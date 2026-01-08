Tại Hội thảo "Niệu nội soi xâm lấn tối thiểu" do Bệnh viện Bình Dân TPHCM phối hợp cùng Hội Tiết niệu Châu Âu tổ chức chiều 8-9, các bác sĩ cho biết trong xu hướng phẫu thuật nội soi tiết niệu ngày càng phổ biến, áp lực và nhiệt độ nội thận - những yếu tố kỹ thuật thường bị xem nhẹ lại đóng vai trò then chốt trong nguy cơ biến chứng.

TS.BS Phạm Phú Phát - Trưởng khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân TPHCM chia sẻ tại hội thảo

TS.BS Phạm Phú Phát - Trưởng khoa Niệu A, Bệnh viện Bình Dân, cho biết gánh nặng bệnh sỏi tiết niệu tại Việt Nam đang ở mức đáng báo động. Dữ liệu dịch tễ gần đây công bố trên The Lancet cho thấy tỉ lệ mắc sỏi thận tại Việt Nam dao động khoảng 1.400-1.600 ca/100.000 dân, thuộc nhóm cao trên bản đồ dịch tễ toàn cầu. Song song đó, xu hướng điều trị đang dịch chuyển mạnh sang các kỹ thuật ít xâm lấn như PCNL (tán sỏi thận qua da), nội soi niệu quản - thận ngược dòng, trong khi mổ mở gần như thoái lui.

Chính sự gia tăng can thiệp nội soi đã đặt ra những vấn đề mới về an toàn. Khác với mổ hở, phẫu thuật nội soi tiết niệu sử dụng môi trường bơm rửa liên tục và năng lượng laser, khiến áp lực và nhiệt độ nội thận trở thành hai yếu tố có thể "khuếch đại" nguy cơ biến chứng. Các biến chứng thường gặp như nhiễm trùng tiết niệu, sốt, chảy máu đa phần ở mức độ nhẹ (Clavien-Dindo độ I-II), nhưng vẫn tồn tại những trường hợp nặng, thậm chí đe dọa tính mạng, đặc biệt là nhiễm trùng huyết.

TS.BS Phạm Phú Phát nhấn mạnh, ngoài các yếu tố nền từ phía người bệnh (tuổi cao, bệnh đồng mắc, nước tiểu nhiễm trùng, đặt stent trước mổ…), một phần không nhỏ nguy cơ đến từ yếu tố can thiệp. Việc "ham tán nhanh", tăng áp lực nước bơm rửa hoặc sử dụng năng lượng laser kéo dài có thể vô tình đẩy người bệnh vào vòng xoáy biến chứng.

Đào tạo nội soi tiết niệu theo tiêu chuẩn châu Âu Chương trình thu hút hơn 100 bác sĩ tiết niệu đến từ 35 bệnh viện và trường đại học y khoa trên cả nước, được thiết kế theo mô hình đào tạo chuẩn châu Âu, kết hợp 12 bài giảng chuyên sâu của các chuyên gia hàng đầu trong và ngoài nước, cùng 5 ca phẫu thuật truyền hình trực tiếp từ phòng mổ. Hội thảo hướng tới chuẩn hóa đào tạo nội soi tiết niệu theo tiêu chuẩn châu Âu, gắn kết chặt chẽ giữa hướng dẫn quốc tế và thực hành lâm sàng tại Việt Nam.



