Huỳnh Lập mời "hơn nửa showbiz" vào web-drama Tết

Sau 4 năm đồng hành cùng khán giả mỗi mùa Tết, loạt web-drama (phim chiếu mạng) "Cậu Út cậu con Cúc" trở lại Xuân Bính Ngọ. Đây là loạt phim do Huỳnh Lập đảm nhận vai trò biên kịch, đạo diễn, cùng 17 Production sản xuất.

Theo hé lộ từ trailer và poster, mùa 5 của loạt phim tiếp tục giữ trọn không khí vui tươi, rộn ràng đặc trưng của ngày Tết, đồng thời mở ra những câu chuyện mới phản ánh chuyển động của đời sống gia đình hiện đại trong bối cảnh truyền thống.

Huỳnh Lập trong hậu trường phim

Phim tiếp tục kể câu chuyện về cậu Út và mợ Thơ

Mợ Thơ mang thai và có nhiều thay đổi về tâm sinh lý

Những tình huống hài hước trong phim

Mùa 5 quy tụ đông đảo khách mời, có những người mới như TikToker Hân Nguyễn (thứ hai từ phải sang)

Những gương mặt nghệ sĩ quen thuộc

Lê Giang và TikToker Tina Thảo Thy

Trailer phim

Đáng chú ý, các chi tiết thời sự và những xu hướng nổi bật trong năm cũng được ê-kíp lồng ghép một cách khéo léo, tiết chế, vừa tạo sự gần gũi với nhịp sống đương đại, vừa không làm mất đi tinh thần sum vầy, ấm áp – yếu tố cốt lõi đã làm nên dấu ấn riêng của loạt phim suốt nhiều mùa qua.

Bên cạnh các nghệ sĩ gắn bó xuyên suốt nhiều mùa gồm NSƯT Kim Phương, Huỳnh Lập, Puka, Lâm Vỹ Dạ, Duy Khánh, Gin Tuấn Kiệt, Chị Ca Nô, Ngọc Xuyên, loạt phim còn có sự tham gia của 40 khách mời. Một số cái tên mới trong dàn khách mời có: Lê Giang, Tina Thảo Thy, Huỳnh Nhựt, Giỏi Lee, Hân Nguyễn, Tường Hồng Phú…

"Cậu Út cậu con Cúc" mùa 5 mở ra một chặng mới của cậu Út và mợ Thơ khi hé lộ tin vui đến bất ngờ - mợ Thơ đang mang thai. Từ đây, câu chuyện rẽ sang hướng mới khi những thay đổi thất thường của mợ Thơ khiến cả nhà nhiều phen "xoay như chong chóng" trong loạt tình huống vừa thương vừa buồn cười.

Nói về dự án của mình, Huỳnh Lập chia sẻ rằng một trong những yếu tố làm nên sức sống lâu dài của "Cậu Út cậu con Cúc" chính là cảm giác thân quen. Các nhân vật trong phim mang dáng dấp của những người thân trong mỗi gia đình Việt, từ đó tạo nên sự đồng cảm tự nhiên và gần gũi.

"Tết là thời điểm gia đình ăn uống, dọn dẹp nhà cửa, tôi mong "Cậu Út cậu con Cúc" có thể được bật lên trong khoảnh khắc đó trong mỗi gia đình – để mọi người cùng cười, cùng thấy mình đâu đó trong câu chuyện" - Huỳnh Lập chia sẻ.

Tác phẩm phát sóng tập đầu tiên lúc 20 giờ ngày 8-2 (21 Tết âm lịch) trên kênh Huỳnh Lập Official.