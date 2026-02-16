Loạt diễn viên kể chuyện đón Tết bên gia đình

Ninh Dương Lan Ngọc: Thời gian đón Tết quý giá

Nữ diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc cho biết may mắn chưa bao giờ đón Tết xa gia đình. Khoảng thời gian đầu làm nghề, đôi lúc, cô vẫn nhận diễn vài show vào dịp Tết nhưng càng lớn, càng nhận ra Tết là khoảng thời gian vô cùng quý giá. Một năm đã dành rất nhiều ngày để làm việc, chỉ còn vài ngày để thật sự ở bên gia đình nên cô không muốn bỏ lỡ.

Ninh Dương Lan Ngọc dành thời gian Tết bên gia đình

Cô nhớ có năm sang Hàn Quốc đóng phim, cứ nghĩ sẽ phải ăn Tết ở xứ người nhưng may mắn vẫn kịp về nhà đón giao thừa cùng gia đình. Bạn bè hay trêu rằng "ngày Tết rất khó kiếm Lan Ngọc" nhưng đúng là như vậy. Những ngày đầu năm, cô ưu tiên dành trọn thời gian cho gia đình - đó là điều khiến Tết của cô trọn vẹn và ý nghĩa nhất.

"Tôi có mặt ở nhà từ ngày 28 - 29 Tết cho đến mùng 6 - mùng 7 Tết. Khi các thành viên trong gia đình đi làm, đi học trở lại thì tôi mới dành thời gian cho bạn bè. Gia đình tôi vào đêm giao thừa đi chúc Tết họ hàng đến gần sáng rồi về nghỉ ngơi. Các ngày sau đó cả nhà vẫn cứ quây quần bên nhau, cùng ăn uống hoặc đi chùa xin lộc đầu năm" - Ninh Dương Lan Ngọc kể.

Thân Thúy Hà: Chọn từng chậu hoa, cắm từng bình hoa

Nữ diễn viên Thân Thúy Hà thổ lộ hầu như năm nào cô cũng quay phim cận Tết mới nghỉ nên phải ghi ra những việc gì cần làm trước, làm sau, chuẩn bị quà Tết biếu ai, mua sắm những gì.

Năm nào, cô cũng là người đi chọn từng chậu hoa, cắm từng bình hoa, mâm trái cây cho cả nhà tươm tất trước, rồi mới về quê vẫn tiếp tục lần nữa công việc đó cho nhà ba mẹ.

Thân Thúy Hà thích những ngày tất bật lo toan cho Tết

"Tôi thích nhất mấy ngày tất bật lo toan cho Tết, thích cảm giác sáng sớm đi làm trong thời tiết những ngày cuối năm se se lạnh, đường phố nhộn nhịp, đi quay ngoại ô thành phố thì còn thích nữa. Hai bên đường nhà nào cũng trồng hoa đủ màu sắc, hoa mai thì chớm nở vàng rực rồi các điểm bán hoa Tết, dưa hấu, bánh trái đầy đường vui nhộn.

Tôi đi làm nhưng trong lòng thì nôn nao đón Tết - mặc dù năm nào cũng than thở đủ điều sợ Tết, than sao nhanh hết năm, than Tết tiêu xài nhiều, than đủ thứ mà mấy ngày cận Tết là nôn nao" - diễn viên Thân Thúy Hà kể.

Cô tiết lộ thêm ăn Tết xong sẽ tiếp tục để hoàn tất 2 phim truyền hình quay trước Tết và tiếp tục dự án phim mới liền sau đó. Cô hy vọng năm 2026 có duyên tham gia dự án phim điện ảnh với vai diễn phù hợp và cũng sẽ có thời gian đi đây đó với các con nhiều hơn.

Vân Dung: Nhớ cái Tết xưa!

Nữ diễn viên Vân Dung cho biết Tết Bính Ngọ bà đưa bố mẹ về quê chúc Tết họ hàng. Bố bà đã lớn tuổi, họ hàng muốn bố bà về, gọi điện hối thúc nhiều lần. Vì thế, bà đưa bố mẹ về tụ họp ở quê, đón một cái Tết cùng họ hàng thân thuộc.

