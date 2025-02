Loạt trưởng phòng, trưởng công an huyện ở Thái Nguyên xin nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 20-2, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết Công an tỉnh này vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định nghỉ hưu trước hạn tuổi phục vụ đối với lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện.



Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên trao Quyết định cho 8 cán bộ Trưởng phòng và Trưởng Công an huyện. Ảnh: Công an Thái Nguyên

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng cũng như tính đúng đắn của việc sắp xếp cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với mục tiêu tinh, gọn, hiệu lực, hiệu quả, Công an tỉnh này đã có 20 cán bộ xung phong, gương mẫu làm đơn tự nguyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi phục vụ cao nhất. Trong đó, có 18 sĩ quan là lãnh đạo cấp phòng, cấp huyện, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc sắp xếp, bố trí cán bộ khi sắp xếp tổ chức bộ máy, cũng như chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp trong lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên.

Trong số cán bộ này, có 7 sĩ quan Trưởng phòng, 1 Trưởng Công an huyện, 4 Phó Trưởng phòng, 5 Phó Trưởng Công an cấp huyện và 1 Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Thái Nguyên. Đây là những cán bộ có quá trình rèn luyện, phấn đấu, trưởng thành từ cơ sở, trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau, có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an tỉnh Thái Nguyên.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Bùi Đức Hải, Giám đốc Công an tỉnh, ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn những nỗ lực, phấn đấu và đóng góp quan trọng của các cán bộ trong suốt quá trình công tác và chiến đấu. Cùng với đó, mong muốn các cán bộ sau khi trở về địa phương phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.