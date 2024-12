Sức hút khó cưỡng của anh trai Hùng Huỳnh

Anh trai Hùng Huỳnh chính thức chào sân Vpop

Với ngoại hình điển trai và tài năng đa dạng, Hùng Huỳnh hứa hẹn sẽ mang đến một làn gió mới cho làng nhạc Việt bằng "Chẳng thể nhắm mắt". Khai thác tối đa lợi thế trình diễn, "Chẳng thể nhắm mắt" của Hùng Huỳnh thu hút người hâm mộ của anh.

Hùng Huỳnh trở thành cái tên quen thuộc với khán giả trẻ Việt Nam sau khi xuất hiện trong chương trình thực tế "Anh trai say hi".

Với vẻ ngoài điển trai và sự tự tin trên sân khấu, anh chàng nhanh chóng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả. Tại chương trình, Hùng Huỳnh trở thành nhân tố nổi bật về trình diễn.

Và đây cũng là lợi thế khiến Hùng Huỳnh nhanh chóng sở hữu lượng khán giả đông đảo dù anh chưa có sản phẩm chào sân.

Trong sản phẩm chào sân "Chẳng thể nhắm mắt", sự kết hợp giữa sự máu lửa của Hùng Huỳnh và chất nhạc sôi động của Trung Trần đã tạo nên một bản hit đầy tiềm năng. MV không chỉ sở hữu giai điệu bắt tai mà còn có phần hình ảnh vô cùng ấn tượng.

Hùng Huỳnh tên thật là Huỳnh Hoàng Hùng, quê Đồng Nai. Anh mê Kpop từ nhỏ, thường cover bài nhảy của các nhóm nhạc nổi tiếng, tham gia nhiều cuộc thi vũ đạo. Hùng Huỳnh từng là thực tập sinh một công ty giải trí Hàn Quốc có trụ sở ở Việt Nam trong ba năm.

Năm 2023, anh tham gia show "Asia Super Young" do Youku và TVB sản xuất, đứng vị trí thứ 17 trong số 60 thí sinh. Hùng Huỳnh từng cho biết có cơ hội ra mắt trong một nhóm nhạc nam của Trung Quốc nhưng từ chối vì muốn về Việt Nam lập nghiệp.

Từng là thực tập sinh ở Hàn Quốc và Trung Quốc, Hùng Huỳnh sở hữu nhiều lợi thế

"Thật sự mà nói, nếu những bạn nào là fan và theo dõi thị trường Kpop và Cpop thì mọi người sẽ hiểu rằng thị trường ở Hàn Quốc và Trung Quốc rất khó khăn và khắc nghiệt. Ngay cả thực tập sinh của quốc gia đó cũng khó khăn, chật vật rất nhiều chứ đừng nói đến thực tập sinh nước ngoài như tụi mình.

Hùng cảm thấy mình trải qua nhiều thứ, những biến cố khó khăn đó giúp mình đúc kết nhiều bài học và có cơ hội may mắn là được tham gia "Anh trai say hi". Và mình cảm thấy đây là thời điểm thích hợp cho mọi người thấy những gì mình đã học hỏi từ nước ngoài.

Mình đánh cược rất nhiều và lo sợ rằng mọi người sẽ không đón nhận mình nhưng không ngờ mọi người lại yêu thương mình nhiều nên Hùng cảm thấy rất hạnh phúc và tuyệt vời" - nam ca sĩ bộc bạch.

Hùng Huỳnh thừa nhận từng chông chênh trước khi đến với Anh trai say hi

Trước "Anh trai say hi", Hùng Huỳnh thừa nhận từng có những lúc bị chông chênh, mất lửa. Những ngày tháng làm thực tập sinh đã từng khiến Hùng Huỳnh cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.

Tuy nhiên, nhờ chương trình "Anh trai say hi" cùng sự kết nối đầy năng lượng giữa các anh trai, anh đã tìm thấy chính mình và cháy hết mình với đam mê nghệ thuật.

Giờ đây, khi đứng trên sân khấu, anh cảm nhận được rõ ràng tình cảm của khán giả dành cho mình, điều đó khiến anh vô cùng hạnh phúc và tự hào.