Bạn đọc

"Lọc sạn" trong đề xuất về sân bay Long Thành

NGỌC KỲ

(NLĐO)- "Tối kỵ nhất trong bữa tiệc hoành tráng lại có những hạt sạn trong món ăn…" là một ý kiến đáng suy nghĩ.

Vài chục cây số chỉ như một cuộc du ngoạn nhưng sẽ là hành trình bão táp nếu việc di chuyển gặp những phiền phức không đáng có!

Câu cảm thán tưởng như vô thưởng vô phạt trên ngẫu nhiên rơi trúng dòng sự mang tên "Sân bay Long Thành". Theo đó, một phương án mà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa đưa ra là chuyển toàn bộ chuyến quốc tế sang Sân bay Long Thành và sân bay Tân Sơn Nhất khai thác các chuyến nội địa đã vấp phải vô số ý kiến trái chiều từ những người quan tâm tới tính hợp lý.

"Lọc sạn" trong đề xuất về sân bay Long Thành- Ảnh 1.

Phương án về chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế sang sân bay Long Thành gây không ít e ngại về hạ tầng giao thông, trắc trở về thời gian làm thủ tục cùng khó khăn của khách bay trong thụ hưởng những dịch vụ lẽ ra đương nhiên được thụ hưởng - Ảnh minh họa

Giữa dòng chảy dữ dội của tuyến thông tin này, Báo Người Lao Động đã mang tới độc giả bức tranh khá hoàn chỉnh - từ ý chí đơn vị đề xuất, nhận định ban đầu của cơ quan thẩm quyền, sự chờ đợi của người dân tới những phân tích mang tính xây dựng.

Bài viết "Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình" hay bình luận "Đừng mạo hiểm với sân bay Long Thành!" là 2 trong những chấm phá của bức tranh trên. Trong đó, chuyển tải không ít e ngại về hạ tầng giao thông, trắc trở về thời gian làm thủ tục cùng khó khăn của khách bay trong thụ hưởng những dịch vụ lẽ ra đương nhiên được thụ hưởng.

Dưới những bài viết ấy là rất nhiều phản hồi của bạn đọc với mong muốn các bên liên quan lắng nghe ý kiến trên quan điểm cầu thị và tinh thần sẵn sàng tiếp thu để có những tính toán khoa học, hài hòa thay vì hành xử theo lối tư duy duy ý chí, nóng vội, chủ quan  nếu có…

Trong khi chủ nhân số điện thoại 0913895*** cho rằng đề xuất phải có tầm nhìn xa chứ không chỉ "từ nhà xuống bếp", bạn đọc có địa chỉ phamm**@gmail.com dẫn chứng Bến xe Miền Đông mới là ví dụ điển hình của cách làm thiếu phân tích thực tiễn… thì bạn đọc có địa chỉ trant**@gmail.com ... nhận xét sân bay Tân Sơn Nhất vẫn hoạt động rất tốt cho các chuyến bay nội địa và quốc tế và lại ở khu trung tâm.

Theo bạn đọc hoang**@gmail.com, việc điều phối chuyến bay và xây dựng cơ sở hạ tầng đáng lẽ ra phải nghĩ trước và làm trước khi có ý định làm sân bay quốc tế. "Nên nhớ đây là công trình tầm cỡ quốc tế, không thể nào có tư duy ngược đời như vậy được!" - bạn đọc này nói.

Bạn đọc duong**@gmail.com đặt câu hỏi mà như trả lời "Trước khi xây dựng sân bay Long Thành đã nghĩ đến chưa mà giờ mới loay hoay bàn giải pháp nhỉ. Nghĩ mãi vẫn không thông?". Gần như ngay sau đó, hungm**@gmail.com để lại quan điểm mang nhiều hàm ý: "Đừng bắt người dân ăn món bánh mỳ muối ớt chỉ vì mình bán loại bánh mỳ này, thay vì muối ớt, hãy làm bánh mỳ thịt. Lúc lập dự án, thì cũng lập phương án vận hành khai thác cơ mà?"

Bạn đọc có địa chỉ kimho**@gmail.com nhận định phải có cao tốc đúng nghĩa kết nối sân bay Long Thành đến Trung tâm TP HCM. Theo bạn, 40 phút phải là quãng thời gian tiêu chuẩn để di chuyển giữa sân bay Long Thành tới trung tâm TP HCM thì mới được.

Trong khi đó, hienp**@gmail.com muốn tốt hơn nữa: "Khi nào việc di chuyển sân bay Long Thành - Sân bay Tân Sơn Nhất dưới 30 phút, không bao giờ kẹt xe, kẹt tàu thì hãy nghĩ đến việc chia tách quốc tế, nội địa!"

Tài khoản baoha**@gmail.com đánh giá đề xuất mang tính phân biệt giữa 2 sân bay rõ ràng có lợi cho nhà quản lý nhưng lại đẩy phần khó sang người dân. Đồng tình, độc giả sở hữu số điện thoại 0927349*** nêu ý kiến ngành chức năng nên làm thí điểm chứ đừng vội làm hàng loạt...

Duyhu**@gmail.com nêu ý kiến Sân bay Long Thành đã gần về đích khi dự kiến cho chuyến bay đầu tiên vào 2026. Tuy nhiên, hệ thống giao thông kết nối sân bay với các địa phương, đặc biệt TP HCM, chưa đáp ứng, hệ thống metro vẫn cơ bản nằm trên giấy thì chưa thể có những tính toán đầy lý tưởng như ACV đề xuất.

Góp ý tới tác giả của đề xuất, bạn đọc có số điện thoại 0822468*** cho rằng giai đoạn đầu nên chuyển một nửa đường bay quốc tế và nội địa về Long Thành.

Địa chỉ 12345**@gmail.com cũng mong cơ quan chức năng xem xét để có phương pháp hiệu quả hơn. Theo độc giả này, khi đối diện khả năng bị phiền hà, khách du lịch sẽ chọn đi quốc gia khác. Vì vậy, giúp khách du lịch đến gần hơn là việc của cơ quan chức năng.

"Tối kỵ nhất là trong bữa tiệc hoành tráng lại có những hạt sạn trong món ăn. Những tính toán để tối ưu việc khai thác sân bay cũng nên tránh điều đáng tiếc tương tự thế" - Trần Hoàng Ngọc Anh, một nữ hành khách sống tại phường Thới An, TP HCM ví von ngắn gọn.

Tin liên quan

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

Đề xuất chuyển chuyến bay quốc tế về sân bay Long Thành: Cần nghiên cứu kỹ, xác định lộ trình

(NLĐO)- Yêu cầu Cục Hàng không, ACV khẩn trương làm việc với các hãng bay, đánh giá tác động, xác định lộ trình chuyển đường bay quốc tế về Long Thành

Khởi động các chuyến bay đánh giá phương thức bay tại sân bay Long Thành

(NLĐO)- Các chuyến bay đến khu vực vùng trời của sân bay Long Thành để kiểm tra, đánh giá phương thức bay, sau đó quay lại sân bay Tân Sơn Nhất hạ cánh

sân bay Long Thành Lọc sạn Tắc đường chủ quan chuyến bay quốc tế
