Kinh tế Tiêu dùng

Loại nho mới của Trung Quốc đổ bộ chợ Việt, giá đắt gấp 10 hàng "quý tộc"

Theo Anh Tâm/Vietnamnet

Nho sữa đỏ trái tim của Trung Quốc đổ bộ chợ và tạo ra cơn sốt mới bởi trái khủng, 1 chùm có thể nặng tới gần 3 kg.

Cùng với nho sữa xanh, những ngày này, nho sữa đỏ trái tim của Trung Quốc la liệt chợ Việt. Loại nho mới được dân buôn quảng cáo có nguồn gốc từ Nhật Bản, sau đó giống được du nhập về Trung Quốc trồng với diện tích lớn.

Loại nho Trung Quốc mới ngay lập tức gây sốt tại chợ Việt, với quả hình trái tim màu đỏ tía, đường kính từ 2-3 cm. Đặc biệt, mỗi chùm nho nặng từ 1,8-2,5 kg, thậm chí có chùm đạt gần 3 kg.

Thế nhưng, để thưởng thức những quả nho giòn, ngọt thoảng mùi sữa và không có hạt, người tiêu dùng Việt phải chi 260.000 đồng cho mỗi 1 kg. Tức một chùm nho trọng lượng 1,8-3 kg có giá dao động từ 468.000-780.000 đồng.

“Mức giá này đắt gấp khoảng 10-12 lần giá nho sữa xanh hàng ‘quý tộc’ đóng sọt nhựa mà tôi đang bán” - chị Nguyễn Thanh Vân, đầu mối bán trái cây ở Trương Định (Hà Nội) so sánh. 

Chị nhấn mạnh thêm nho sữa đỏ Trung Quốc còn đắt hơn cả các loại nho Mỹ có bán tại thị trường Việt.

Nho sữa đỏ Trung Quốc gây sốt tại chợ Việt , giá đắt gấp 10 lần nho sữa xanh - Ảnh 1.

Nho sữa đỏ Trung Quốc xuất hiện tràn ngập tại Việt Nam với giá đắt đỏ. Ảnh: NVCC

Dù vậy, loại nho này vẫn tương đối đắt hàng. Mỗi ngày chị bán lẻ hết 20-25 thùng, tương đương với tổng trọng lượng 1,8-2,2 tạ nho. Theo đó, tại cửa hàng của chị, lượng nho sữa đỏ bán ra gần bằng lượng nho sữa xanh.

Chị Bùi Thị Hải, đầu mối bán trái cây Trung Quốc ở Nghi Tàm (Hà Nội), thừa nhận giá nho sữa đỏ đắt hơn nho sữa xanh rất nhiều.

Như hôm nay, nho sữa xanh chị rao bán trên các chợ trái cây online với giá 175.000 đồng/thùng trọng lượng 7 kg, tính ra chỉ hơn 20.000 đồng/kg nếu khách lấy cả thùng. Trong khi đó, nho sữa đỏ đóng thùng trọng lượng 9kg (3-4 chùm) có giá lên tới 1,8 triệu đồng, nếu khách mua lẻ theo chùm có giá 250.000 đồng/kg.

Chị Hải cho biết mặc dù đã xuất hiện rải rác từ 3 năm nay nhưng đến nay loại nho này mới bắt đầu được nhập khẩu số lượng lớn, gây sốt tại chợ Việt.

Lần đầu tiên chị nhập nho sữa đỏ Trung Quốc về bán với giá 350.000-400.000 đồng/kg. Khi đó hàng rất hiếm, chỉ nhập được 2-3 chuyến mỗi tuần. Năm nay, loại nho sữa đỏ này được mối sỉ nhập về ồ ạt nên dân buôn bán nhỏ lẻ như chị muốn lấy bao nhiêu cũng có, không phải chờ đợi như những vụ trước.

Nho sữa đỏ Trung Quốc gây sốt tại chợ Việt , giá đắt gấp 10 lần nho sữa xanh - Ảnh 2.

Một chùm nho sữa đỏ trọng lượng dao động từ 1,8-3kg. Ảnh: NVCC

Tuy nhiên, thời điểm này mới bước vào đầu vụ nho sữa đỏ nên giá có phần đắt đỏ. Đến chính vụ, giá dần hạ nhiệt, có thể giảm còn 80.000-100.000 đồng/kg, thậm chí chỉ 40.000-60.000 đồng/kg (giảm tới 6 lần) như năm ngoái, chị Hải cho hay.

Số liệu thống kê từ Cục Hải quan cho thấy 8 tháng năm 2025, nước ta đã chi 574 triệu USD để nhập khẩu các loại rau quả từ Trung Quốc; trong đó, nho là một trong những mặt hàng có lượng nhập lớn nhất.

Tại các chợ đầu mối trái cây online, nho sữa đỏ Trung Quốc được rao bán la liệt theo thùng trọng lượng 7-9 kg (3-4 chùm). Đáng chú ý, số lượng người rao bán nho sữa đỏ những ngày cuối tháng chín này còn nhiều hơn cả nho sữa xanh.

Mức giá sỉ dao động từ 150.000-180.000 đồng/kg tùy số lượng. Một số đầu mối bán sỉ từ 2 thùng, trong khi đa phần chỉ nhận đổ sỉ từ 5 thùng trở lên.

Đặc sản Ninh Thuận "đổ bộ" TP HCM: Từ rong nho, yến sào đến nho táo VietGAP

Đặc sản Ninh Thuận “đổ bộ” TP HCM: Từ rong nho, yến sào đến nho táo VietGAP

(NLĐO)- Tỉnh Ninh Thuận mang hàng trăm đặc sản địa phương đến TP HCM tìm kiếm đối tác kinh doanh, phân phối

Thận trọng mua nho sữa "quý tộc" với giá siêu rẻ ở chợ Tết online

(NLĐO) - Chỉ khoảng 20 ngàn đồng/kg nho sữa Shine Muscat (nho mẫu đơn) Trung Quốc đang được bán tràn ngập chợ online

Giám sát nho Trung Quốc vào Việt Nam, kiểm tra 77 mẫu phát hiện 1 mẫu vi phạm

NLĐO) - Kết quả giám sát nho Trung Quốc năm 2023 cho thấy kiểm tra 77 mẫu phát hiện 1 mẫu (1,3%) vi phạm quy định của Việt Nam.

chợ đầu mối nho Ninh Thuận trái cây online nho sữa nho sữa đỏ Trung Quốc nho sữa xanh nho Việt Nam
