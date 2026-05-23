Lời kể từ chủ đại lý vé số nơi nam thanh niên mua giúp cụ già 8 tờ và trúng độc đắc 16 tỉ đồng

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Lời kể từ chủ đại lý vé số nơi nam thanh niên mua giúp cụ già 8 tờ và trúng độc đắc 16 tỉ đồng

Nguyễn Tiến

(NLĐO)- Chỉ với 80.000 đồng mua vé số ủng hộ người bán dạo, nam thanh niên bất ngờ trúng 8 giải đặc biệt trị giá 16 tỉ đồng.

Chiều 23-5, trao đổi với Báo Người Lao Động, chị Đoàn Thùy Dương, chủ một đại lý vé số ở phường Thủ Dầu Một (TPHCM), xác nhận vừa đổi thưởng cho nam thanh niên nói trên.

Mua giúp cụ già 8 tờ vé số, thanh niên trúng độc đắc 16 tỉ đồng - Ảnh 1.

Mua vé số vì thương người bán dạo, thanh niên trúng liền 8 giải đặc biệt. Ảnh: Đại lý vé số

Theo chị Dương, vào chiều 22-5, nam thanh niên đi uống sữa tại khu vực Ngã Sáu thì gặp một người lớn tuổi đang bán những tờ vé số cuối cùng trong đêm. Trong túi lúc đó chỉ còn khoảng 80.000 đồng, anh đã quyết định mua hết 8 tờ để ủng hộ.

Không ngờ, cả 8 tờ vé số đều trúng giải đặc biệt mang dãy số 576339 trong kỳ quay số cùng ngày. Tổng giá trị giải thưởng lên tới 16 tỉ đồng trước thuế.

"Bạn ấy còn rất trẻ. Sáng tới đổi thưởng mà vẫn run, hỏi đi hỏi lại nhiều lần xem có thật sự trúng hay không" – chị Dương kể.

Theo chủ đại lý, nam thanh niên vẫn chưa hết bàng hoàng khi kiểm tra lại dãy số trúng thưởng. Việc bất ngờ đổi đời chỉ sau một đêm khiến nhiều người xung quanh cũng không khỏi ngạc nhiên.

Sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người đã bày tỏ sự thích thú và để lại hàng trăm bình luận hài hước như: "80.000 đồng đổi lấy 16 tỉ đồng", "uống sữa xong đổi đời", hay "mua vì thương người bán rồi trời thương lại".

Không ít người cho biết câu chuyện khiến họ nhớ đến những lần mua vé số chỉ vì muốn giúp đỡ người bán dạo, nhưng lại mang đến những điều may mắn bất ngờ.

Tin liên quan

Giải mã "cơn mưa" trúng số độc đắc ở miền Tây

Giải mã "cơn mưa" trúng số độc đắc ở miền Tây

Trước dư luận xôn xao về việc nhiều người ở miền Tây liên tục trúng số độc đắc, ngành xổ số đã lên tiếng lý giải

Người trúng số 2 tỉ đồng không được trả thưởng tiếp tục bổ sung bằng chứng

(NLĐO) - Người trúng số 2 tỉ đồng đã nộp bổ sung các bằng chứng chứng minh sự khách quan dẫn tới việc tờ vé số bị ướt, rách rời

Người thắng kiện vụ đòi 2 tỉ đồng tiền trúng số nhận tin cực vui dịp lễ 30-4

(NLĐO) - Ngay trước dịp lễ 30-4, Công ty TNHH Nhà nước MTV xổ số kiến thiết Huế đã chi trả số tiền trúng số giải đặc biệt cho người thắng kiện.

xổ số mạng xã hội nam thanh niên giải đặc biệt trúng số
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo