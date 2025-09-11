HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Xã hội

Lời hứa xé lòng của em học sinh lớp 6 bị xe rác tông tử vong trong trường

Cao Nguyên

(NLĐO) – Khăn gói xa nhà đi học, em học sinh ngoan hiền bảo mẹ chờ con học xong, đi làm sẽ phụ mẹ nuôi 2 em, nhưng rồi ra đi mãi mãi

Ngày 11-9, sau khi hoàn tất việc tổ chức tang lễ cho con trai, chị Nguyễn Thị Bé Thi (SN 1990, ngụ xã Ia Rvê, tỉnh Đắk Lắk) đã chia sẻ với báo chí về vụ việc xe chở rác tông trúng con của chị trong sân trường dẫn đến tử vong.

Lời dặn xé lòng của em học sinh lớp 6 tử vong vì xe rác trong trường - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn trong sân trường khiến em T.M.T, học sinh lớp 6, tử vong

Trước bàn thờ nghi ngút khói hương, chị Thi cho biết chị quê ở tỉnh Bến Tre. Năm 2002, chị theo gia đình lên xã Ia Rvê đi làm kinh tế mới. Trên mảnh đất đầy nắng gió này, chị lập gia đình rồi sinh được 3 người con. Trong đó, cháu T.M.T. là con trai lớn và cũng là chỗ dựa tinh thần của chị và 2 em nhỏ. 

Năm 2021, sau khi sinh con út, vợ chồng ly hôn, chị đành đưa 3 con về nương nhờ ông bà ngoại. Không có nghề nghiệp ổn định, chị Thi phải làm đủ thứ việc để trả nợ và nuôi con. Thương con còn nhỏ dại, chị cố gắng chắt chiu từng đồng lo cho con cái ăn học.

Đầu năm học 2025–2026, nghe mọi người nói Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên là môi trường đào tạo tốt nên chị gửi con vào học với hy vọng con sau này trở thành công dân tốt. Ngày 18-8, T. bắt đầu nhập học.

Cũng theo chị Thi, T. là đứa trẻ rất ngoan và hiểu chuyện, làng xóm ai cũng quý mến. Từ nhỏ, vì mẹ đi làm suốt ngày, T. đã biết tự lo cho bản thân và phụ giúp ông bà ngoại chăm sóc 2 em.

"Khi đi học xa nhà, cháu rất tiết kiệm. Cháu không đóng tiền nhờ người giặt ủi đồ, mà tự làm mọi thứ để mẹ dồn tiền đóng học phí. Cháu còn nói, ở trường đã được ăn uống đầy đủ nên chỉ xin mẹ 5.000 đồng mỗi ngày. Thế nhưng, suốt 2 tuần đầu, mỗi ngày cháu chỉ dùng hết 1.000 đồng, tiền còn dư cứ cuối tuần cháu mang về mua quà cho hai em" - chị Thi xúc động nói.

Lời dặn xé lòng của em học sinh lớp 6 tử vong vì xe rác trong trường - Ảnh 2.

Em học sinh trẻ ngoan hiền chưa kịp thực hiện lời hứa với mẹ

Gạt những giọt nước mắt, chị Thi chia sẻ, cháu T. năn nỉ mẹ lên dự khai giảng để xem con đánh trống. Tuy nhiên, vì hoàn cảnh khó khăn, chị động viên con và hứa tuần sau họp phụ huynh sẽ lên và thăm con. Nghe vậy, cháu T. hiểu chuyện nói: "Mẹ chờ con học xong, đi làm sẽ phụ mẹ nuôi 2 em. Mẹ nhớ chờ con nha!".

Tối 5-9, nhớ con, chị Thi gọi điện nhưng thầy giáo báo T. đã ngủ. Khoảng 6 giờ 40 phút sáng hôm sau, thầy giáo gọi lại báo tin cháu bị ngã, gãy chân, phụ huynh lên với cháu ở Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột.

Đường xa nên sau 3 giờ nhận được điện thoại, chị mới lên đến bệnh viện. Thế nhưng, khi vừa tới nơi, chị được bác sĩ cho biết trước khi vào viện cháu đã không còn nữa. Cú sốc lớn khiến chị và người thân chết lặng. 

"Cháu ra đi tức tưởi một mình, không kịp nhìn mẹ và các em lần cuối... Hai em còn nhỏ cứ gặng hỏi khi nào anh về rồi chia phần ăn cho anh hai qua di ảnh" – chị Thi nghẹn ngào.

Lời dặn xé lòng của em học sinh lớp 6 tử vong vì xe rác trong trường - Ảnh 3.

Sau nhiều ngày xảy ra vụ việc, gia đình chị Nguyễn Thị Bé Thi chưa nguôi ngoai nỗi đau thương, mất mát

Ngày 9-9, chị Thi lên trường thì được mời xem đoạn clip ghi lại cảnh trước khi xảy ra vụ việc. Theo đoạn clip, lúc này, cháu T. đang cầm vỏ bình nước loại 20 lít đi qua căn-tin đổi nước. Riêng thời điểm xảy ra vụ việc, những người làm việc với chị trả lời khu vực đó và xe thu gom rác không có camera.

"Chúng tôi đề nghị cơ quan chức năng sớm làm rõ vụ việc và thông báo cho gia đình. Trong đó, cần làm rõ trách nhiệm của nhà trường" - chị Thi đề nghị.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-9, tại khuôn viên Trường Phổ thông dân tộc nội trú Tây Nguyên (phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe thu gom rác do ông Võ Anh Sang (SN 1984, ngụ tỉnh Lâm Đồng) điều khiển và cháu T.M.T.

Vụ tai nạn khiến cháu T. bị thương nặng được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Buôn Ma Thuột cấp cứu nhưng đã không qua khỏi.

Tin liên quan

Người phụ nữ đi ôtô vào sân trường đón con, tông phải nữ sinh lớp 10

Người phụ nữ đi ôtô vào sân trường đón con, tông phải nữ sinh lớp 10

(NLĐO)- Ngày 1-10, Hiệu trưởng trường THCS-THPT Chu Văn An (tỉnh Quảng Ninh) xác nhận đã xảy ra vụ va chạm giữa xe ôtô của phụ huynh với một nữ sinh trên sân trường

Hiệu trưởng nói gì khi ô tô chạy vào sân trường cán chết học sinh 7 tuổi?

(NLĐO) – Theo Hiệu trưởng nhà trường, ô tô không được di chuyển vào sân trường để đưa đón học sinh dù trời mưa hay trời nắng.

Xe thu gom rác tông chết học sinh lớp 6 trong trường học

(NLĐO) – Trong lúc đang thu gom rác trong trường học, chiếc xe chuyên dụng đã tông một em học sinh lớp 6 khiến nạn nhân tử vong.

xe thu gom rác tông học sinh tử vong tử vong trong sân trường