Diễn viên Vân Dung đưa bố mẹ về quê đón Tết

"Tết hiện nay đã khác, cầm điện thoại muốn mua gì cũng có và shipper giao đến tận nhà. Tết ngày xưa muốn có bánh chưng thì phải gói, muốn đồ ăn phải mua về nấu. Tất cả mọi thứ đầy đủ hơn nhưng những người như tôi cứ đau đáu nhớ Tết xưa. Đôi khi, tôi ngồi thơ thẩn lại nghĩ đến Tết ngày xưa, được nghe tiếng pháo, ngồi canh nồi bánh chưng, canh lửa, ngủ lăn lóc ở góc bếp, thèm mùi đốt củi" - diễn viên Vân Dung thổ lộ.

Bà nói thêm đã dặn trước ở quê rằng khoan hãy gói bánh chưng, chờ bà về để ôn lại cái Tết ngày xưa. Trong ký ức, bà vẫn nhớ thời 5 tuổi, cùng chị gái sống với bố mẹ ở Thái Nguyên trong nhà tập thể, phía sau là núi. Ngày Tết đến, bố bà hay gói bánh chưng bé xíu, dặn trông bếp, canh lửa. Hai chị em bà ngồi canh suốt, chỉ chờ đến thời điểm bánh chưng bé xíu được vớt lên.

"Bố tôi rất thương hai chị em nên thường mang kẹo, bánh hoặc trứng giữ trong lòng bàn tay. Ông giả vờ đập nhẹ vào đầu chị em tôi rồi mở ra thức ăn, khiến chúng tôi reo hò vui vẻ. Tôi nhớ như in những khoảnh khắc đó" - diễn viên Vân Dung kể lại.

Quách Ngọc Ngoan: Đón Tết ở quê thú vị!

Nam diễn viên Quách Ngọc Ngoan có phim Tết "Báu vật trời cho". Anh đi cinetour với đoàn phim để quảng bá trong dịp Tết. Sau đó, anh về quê ở Cà Mau và ở một tuần mới lên lại TP HCM.

Quách Ngọc Ngoan thấy Tết ở quê thú vị

"Tết ở quê thú vị lắm! Hiện nay, quê tôi có nhiều thay đổi theo sự phát triển chung nhưng tôi vẫn thích Tết xưa. Thời đó, sau một năm, Tết đến, ba mẹ dẫn đi sắm đồ rất vui. Hiện ba mẹ và hai em trai vẫn ở dưới quê. Tết tôi thích sum vầy, thăm bà con láng giềng xung quanh, qua nhà ngoại này kia. Tôi thấy Tết ở quê rất gắn kết" - Quách Ngọc Ngoan chia sẻ.

Nam diễn viên này nói thêm rằng anh từng đón Tết tại TP HCM nhưng thấy rất vắng vì đa số mọi người đều về quê.

Võ Tấn Phát: Đón Tết sẻ chia

Nam diễn viên Võ Tấn Phát cho biết đi làm cả một năm, dù có làm thêm vài ngày cũng khó giàu được nên anh thường dành dịp này cho gia đình.

Võ Tấn Phát đón giao thừa cùng gia đình trước khi tất bật cinetour

Khoảng 4 đến 5 năm nay, gia đình hay thường phát quà cho bà con khó khăn và cố gắng duy trì việc này. "Tôi thích mâm cơm tất niên cùng gia đình, khoảnh khắc đón chờ giao thừa. Gia đình tôi theo đạo, ba thường đứng ra cúng kiến các thứ theo lễ nghi, tôi theo hỗ trợ" - Võ Tấn Phát kể lại.

Năm nay, anh cũng đón Tết cùng gia đình đến qua mùng 1, mùng 2 thì theo đoàn phim "Báu vật trời cho" đi cinetour. Việc đi cinetour gặp khán giả dịp Tết anh thấy vui vì có nhiều khán giả ở xe tìm đến các cụm rạp thường chuẩn bị các phần quà dễ thương dành tặng đoàn phim, mong mỏi gặp diễn viên. Nếu không cố gắng đến gặp, mọi người sẽ buồn lắm!

Sau khi hoàn tất lịch trình, anh tiếp tục quay thêm một phim điện ảnh và bắt đầu tất bật công việc.

"Tết Bính Ngọ, khán giả ra rạp có thể gặp tôi mà không ra rạp thì vẫn có thể gặp tôi trên web-drama "Gia đình Cục Súc đón Tết". Tôi bỏ tiền túi ra thực hiện sản phẩm này tặng cho người hâm mộ, đảm nhiệm công việc sản xuất, đồng đạo diễn, diễn viên nên tất bật cuối năm" - Võ Tấn Phát kể.