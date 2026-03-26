Sức khỏe

Lọc màng bụng tại nhà: Bước tiến giúp người bệnh thận sống chủ động hơn

Tin-ảnh: Hồng Đào

(NLĐO)- Lọc màng bụng tại nhà là một giúp người bệnh chủ động hơn về thời gian, giảm tần suất phải đến bệnh viện

Anh T. (45 tuổi, ở TPHCM) bị suy thận mạn, phải chạy thận 3 lần mỗi tuần. Điều khiến anh mệt mỏi không chỉ bệnh tật mà còn hành trình lặp lại, áp lực thời gian, ảnh hưởng đến cuộc sống. Sau khi được bác sĩ tư vấn chuyển sang phương pháp lọc màng bụng tại nhà, anh T. có thể chủ động thực hiện điều trị, giảm phụ thuộc vào lịch chạy thận cố định và dần lấy lại nhịp sinh hoạt ổn định. Câu chuyện của anh là một trong nhiều trường hợp cho thấy ý nghĩa của việc lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp trong quản lý bệnh thận mạn.

Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo-Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM vừa tổ chức chương trình sinh hoạt câu lạc bộ người bệnh với chủ đề "Bảo vệ thận - Gìn giữ môi trường: Cho sức khỏe bền lâu".

Chương trình giúp người bệnh và thân nhân có thêm cơ hội trao đổi cùng các bác sĩ về bệnh thận mạn và các phương pháp điều trị hiện nay

Theo BSCKI Trần Hà Thị Kim Đời, Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo-Bệnh viện Đại học Y Dược, một trong những thách thức lớn hiện nay là nhiều người bệnh chỉ được phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể do giai đoạn đầu hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Những nhóm người bị tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc có thói quen sử dụng thuốc không phù hợp cần được tầm soát định kỳ. Việc phát hiện sớm không chỉ giúp làm chậm tiến triển bệnh mà còn là yếu tố quan trọng giúp người bệnh tránh phải bước vào các phương pháp điều trị thay thế thận trong tương lai.

Theo ThS-BS Trần Minh Hoàng, Khoa Nội Thận - Thận nhân tạo, bệnh thận mạn không thể kiểm soát hiệu quả nếu chỉ dựa vào thuốc mà thiếu đi vai trò của dinh dưỡng và sự tuân thủ lâu dài. Việc kiểm soát chế độ ăn, đặc biệt là lượng muối và đạm, có vai trò quan trọng trong việc giảm gánh nặng chuyển hóa cho thận, từ đó kéo dài thời gian bảo tồn chức năng thận và hạn chế biến chứng.


Tin liên quan

Món quà sinh nhật làm bệnh nhân chạy thận rơi nước mắt

Món quà sinh nhật làm bệnh nhân chạy thận rơi nước mắt

(NLĐO) - Bệnh nhân bật khóc nói: "Năm nay, 60 tuổi, đây là lần đầu tiên tôi được thổi nến, ăn bánh kem trong ngày sinh nhật của mình"

2 loại trái cây người Việt hay ăn giúp bảo vệ thận, giảm huyết áp

(NLĐO) - Một nghiên cứu từ Mỹ cho thấy việc tiêu thụ hằng ngày 2 loại trái cây rất quen thuộc đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam thuộc nhóm cao trên toàn cầu

(NLĐO)- Tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam dao động khoảng 1.400-1.600 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao trên bản đồ dịch tễ toàn cầu

