Sức khỏe

Loại virus “thay hình đổi dạng” mỗi năm, biến chứng tử vong

Hải Yến

(NLĐO) - Virus cúm là nguyên nhân phổ biến gây bệnh đường hô hấp nhưng cũng là tác nhân dẫn đến nhiều biến chứng nặng, đặc biệt ở chủng A và B.

Thông tin trên được TS-BS Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP HCM, chia sẻ tại talkshow "Biến chứng của bệnh cúm và giải pháp dự phòng" do Báo Pháp Luật TP HCM tổ chức ngày 14-10.

1 loại virus thông minh có thể thay đổi chủng hàng năm gây ra căn bệnh thường gặp - Ảnh 1.

Các chuyên gia chia sẻ tại talkshow

Theo BS Ngọc, triệu chứng của cúm giống cảm lạnh như sốt, ho, sổ mũi. Tuy nhiên, virus cúm, đặc biệt chủng A và B, lây lan mạnh, dễ gây biến chứng ở người già, trẻ em, người suy giảm miễn dịch hoặc có bệnh nền như viêm phổi, suy đa cơ quan, thậm chí tử vong.

1 loại virus thông minh có thể thay đổi chủng hàng năm gây ra căn bệnh thường gặp - Ảnh 2.

TS-BS Nguyễn Minh Ngọc, Trưởng Phòng khám Đa khoa, Viện Pasteur TP HCM ,cho biết ngoài chi phí điều trị, chi phí gián tiếp cho điều trị cúm sẽ bao gồm nhiều hệ luỵ như mất việc làm, chăm sóc bệnh nhân, gây áp lực lớn cho y tế công cộng.

BS Ngọc cũng cho rằng một người bị cúm có thể lây cho hơn 5 người xung quanh. Ở Mỹ, mỗi năm có 200.000 ca cúm nặng phải nhập viện, chi phí điều trị biến chứng khoảng 10 tỉ USD. Tại Việt Nam, theo 1 nghiên cứu cách đây 10 năm trước cho thấy chi phí điều trị cúm nhập viện khoảng 3 triệu đồng/ca, chưa kể chi phí gián tiếp như mất việc làm, chăm sóc bệnh nhân, gây áp lực lớn cho y tế công cộng.

Biến chứng nguy hiểm

PGS-TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM, cho biết thêm cúm là loại virus lưu hành quanh năm nhưng đặc biệt dễ bùng phát trong mùa mưa. Dù được xem là bệnh thông thường, cúm vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. 

Biến chứng nguy hiểm nhất là viêm phổi do virus cúm hoặc bội nhiễm vi khuẩn, đặc biệt ở người suy giảm miễn dịch, lớn tuổi hoặc có bệnh nền như tiểu đường, COPD. Vi khuẩn cơ hội như phế cầu có thể gây viêm phổi nặng, nhiễm trùng huyết, viêm não, màng não, dẫn đến suy đa cơ quan, phải thở máy, thậm chí tử vong. Người dùng kháng sinh nhiều lần dễ gặp vi khuẩn kháng thuốc, khó điều trị.

1 loại virus thông minh có thể thay đổi chủng hàng năm gây ra căn bệnh thường gặp - Ảnh 3.

PGS-TS Trần Văn Ngọc, Chủ tịch Hội Hô hấp TP HCM, cho biết dù được xem là bệnh thông thường, cúm vẫn có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm.

"Người lớn, đặc biệt người có bệnh nền như tiểu đường, tim mạch, cần ăn uống đủ chất, tập thể dục, nghỉ ngơi hợp lý. Quan trọng nhất là điều trị ổn định bệnh nền, tuân thủ thuốc theo chỉ định bác sĩ. Nhiều người trên 65 tuổi có 3-4 bệnh nền, nếu bỏ thuốc hoặc không kiểm tra định kỳ, dễ bùng phát biến chứng khi nhiễm cúm, như nhập viện hoặc đột quỵ. Không tự ý dùng kháng sinh, cần khám bác sĩ để điều trị đúng" - PGS Trần Văn Ngọc nhấn mạnh.

Ở nhóm bệnh nhi, BS Trương Hữu Khanh, Nguyên Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM, cho biết trong khoảng hai tuần gần đây, số ca mắc cúm tại bệnh viện gia tăng, phần lớn là trẻ dưới 5 tuổi. Một số trẻ diễn tiến nặng, mắc viêm phổi và phải nhập viện điều trị.

1 loại virus thông minh có thể thay đổi chủng hàng năm gây ra căn bệnh thường gặp - Ảnh 4.

Theo BS Trương Hữu Khanh, Nguyên Trưởng Khoa Nhiễm - Thần kinh, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP HCM

Theo bác sĩ Khanh, virus cúm có tốc độ lây lan rất nhanh qua đường hô hấp. Chỉ cần một thành viên trong gia đình mắc bệnh, nếu sinh hoạt chung mà không đeo khẩu trang hoặc không vệ sinh tay đúng cách, nguy cơ lây nhiễm cho cả nhà là rất cao. Thậm chí, những người xung quanh như hàng xóm hoặc người tiếp xúc gần cũng có thể nhiễm bệnh.

"Với trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ có bệnh nền, sau mỗi đợt cúm mùa, sức khỏe thường bị ảnh hưởng, trẻ dễ biếng ăn, bỏ ăn. Nếu không được chăm sóc đúng cách, nguy cơ suy dinh dưỡng là rất đáng lo ngại" - BS Khanh nói.

TS-BS Nguyễn Minh Ngọc khuyến cáo vắc-xin cúm giúp hệ miễn dịch tạo kháng thể nhận diện và vô hiệu hóa virus cúm khi xâm nhập cơ thể. Virus cúm rất thông minh, thay đổi chủng hàng năm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) dựa vào các điểm giám sát toàn cầu để dự đoán chủng cúm sắp tới, từ đó hướng dẫn sản xuất vắc xin. Có hai loại vắc-xin cho Bắc bán cầu và Nam bán cầu.

Ở Việt Nam, vùng nhiệt đới, dịch cúm có thể xảy ra quanh năm, thường gặp nhiều là tháng 4 hoặc tháng 10. Vì vậy, người dân nên tiêm vắc-xin cúm bất cứ khi nào có thể, cả hai loại nếu cần, và tiêm nhắc lại hàng năm để bảo vệ tối ưu.


