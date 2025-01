Loạt phim Việt đáng trông đợi năm 2025

Đèn âm hồn

Phim "Đèn âm hồn" do Hoàng Nam đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Chiều Xuân, NSƯT Quang Tèo, Hạo Khang, Hoàng Kim Ngọc, Diễm Trang.

Cảnh trong phim "Đèn âm hồn"

Phim lấy cảm hứng từ tác phẩm "Chuyện người con gái Nam Xương", bối cảnh tại một ngôi làng miền Bắc thời phong kiến. Nhân vật Thương một mình nuôi con trai tên Lĩnh, chờ chồng đi lính trở về. Bé Lĩnh vô tình nhặt được cây đèn và gọi chiếc bóng hiện trên tường khi đốt đèn là cha. Theo cô đồng trong làng, cây đèn bé Lĩnh nhặt được là đèn âm hồn, có thể triệu hồn ác linh quay lại báo thù. Phim ra rạp từ 7-2.

Nhà gia tiên

Phim "Nhà gia tiên" do Huỳnh Lập đạo diễn, có sự tham gia của Huỳnh Lập, Phương Mỹ Chi… Nội dung kể về Mỹ Tiên - một nhà sáng tạo nội dung số có tính cách mạnh mẽ, tự lập. Cô và gia đình luôn tồn tại khoảng cách thế hệ do sự khác biệt về tư tưởng, dẫn đến mất kế nối với người thân, đặc biệt là với mẹ.

Cảnh trong "Nhà gia tiên"

Bất ngờ, Mỹ Tiên trông thấy được Gia Minh - người anh trai đã mất từ lâu, linh hồn vẫn luôn ở lại ngôi nhà gia tiên, canh giữ. Sau những bỡ ngỡ, Mỹ Tiên bắt tay với Gia Minh để lên kế hoạch giữ căn nhà gia tiên đang bị họ hàng tranh giành. Phim ra rạp từ 21-2.

Quỷ nhập tràng

Phim "Quỷ nhập Tràng" do Phom Nguyễn đạo diễn, với các diễn viên: Khả Như, Quang Tuấn, Vân Dung, NSƯT Thanh Nam, NSƯT Phú Đôn… Phim lấy bối cảnh bối vùng núi cao u linh, nơi dân làng kiếm sống bằng nghề đào mộ, tẩm liệm và chôn cất người chết.

Một ngày, vợ chồng Tuấn Quang và Minh Như tình cờ phát hiện ra một ngôi mộ vô chủ ngay trên mảnh đất của nhà mình. Từ đây, những biến cố dồn dập kéo tới không chỉ với gia đình này mà còn với cả những người dân sống trong làng. Phim ra rạp từ 7-3.

Phim "Quỷ nhập tràng"

Chốt đơn

Phim "Chốt đơn" do Bảo Nhân - Nam Cito đạo diễn, quy tụ diễn viên: Thùy Tiên, Quyền Linh, NSND Hồng Vân, Hồng Đào...

Phim "Chốt đơn"

Nội dung của phim kể về cuộc sống tất bật của Hoàng Linh - một "chiến thần" chốt đơn trẻ đầy thành công và chú An - một nhân viên văn phòng kiêm tài xế xe ôm công nghệ.

Hoàng Linh và chú An vốn đối lập từ tuổi tác, hoàn cảnh đến tính cách, lại tìm thấy một tình bạn thật trong sáng, khởi tạo nên những nhiệt huyết mới để mang đến những phiên "chốt đơn" thắng đậm. Phim ra rạp từ 7-3.

Âm dương lộ

Phim "Âm dương lộ" do Hoàng Tuấn Cường đạo diễn, có các diễn viên: Bạch Công Khanh, Tuấn Dũng… tham gia. Phim kể về Nhân - một cử nhân thất nghiệp, lén cha mình để lái xe cứu thương chở một thi thể nữ về Măng Đen ngay giữa đêm khuya. Trên hành trình, anh đối mặt với thế giới siêu nhiên kỳ bí. Tác phẩm ra rạp từ 28-3.

