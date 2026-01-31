HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết

Minh Khuê

(NLĐO) - Huỳnh Lập tung trailer "Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 với dàn khách mời đông đảo lên đến 40 người.

Sau 4 năm đồng hành cùng khán giả mỗi mùa Tết, loạt web-drama (phim chiếu mạng) "Cậu Út cậu con Cúc" trở lại Xuân Bính Ngọ. Đây là loạt phim do Huỳnh Lập đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn, cùng 17 Production sản xuất.

Theo hé lộ từ trailer và poster, mùa 5 của loạt phim tiếp tục giữ trọn không khí vui tươi, rộn ràng đặc trưng của ngày Tết, đồng thời mở ra những câu chuyện mới phản ánh chuyển động của đời sống gia đình hiện đại trong bối cảnh truyền thống.

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 1.

Huỳnh Lập trong hậu trường phim

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 2.

Phim tiếp tục kể câu chuyện về cậu Út và mợ Thơ

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 3.

Mợ Thơ mang thai và có nhiều thay đổi về tâm sinh lý

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 4.

Những tình huống hài hước trong phim

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 5.

Mùa 5 quy tụ đông đảo khách mời, có những người mới như TikToker Hân Nguyễn (thứ hai từ phải sang)

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 6.

Những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 7.

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 8.

Lê Giang và TikToker Tina Thảo Thy

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 10.

Trailer phim

Đáng chú ý, các chi tiết thời sự và những xu hướng nổi bật trong năm cũng được ê-kíp lồng ghép một cách khéo léo, tiết chế, vừa tạo sự gần gũi với nhịp sống đương đại, vừa không làm mất đi tinh thần sum vầy, ấm áp – yếu tố cốt lõi đã làm nên dấu ấn riêng của loạt phim suốt nhiều mùa qua.

Bên cạnh các nghệ sĩ gắn bó xuyên suốt nhiều mùa gồm NSƯT Kim Phương, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô, Ngọc Xuyên, loạt phim còn có sự tham gia của 40 khách mời. Một số cái tên mới trong dàn khách mời có: Lê Giang, Tina Thảo Thy, Huỳnh Nhựt, Giỏi Lee, Hân Nguyễn, Tường Hồng Phú…

"Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 mở ra một chặng mới của cậu Út và mợ Thơ khi hé lộ tin vui đến bất ngờ - mợ Thơ đang mang thai. Từ đây, câu chuyện rẽ sang hướng mới khi những thay đổi thất thường của mợ Thơ khiến cả nhà nhiều phen "xoay như chong chóng" trong loạt tình huống vừa thương vừa buồn cười.

Nói về dự án của mình, Huỳnh Lập chia sẻ rằng một trong những yếu tố làm nên sức sống lâu dài của "Cậu Út cậu con Cúc" chính là cảm giác thân quen. Các nhân vật trong phim mang dáng dấp của những người thân trong mỗi gia đình Việt, từ đó tạo nên sự đồng cảm tự nhiên và gần gũi.

"Tết là thời điểm gia đình ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, tôi mong "Cậu Út cậu con Cúc" có thể được bật lên trong khoảnh khắc đó trong mỗi gia đình – để mọi người cùng cười, cùng thấy mình đâu đó trong câu chuyện" - Huỳnh Lập chia sẻ.

Tác phẩm phát sóng tập đầu tiên lúc 20 giờ ngày 8-2 (21 Tết âm lịch) trên kênh Huỳnh Lập Official.

Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết - Ảnh 11.

Poster phim

 

Tin liên quan

Huỳnh Lập "vén màn" những chuyện kỳ bí tại bệnh viện

Huỳnh Lập "vén màn" những chuyện kỳ bí tại bệnh viện

(NLĐO) - Huỳnh Lập đã đưa loạt kể chuyện ma chiếu mạng "Một nén nhang" trở lại với chủ đề "Chốn sinh tử".

Tính cách thật của Huỳnh Lập

(NLĐO) - Huỳnh Lập kể chuyện làm nghề, từ sự tử tế đến nghệ thuật chạm triệu trái tim khán giả.

Huỳnh Lập kể về anh trai

(NLĐO) - Huỳnh Lập xúc động kể về anh trai, đồng cảm với nghị lực của hai anh em mồ côi trong “Mái ấm gia đình Việt”.

Huỳnh Lập showbiz Cậu út cậu con Cúc phim Tết Bính Ngọ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo