các công cụ khác mà không làm vỡ vụn chúng.

Chiếc "búa mềm" được khai quật ở Tây Sussex là một mảnh xương hình tam giác, dài khoảng 11cm, rộng 6cm và dày 3cm, với các vết lõm và sẹo va đập đặc trưng.

Đặc biệt, các mảnh đá lửa nhỏ vẫn còn găm trong các vết nứt trên xương, minh chứng cho việc nó được dùng để đập vào đá trong quá trình chế tác công cụ.

Viết trên tạp chí khoa học Science Advances, nhóm tác giả cho biết họ tin rằng chủ nhân của công cụ có thể là người Homo heidelbergensis hoặc người Neanderthal sơ khai, những loài người cổ mà trước đây chúng ta tin rằng có trình độ phát triển thua xa Homo sapiens.

Báu vật khảo cổ này đã góp thêm vào chuỗi bằng chứng làm thay đổi quan niệm chung về họ.

Việc chọn xương voi - vốn hiếm và bền hơn các loại xương động vật khác - cho thấy các loài người cổ này có hiểu biết sâu sắc về đặc tính vật liệu.

Họ không chỉ sử dụng những gì có sẵn mà còn biết chọn lọc vật liệu tối ưu để tạo ra các công cụ đá sắc bén, hữu dụng hơn.

Quá trình thu thập, tạo hình và tái sử dụng mảnh xương voi nhiều lần để bảo trì bộ công cụ đá chứng tỏ khả năng tư duy trừu tượng, lập kế hoạch và sự tháo vát của họ vượt xa những hình dung trước đây về các loài người cổ.

Vì vậy, báu vật ở Tây Sussex không chỉ quý giá vì nó đã nửa triệu tuổi và do một loài người khác chế tác, nó còn là dấu mốc quan trọng giúp chúng ta định hình lại lịch sử tiến hóa của nhân loại.

báu vật homo sapiens khảo cổ loài người Neanderthal
    Thông báo