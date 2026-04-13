Bạn đọc

Điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường trung tâm TPHCM vào ngày 16 và 19-4

Anh Vũ

(NLĐO) - Phòng CSGT, Công an TPHCM vừa thông báo điều chỉnh giao thông loạt tuyến đường trung tâm thành phố.

Theo Phòng CSGT, Công an TPHCM, ngày 16-4 sẽ điều chỉnh giao thông một số tuyến đường ở trung tâm thành phố, phục vụ chương trình rước đuốc lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao TPHCM lần thứ 1 - năm 2026.

Giao thông trên đường Tôn Đức Thắng, trung tâm TPHCM.

Để đảm bảo an toàn giao thông, Phòng CSGT thông báo:

Thời gian

- Tổ chức ghi hình rước đuốc: từ 22 giờ ngày 16-4 (thứ năm).

- Lễ rước đuốc chính thức: dự kiến 20 giờ 30 ngày 19-4 (chủ nhật).

- Lộ trình rước đuốc: Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TPHCM (Bến Nhà Rồng) – Nguyễn Tất Thành – cầu Khánh Hội – Tôn Đức Thắng – lên Cầu Ba Son – Đường R12 – rẽ phải Đường D6 – rẽ phải Đường N12 – công viên Bờ sông Sài Gòn.

Thời gian tạm ngưng phương tiện lưu thông

- Ngày ghi hình: Từ 21 giờ 55 đến 22 giờ 20 ngày 16-4 (thứ năm).

- Ngày chính thức: Từ 20 giờ 30 đến 21 giờ ngày 19-4 (chủ nhật).

Các tuyến đường liên quan

- Đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ Hoàng Diệu lên cầu Khánh Hội): Tạm ngưng phương tiện vào Nguyễn Tất Thành hướng lên cầu Khánh Hội vào Tôn Đức Thắng.

- Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu, phường Sài Gòn): Tạm ngưng phương tiện từ Võ Văn Kiệt xuống dạ cầu Khánh Hội vào Tôn Đức Thắng.

- Dạ cầu Khánh Hội (đoạn từ Vòng xoay Đại học Luật xuống dạ cầu): Tạm ngưng phương tiện từ Bến Vân Đồn vào Nguyễn Tất Thành để lên cầu Khánh Hội (mặt cổng chính Bảo tàng Hồ Chí Minh – Bến Nhà Rồng).

- Đường Tôn Đức Thắng: Chiều đường lưu thông đoạn từ cầu Khánh Hội đến lên nhánh dẫn cầu Ba Son.

- Toàn nhánh dẫn lên cầu Ba Son (dọc Công viên Bạch Đằng).

- Một phần mặt đường cầu Ba Son, đường R12 (chiều từ Cầu Ba Son xuống Đường R12 hướng ra Tố Hữu).

- Toàn bộ tuyến Đường D6 và đường N12 dẫn vào Công viên Bờ sông Sài Gòn (điểm tổ chức Lễ Khai mạc).

Lộ trình thay thế

- Hướng từ phường Xóm Chiếu đi phường Sài Gòn: Nguyễn Tất Thành – Hoàng Diệu – Cầu Calmette – Calmette – Trần Hưng Đạo – Lê Lợi – Pasteur…

- Hướng từ phường Sài Gòn đi phường An Khánh: Võ Văn Kiệt – Pasteur – Lê Duẩn – Tôn Đức Thắng – lên cầu Ba Son (hoặc Tôn Đức Thắng – Nguyễn Hữu Cảnh – Cầu Thủ Thiêm).

