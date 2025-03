Loạt thực phẩm bổ sung hỗ trợ tăng cường sinh lý bị thu hồi

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa quyết định thu hồi hàng loạt sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không bảo đảm an toàn, ghi sai nhãn dán.

Theo đó, thu hồi với sản phẩm thực phẩm bổ sung MAN PLUS GOLD (số lô: 040325, NSX: 4-3-2025, HSD 4-3-2028, hộp 30 viên).

Thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe MAN PLUS GOLD. Ảnh: Internet

Trên nhãn sản phẩm có ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc (quận Hoàng Mai, Hà Nội); sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình (phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình).

Sản phẩm bị thu hồi do bản tự công bố sản phẩm không đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm.

Đồng thời, 3 lô thực phẩm bảo vệ sức khỏe MAN PLUS GOLD khác của công ty này cũng bị thu hồi do nhãn dán ghi được sản xuất tại Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình, nhưng công ty không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) theo quy định.

Sản phẩm thực phẩm bổ sung MAN PLUS (số lô: 102025, NSX: 10-2-2025, HSD: 10-2-2028, hộp 60 viên). Trên nhãn có ghi thương nhân chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc, cùng địa chỉ như trên, sản xuất tại Việt Nam, cũng bị thu hồi do theo thông tin ghi trên nhãn sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Sản phẩm "Đông trùng hạ thảo" (số lô: 040325, NSX: 4-3-2025, HSD: 4-3-2028, hộp 30 viên và hộp 50 viên) của Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình (phường Kỳ Sơn, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình sản xuất).

Theo Cục An toàn thực phẩm, mặc dù trên nhãn ghi: "Hàng tặng không bán, hàng lưu hành nội bộ", nhưng Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình đã bán lô sản phẩm nêu trên.

Ngoài ra, theo thông tin ghi trên nhãn, sản phẩm thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe, nhưng công ty chưa thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.

Sản phẩm "Trà Nam Dương", chịu trách nhiệm đưa ra thị trường là Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc (47 tổ 9 Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội), cũng bị thu hồi do theo thông tin ghi trên nhãn, sản phẩm này thuộc nhóm sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Hoàng Gia Hòa Bình, Công ty TNHH Dược phẩm quốc tế Bảo Ngọc chịu trách nhiệm thu hồi sản phẩm dưới sự giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.