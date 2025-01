Lời giải đáp cho sự im ắng của Hà An Huy

Quán quân Vietnam Idol Hà An Huy chính thức trở lại

Đầu năm 2025, Quán quân Vietnam Idol 2023 - Hà An Huy chính thức đánh dấu sự trở lại của mình với dự án âm nhạc vô cùng đặc biệt. Nam ca sĩ đã cho ra mắt EP đầu tay mang tên "N|, bao gồm những ca khúc cực kỳ tâm đắc.

Về lý do đặt cho EP cái tên khá lạ là "N|, Hà An Huy giải thích: "N| là logo mà tôi đảo ngược lại từ từ IN. IN trong tiếng Anh vừa có nghĩa là "chào đón" hoặc "trong".

Tôi muốn nhấn mạnh rằng tôi muốn chào đón mọi người đến với thế giới âm nhạc đặc biệt trong EP lần này. Dấu gạch nhỏ mở đầu tượng trưng cho một cánh cửa, không có vật nào để đóng lại. Như kiểu mời mọi người vào tham quan miễn phí.

Còn chữ N là tóm tắt cho EP lần này. Những đường nét lên xuống của chữ N cũng chính là sự ẩn dụ cho các giai đoạn lên xuống trong sự nghiệp âm nhạc của tôi. Ví dụ như giai đoạn 2022 là nét đi lên khi tôi đăng quang Big Song Big Deal, sau đó là nét đi xuống vì tôi loay hoay trong sự nghiệp.

Đến năm 2023, tôi thăng hoa tại Vietnam Idol thì cái nét nó lại đi lên. Còn dấu gạch cuối, nó như là bức tường ngăn cách. Được xem như là điểm cuối, là căn phòng riêng cho EP lần này".

Hà An Huy có chất giọng đẹp cùng với khả năng sáng tác

Nói về khoảng thời gian im lặng quá lâu từ khi chiến thắng Quán quân Vietnam Idol, Hà An Huy cho biết: "Kể từ sau khi đăng quang Vietnam Idol, tôi chưa bao giờ vội vàng về con đường âm nhạc của mình. Im ắng 1 năm qua, tôi không muốn làm gì quá liều lĩnh, vội vàng. Tôi cần quãng thời gian để suy nghĩ xem mình là ai, mình đang thuộc về đâu, màu sắc âm nhạc của mình thế nào... Và trong một năm qua, tôi đã phân loại được bây giờ tôi sẽ có cá tính thế nào, khai thác nó ra làm sao. Nhưng khi tôi thấy mọi thứ vẫn chưa đủ sâu sắc thì tôi vẫn chưa thể làm được.

Nếu như tôi ra mắt liền sản phẩm vào thời điểm đó, tôi sẽ thấy không đã, không hài lòng. Bởi tôi cần quan sát, theo dõi xem thị trường âm nhạc xung quanh mình nó như thế nào và tôi nhận ra rằng âm nhạc của mình chưa thật sự phù hợp.

Khoảng thời gian đó, tôi chưa tự tin về âm nhạc của mình. Tôi sáng tác rất nhiều, nhưng nó không có sự liên kết, xâu chuỗi với nhau để ra mắt nên tôi không dám đầu tư. Bây giờ, sau khi lựa chọn được 7 ca khúc trong hàng loạt các sáng tác, nhận ra được mình muốn gì thì tôi nghĩ đây là thời điểm thích hợp để cho khán giả câu trả lời về sự im ắng của Hà An Huy.

Sau thời gian im ắng rất dài, Hà An Huy đã trở lại

Lần này, tôi ra nhạc trong thời điểm cận Tết, chắc mọi người sẽ nghe những ca khúc nhạc Tết nhiều hơn. Nhưng khi ra nhạc, tôi không tính toán gì cả. Tôi chỉ biết rằng những người yêu mến mình đã chờ đợi mình quá lâu, và tôi cần trả ơn cho họ.

Khi tôi lên kế hoạch sản xuất và phát hành EP, tôi không nghĩ đến việc mình sẽ nhận lại được cái gì từ nó. Thế nên tôi không đặt nặng về vấn đề thành tích. Đó cũng chính là lý do mà tôi chọn Anhuyungdung là ca khúc chính trong EP, thể hiện rõ quan điểm làm nghề của mình là luôn ung dung, tự tại trong âm nhạc.