Cảnh trong phim "Âm dương lộ"

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

Phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" do Bùi Thạc Chuyên đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên: Thái Hòa, Quang Tuấn, Hồ Thu Anh… Tác phẩm lấy bối cảnh năm 1967, chiến tranh Việt Nam ngày càng khốc liệt. Đội du kích 21 người do Bảy Theo chỉ huy tại căn cứ Bình An Đông trở thành mục tiêu tìm và diệt số 1 của quân đội Mỹ khi nhận nhiệm vụ bằng mọi giá phải bảo vệ một nhóm thông tin tình báo chiến lược mới đến ẩn náu tại căn cứ.

Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối

Các cuộc liên lạc vô tuyến điện từ với nhóm tình báo bị quân đội Mỹ phát hiện và định vị, lấy đi lợi thế duy nhất của đội du kích là sự vô hình trong hệ thống địa đạo phức tạp và bí ẩn.

Phim là những câu chuyện đan xen giữa tình đồng đội, tình yêu và khát khao sống của những người lính nhưng trên hết vẫn là nghĩa vụ và sự hy sinh vì Tổ Quốc. Phim ra rạp từ 28-3.

Lật mặt 8: Vòng tay nắng

Phim "Lật mặt 8: Vòng tay nắng" của Lý Hải đạo diễn, có sự tham gia của dàn diễn viên: NSƯT Kim Phương, NSƯT Hữu Châu, NSƯT Chiều Xuân, Quách Ngọc Tuyên, Long Đẹp Trai,… thể loại tình cảm, hài, âm nhạc, ra rạp từ 30-4.

"Lật mặt 8: Vòng tay nắng" đang trong quá trình thực hiện

Đặc biệt, phim có yếu tố âm nhạc chiếm đến 30%.

Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu

Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu" do Victor Vũ đạo diễn, thuộc thể loại kinh dị, trinh thám. Phim là phần ngoại truyện của tác phẩm "Người vợ cuối cùng" ra rạp từ năm 2023. Nhưng trong phần ngoại truyện này, nhân vật thám tử Kiên đóng chính.

Phim "Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu"

Tác phẩm dự kiến ra rạp từ 16-5 với các diễn viên: Quốc Huy, Ngọc Diệp, Phan Quốc Anh, Minh Anh…

Thư tình gửi ma sơ

Phim "Thư tình gửi ma sơ" ra rạp từ ngày 6-6, do Lê Thiện Viễn đạo diễn, thể loại tâm lý, tình cảm. Nội dung phim xoay quanh đời sống của những nữ tu sĩ nhằm chuyển tải sâu hơn giá trị về tình yêu, gia đình, cuộc sống đời thường tại các xóm đạo. Phim mang màu sắc hoài niệm của những năm 1990.

"Thư tình gửi ma sơ"

Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội

Phim hoạt hình 3D chuyển thể từ tác phẩm "Dế Mèn phiêu lưu ký" với tên gọi "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội" do đạo diễn Mai Phương thực hiện dự kiến ra rạp từ ngày 30-6.

Phim "Dế Mèn: Cuộc phiêu lưu đến xóm Lầy Lội"

Phim kể về chuyến phiêu lưu của hai anh em Dế Mèn - Dế Trũi tại xóm Lầy Lội, nơi trước đây là một cánh đồng xanh mướt nhưng nay thành khu vực tập kết rác thải, đầy những nguy hiểm rình rập.

Làm giàu với ma - phần 2

Phim "Làm giàu với ma" phần 2 do Nhật Trung đạo diễn, dự kiến ra mắt dịp lễ 2-9. Trước đó, phần đầu của phim thành công lớn về doanh thu khi khắc họa câu chuyện tình cha con đầy cảm động giữa Lanh và ông Đạo.

Cảnh trong "Làm giàu với ma" phần 1

Heo năm móng

Phim "Heo năm móng" do nhà sản xuất phim "Quỷ cẩu", "Linh miêu - Quỷ nhập tràng" thực hiện.

Phim "Heo 5 móng"

Phim là câu chuyện về loài vật xuất hiện trong văn hóa dân gian của người Khmer, dự kiến ra rạp từ 1-12.

Dưới đáy hồ

Phim "Dưới đáy hồ" do Trần Hữu Tấn đạo diễn, Hoàng Quân sản xuất. Tác phẩm kể về Hồ Đá làng đại học và những truyền thuyết bí ẩn, dự kiến ra rạp từ 5-12.