Trung tuần tháng 1-2025, tôi có dịp về lại Ga Ry, xã vùng biên của huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam, nơi Đồn Biên phòng Ga Ry đóng chân. Câu nói "Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào là anh em ruột thịt" không chỉ là câu nói cửa miệng, mà đã trở thành lời hẹn thề sắt son của những người lính mang quân hàm xanh nơi đây.

Vì an ninh biên giới

Đồn Biên phòng Ga Ry quản lý 27,3 km đường biên giới với 12 cột mốc, từ 691 đến 702. Tuyến biên giới này qua 2 xã Ga Ry và Ch'ơm của huyện Tây Giang, giáp với huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông của Lào.

Đóng quân trên địa bàn rộng, đời sống nhân dân vùng biên còn nhiều khó khăn, đơn vị luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Tây Giang.

Chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry cùng đoàn viên thanh niên xã Ch’ơm và xã Ga Ry xây dựng thao trường huấn luyện

Trung tá Đỗ Quang Vinh, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Ga Ry, cho biết bao năm qua, nghĩa tình quân dân nơi đây luôn keo sơn gắn bó, bộ đội hết lòng giúp dân ổn định cuộc sống, người dân là "tai mắt", tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Việc của dân nhiều khi cũng là việc của cán bộ, chiến sĩ. "Đơn vị luôn chủ động kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, chính quyền và nhân dân nơi đơn vị đóng chân để củng cố "thế trận lòng dân" vững chắc, giữ vững ổn định chính trị - xã hội từ cơ sở, từ đó làm nền tảng cho công tác bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia" - đồn trưởng Đỗ Quang Vinh nói.

Thực tế cho thấy trong những năm qua, Đồn Biên phòng Ga Ry làm tốt công tác phối hợp tuần tra và nhờ đó hệ thống đường biên, cột mốc do đơn vị quản lý bảo đảm nguyên trạng, an toàn. Riêng trong năm 2024, Đồn Biên phòng Ga Ry đã phối hợp với lực lượng công an, dân quân và nhân dân tiến hành tuần tra được 12 lần/260 lượt cán bộ chiến sĩ, nhân dân tham gia. Bên cạnh đó, đơn vị cũng tiến hành tuần tra song phương với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, qua đó kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về quy chế quản lý bảo vệ biên giới. Hệ thống đường biên, mốc quốc giới luôn được giữ vững, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Ngoài nhiệm vụ tuần tra bảo vệ biên giới, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ga Ry đặc biệt coi trọng công tác dân vận. Giữa chốn "thâm sơn cùng cốc" - nơi mà trình độ dân trí, hiểu biết pháp luật chưa cao, bộ đội "đi từng ngõ, gõ từng nhà" để tuyên truyền, vận động, chỉ bảo, động viên.

Đoàn kết quân - dân

Nói về "thế trận lòng dân nơi vùng biên, đồn trưởng Đỗ Quang Vinh khẳng định đây là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của Đồn Biên phòng Ga Ry. Bởi lẽ, lịch sử đã khẳng định, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới sẽ không thể hoàn thành nếu không dựa vào sức mạnh của "thế trận lòng dân". Khi cả cộng đồng dân cư nhận thức và tham gia vào việc giữ gìn, bảo vệ an ninh biên giới thì sẽ tạo ra một bức tường vững chắc, chống lại mọi mối đe dọa từ bên ngoài.

Tuần tra chung đường biên giới Việt Nam - Lào giữa Đồn Biên phòng Ga Ry và lực lượng biên phòng nước bạn

"Thế trận lòng dân" mà lực lượng quân hàm xanh nơi đây xây dựng không chỉ trong phạm vi giới hạn địa phận mốc quốc giới, địa bàn 2 xã Ch'ơm, Ga Ry, mà còn vượt ra ngoài phạm vi biên giới khi duy trì tốt mối quan hệ hữu nghị Việt - Lào với nhân dân các xã vùng biên và lực lượng tuần tra biên giới của nước bạn. Điển hình như dịp Tết Bunpimay hằng năm của Lào, Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào tổ chức trao tặng quà Tết cho người dân thuộc bản A Bưl và Panool, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông.

Bên cạnh đó, ban lãnh đạo, chỉ huy Đồn Biên phòng Ga Ry luôn quan tâm, tạo điều kiện, khuyến khích các cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích trong các phong trào, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, cùng bảo vệ vững chắc hệ thống đường biên, mốc quốc giới. Vào các dịp Tháng Thanh niên, "Tháng 3 biên giới", Đoàn Thanh niên của Đồn Biên phòng Ga Ry tổ chức nhiều hoạt động mang tính kết nối với đoàn thể, chính quyền cơ sở, người dân, góp phần tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân.

Trong "Tháng Thanh niên" năm 2024, Đoàn Thanh niên của Đồn Biên phòng Ga Ry phối hợp với Đoàn xã Ch'ơm và Ga Ry thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, như vận chuyển hơn 100 khối đất đá xây dựng thao trường huấn luyện; tổ chức phát quang hơn 4 km hệ thống đường tuần tra; tổ chức kiểm tra hệ thống công trình quốc phòng. Trung úy Hoàng Anh Tài chia sẻ: "Những việc làm ý nghĩa đó thể hiện tình đoàn kết quân dân bền chặt. Chúng tôi luôn sát cánh cùng người dân để xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, giữ vững hình ảnh đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân".

Có thể nói, hình ảnh người chiến sĩ mang quân hàm xanh Ga Ry đã in đậm trong tâm trí người dân vùng biên Ga Ry, Ch'ơm. Bằng những hoạt động phong trào, việc làm cụ thể hướng về quần chúng đã góp phần tăng cường thêm ý thức trách nhiệm của mỗi người với công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Quan trọng hơn, nó củng cố vững chắc "thế trận lòng dân", tăng cường niềm tin của đồng bào với Đảng, Nhà nước nói chung và lực lượng Biên phòng nói riêng.

Và có lẽ, chỉ khi đến với những nơi xa xôi của Tổ quốc, tận mắt chứng kiến những hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới, tận mắt thấy việc làm của cán bộ chiến sĩ cho người dân nơi vùng cao, chúng ta mới càng thấm thía nỗi gian lao, vất vả nhưng cũng thấm đẫm nghĩa tình quân - dân nơi miền biên viễn Ga Ry - Ch'ơm!

