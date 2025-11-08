HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Văn hóa - Văn nghệ Âm nhạc

Loạt NSND, NSƯT tổ chức đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên

Yến Anh

(NLĐO)-NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, các NSƯT Đăng Dương, Lan Anh, Tân Nhàn, Phương Nga… cùng chung tay tổ chức đêm nhạc đặc biệt tri ân người thầy của mình.

Ngày 7-11, Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam công bố chương trình nghệ thuật "Lời ca còn mãi", tưởng nhớ và tôn vinh những cống hiến to lớn của GS-NSND Trung Kiên.

Loạt NSND, NSƯT tổ chức đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên - Ảnh 1.

GS-NSND Trung Kiên đã có những đóng góp to lớn cho âm nhạc Việt Nam

GS-NSND Trung Kiên là cây đại thụ của dòng nhạc cách mạng Việt Nam. Ông sở hữu chất giọng tenor sáng, vang, hiếm có, kết hợp kỹ thuật chuẩn mực với cảm xúc và phong cách biểu diễn đĩnh đạc, sang trọng. Ông hát bằng tâm thế người nghệ sĩ - chiến sĩ, mang đến cho ca khúc cách mạng sức sống mạnh mẽ, vừa có giá trị nghệ thuật, vừa gần gũi với công chúng.

Song song với sự nghiệp biểu diễn, GS-NSND Trung Kiên là một trong những nhà sư phạm thanh nhạc hàng đầu, đã đào tạo và dìu dắt nhiều thế hệ ca sĩ chuyên nghiệp. Ông là người đặt nền móng cho sự chính quy, hiện đại trong đào tạo thanh nhạc, trực tiếp biên soạn, chỉnh lý và chuẩn hóa hệ thống giáo trình, xây dựng chương trình đào tạo từ trung cấp, đại học đến sau đại học, góp phần đưa công tác giảng dạy thanh nhạc Việt Nam tiệm cận chuẩn quốc tế, đồng thời vẫn giữ được bản sắc, ngữ điệu tiếng Việt trong ca hát.

Loạt NSND, NSƯT tổ chức đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên - Ảnh 2.

Đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên được tổ chức ngày 16-11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Theo NSND Quốc Hưng, Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, giáo trình thanh nhạc hiện nay của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam chủ yếu do GS-NSND Trung Kiên biên soạn.

Bên cạnh đó, GS-NSND Trung Kiên cũng là nhà nghiên cứu âm nhạc uy tín, tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, giáo trình và tài liệu chuyên môn có giá trị, được sử dụng rộng rãi tại các cơ sở đào tạo âm nhạc trong cả nước. Những công trình này không chỉ cung cấp kiến thức kỹ thuật mà còn đề cập sâu sắc đến biểu cảm, ngôn ngữ và đặc thù tiếng Việt trong nghệ thuật thanh nhạc, đóng góp quan trọng định hình phong cách thanh nhạc Việt Nam hiện đại.

Nhắc nhớ về người thầy của mình, NSND Quang Thọ cho biết, từ những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, tiếng hát của GS, NSND Trung Kiên với những ca khúc cách mạng, nhất là những bài hát về miền Nam đã vang xa như gửi gắm, cổ vũ quân và dân kháng chiến, giải phóng đất nước.

Loạt NSND, NSƯT tổ chức đêm nhạc tri ân NSND Trung Kiên - Ảnh 3.

NSND Quang Thọ chia sẻ kỷ niệm với NSND Trung Kiên

Chương trình "Lời ca còn mãi" gồm 3 phần: Nguồn cội của thanh nhạc bác học, Dòng chảy âm nhạc cách mạng, Dòng nhạc lãng mạn - đương đại. Mỗi phần là một lát cắt trong hành trình nghệ thuật, phản ánh đóng góp và di sản mà GS-NSND Trung Kiên để lại.

Đặc biệt, khép lại đêm nhạc là ca khúc "Người thầy" (sáng tác: Nguyễn Nhất Huy), do tập thể nghệ sĩ và dàn hợp xướng khoa Thanh nhạc thể hiện, như ngọn nến tri ân thắp sáng ký ức về người thầy tận hiến cho âm nhạc.

Xen giữa các tiết mục là những thước phim tư liệu quý, tái hiện hình ảnh NSND Trung Kiên, người nghệ sĩ giản dị, tận tụy, đi sớm về khuya vì học trò và nghệ thuật. Góp mặt trong chương trình là có các học trò xuất sắc của NSND Trung Kiên: NSND Quang Thọ, NSND Quốc Hưng, NSƯT Đăng Dương, NSƯT Lan Anh, NSƯT Tân Nhàn, NSƯT Phương Nga, NSƯT Phương Uyên… Cùng với đó là các ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Bích Thủy, Bích Hồng, Phúc Tiệp, Lê Anh Dũng, Nguyên Vũ, Khánh Ly, Quang Tú, Mạnh Hoạch, Thu Hằng, Hương Ly, Minh Tuyến, Thăng Long…

TS-NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc, Tổng đạo diễn chương trình cho hay mỗi tiết mục không chỉ là một màn trình diễn mà như một chương trong cuốn hồi ký âm nhạc, tôn vinh người thầy lặng lẽ góp từng viên gạch đặt nền móng cho đào tạo thanh nhạc Việt Nam.

"Chúng tôi muốn khẳng định con đường nghệ thuật mà GS-NSND Trung Kiên đã chọn là con đường tiên phong, đúng đắn và bền vững"- NSƯT Tân Nhàn bày tỏ.

Đêm nhạc "Lời ca còn mãi" diễn ra vào 20 giờ ngày 16-11 tại Phòng Hòa nhạc Lớn, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

học viện âm nhạc NSND Trung Kiên
