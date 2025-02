Loạt người hâm mộ "tiếp lửa" cho phim Anh trai "say hi"

Hàng loạt dự án gồm: đặt booth check-in, standee tại các cụm rạp, chuẩn bị set quà tặng gồm sticker, card bo góc, poster do người hâm mộ thiết kế… đã được các FC của HIEUTHUHAI, RHYDER, NEGAV, Pháp Kiều,… triển khai rầm rộ. Họ phủ sóng không chỉ tại các cụm rạp lớn ở TP HCM, Hà Nội mà còn tại nhiều tỉnh thành trên cả nước như Thái Nguyên, Phú Thọ, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ…

FC Muzik của Quang Hùng MasterD không chỉ "quẩy nhiệt" với loạt các backdrop ở TP.HCM, mà còn dựng nên không gian check-in dễ thương tại 5 cụm rạp CGV miền Tây gồm Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Kiên Giang chào đón khán giả.

Page Cừu Có Cánh Hà Nội (FC của Captain Boy tại Hà Nội) thông báo đã chuẩn bị sẵn 1000 set quà tặng, cùng với thời gian, địa điểm, suất chiếu sẽ phát quà tại các rạp ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM dành cho khán giả đến rạp xem phim Anh trai "say hi".

SONIC - FC JSOL biến không gian check-in tại rạp thành cửa hàng Thú cưng SOL PET độc lạ, mở cửa trong 3 tuần tại CGV Metropolis Liễu Gai (Hà Nội) và CGV Hoàng Văn Thụ (TP HCM) để các SONIC và khán giả có không gian chụp ảnh độc đáo.

FC Isaac - Lion KingDom tại Hà Nội chăm chút thiết kế nhiều món quà đẹp, từ card bo góc đến kẹo, vớ để tặng cho các khán giả đến rạp ủng hộ phim của thần tượng.

Phim Anh trai "say hi" do DatVietVAC sản xuất chính thức ra mắt tại các rạp CGV trên toàn quốc bắt đầu từ ngày 26-2. Phim thuộc thể loại tài liệu âm nhạc. Anh trai "say hi" là chương trình truyền hình đình đám, từng tổ chức thành công các đêm nhạc, thu hút lượng khán giả tham gia lớn.