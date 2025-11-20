HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Lời cảnh tỉnh từ sự cố Cloudflare

Hoàng Phương

Internet hiện là nền tảng của hệ sinh thái tài chính và tiêu dùng toàn cầu, cho phép giao tiếp và giao dịch diễn ra tức thời

Công ty hạ tầng internet Cloudflare cho biết đã khắc phục sự cố kỹ thuật dẫn tới hàng loạt dịch vụ trực tuyến gặp trục trặc ngày 18-11, trong đó có ChatGPT, 2 mạng xã hội X và Facebook… Đặt trụ sở ở TP San Francisco, bang California - Mỹ, Cloudflare cung cấp công nghệ bảo vệ website khỏi tin tặc và duy trì khả năng truy cập trong thời điểm lưu lượng tăng cao. Với vai trò là mạng phân phối nội dung (CDN), Cloudflare đang lưu trữ bản sao nội dung của khoảng 20% website toàn cầu trên hàng ngàn máy chủ khắp thế giới.

Khi người sử dụng truy cập một trang web được bảo vệ bởi Cloudflare, máy tính của họ sẽ không kết nối trực tiếp với trang web đó. Thay vào đó, nó kết nối với máy chủ Cloudflare gần nhất. "Điều đó giúp website tránh bị quá tải bởi lượng truy cập đột ngột, đồng thời mang lại tốc độ phản hồi nhanh hơn cho người truy cập. Tất cả đều có lợi cho đến khi hệ thống gặp sự cố và 20% internet sập cùng lúc" - chuyên gia bảo mật mạng Mike Chapple giải thích với AP.

Lời cảnh tỉnh từ sự cố Cloudflare - Ảnh 1.

Trụ sở của Công ty Cloudflare ở TP San Francisco, bang California – Mỹ Ảnh: AP

Trước khi sự cố trên xảy ra, các dịch vụ điện toán đám mây Amazon Web Services (AWS) và Microsoft Azure cũng gặp trục trặc vào tháng rồi, ảnh hưởng đến việc truy cập nhiều dịch vụ mạng xã hội, trò chơi, giao đồ ăn, phát trực tuyến, nền tảng tài chính… Theo trang Bloomberg, AWS, Microsoft Azure và Google Cloud đang thống trị thị trường dịch vụ điện toán đám mây toàn cầu.

Internet hiện là nền tảng của hệ sinh thái tài chính và tiêu dùng toàn cầu, cho phép giao tiếp và giao dịch diễn ra tức thời. Tuy nhiên, một loạt sự cố trên cho thấy internet vẫn mong manh, gây nhiều thiệt hại và bất tiện khi bị sập một phần. Theo trang The Verge, sự cố mới nhất là "một lời cảnh tỉnh" đối với các doanh nghiệp, nhất là khi những vụ việc tương tự sẽ còn xảy ra với tần suất ngày càng cao. Các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp cần chuẩn bị kịch bản ứng phó, đầu tư dịch vụ dự phòng hoặc duy trì máy chủ nội bộ cho những dịch vụ quan trọng nhất. Trong khi đó, phần lớn người dùng gần như chỉ còn cách chờ nhà cung cấp dịch vụ đám mây khắc phục mỗi khi xảy ra sự cố nghiêm trọng.

