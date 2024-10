Nhiều phim Việt sắp ra rạp dịp cuối năm

Sau một loạt phim kinh dị đậm nét văn hóa bản địa, thành công về doanh thu như "Ma da", "Làm giàu với ma", "Cám"…, các nhà sản xuất điện ảnh Việt đang chuẩn bị tung ra nhiều tác phẩm, kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục được khán giả. Những phim này đa dạng về thể loại, nội dung nhưng điểm chung vẫn là sử dụng những chất liệu văn hóa, đậm nét bản địa, vừa quen thuộc vừa mới lạ.



Phim “Cô dâu hào môn” do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn (Ảnh do nhà sản xuất cung cấp)

Cụ thể, phim "Domino: Lối thoát cuối cùng", do Nguyễn Phúc Huy Cương đạo diễn, kể về An (Thuận Nguyễn đóng) - con trai một trùm băng đảng - vén bức màn bí mật cuộc đời sau cái chết của cha mình. Phim có Thuận Nguyễn, Huỳnh Anh Tuấn, Quốc Cường, Henry Nguyễn, Cát Hạ... tham gia, dự kiến ra rạp từ ngày 11-10.

"Cô dâu hào môn", do Vũ Ngọc Đãng đạo diễn, quy tụ nhiều diễn viên: NSND Hồng Vân, Kiều Minh Tuấn, Lê Giang, Uyển Ân và dự kiến ra rạp từ ngày 18-10. Phim khai thác câu chuyện về một cô gái trẻ muốn thoát nghèo đã "phông bạt" cho bản thân và cả gia đình mình để tìm cơ hội được làm dâu nhà giàu.

Tác phẩm chuyển thể từ truyện dài "Ngày xưa có một chuyện tình" của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, do Trịnh Đình Lê Minh đạo diễn, dự kiến khởi chiếu từ ngày 1-11. Phim kể về bộ ba nhân vật Vinh, Phúc, Miền từ lúc nhỏ đến khi trưởng thành, với câu chuyện tình yêu, tình bạn giữa họ. Các diễn viên tham gia phim gồm: Avin Lu, Ngọc Xuân, Đỗ Nhật Hoàng, Thanh Tú, Bảo Tiên, Hạo Khang…

Phim "Cu li không bao giờ khóc", do Phạm Ngọc Lân đạo diễn, sau thời gian "chinh chiến" các liên hoan phim quốc tế và trong nước cũng dự kiến ra rạp Việt từ ngày 15-11. Khéo léo pha trộn đời sống hiện tại và hoài niệm quá khứ, phim đưa khán giả theo chân bà Nguyện - người sang nước ngoài dự tang chồng cũ mang về Hà Nội một bình tro và một con cu li nhỏ. Về đến nơi, bà phát hiện cô cháu gái mang bầu đang vội vã chuẩn bị đám cưới. Lo sợ cô đi theo vết xe đổ đời mình, bà kịch liệt phản đối. Phim có sự tham gia của: NSND Minh Châu, Hà Phương, Xuân An, Hoàng Hà, Quốc Tuấn...

Phim kinh dị "Linh miêu: Quỷ nhập tràng", do Lưu Thành Luân đạo diễn, dự kiến ra rạp từ ngày 22-11. Nội dung phim khai thác những hiện tượng kinh dị xoay quanh gia đình làm nghề khảm sành ở Huế. Lưu Thành Luân cũng là đạo diễn phim "Quỷ cẩu" - tác phẩm gặt hái doanh thu vượt mốc 100 tỉ đồng.

Trong tháng 12-2024, khán giả mê điện ảnh Việt dự kiến được thưởng thức đến 4 tác phẩm: "Kính vạn hoa", "Đồi thông hai mộ", "Công tử Bạc Liêu", "Nhà gia tiên". Trong đó, "Kính vạn hoa" do Võ Thanh Hòa đạo diễn, chuyển thể từ truyện của Nguyễn Nhật Ánh, dự kiến ra rạp từ ngày 27-12. Hai phim: "Đồi thông hai mộ" do Nhất Trung đạo diễn và "Công tử Bạc Liêu" do Lý Minh Thắng đạo diễn cùng ra rạp từ ngày 27-12. Phim "Nhà gia tiên" của Huỳnh Lập ra rạp từ ngày 28-12.