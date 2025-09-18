Lời kêu gọi đáng chú ý từ Tổng thư ký Liên hợp quốc

Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) António Guterres hôm 16-9 cảnh báo rằng sự chia rẽ, xung đột và khủng hoảng toàn cầu đã khiến nguyêntắc hợp tác quốc tế rơi vào tình trạng mong manh nhất trong nhiều thập kỷ.

Phát biểu trong cuộc họp báo tại trụ sở LHQ ở TP New York - Mỹ, ông Guterres liệt kê một loạt thách thức đòi hỏi phải có giải pháp khẩn cấp, như chia rẽ địa chính trị ngày càng sâu sắc, xung đột leo thang, biến đổi khí hậu, công nghệ vượt tầm kiểm soát và bất bình đẳng gia tăng. Ông Guterres nhận định vấn đề hợp tác quốc tế đang căng thẳng dưới những áp lực chưa từng thấy, đồng thời kêu gọi các nhà lãnh đạo thế giới "hãy nghiêm túc và hành động".

Theo trang UN News, cảnh báo trên được đưa ra trước thềm tuần lễ cấp cao của Đại hội đồng LHQ, diễn ra từ ngày 22 đến 30-9. Hòa bình, khí hậu, đổi mới có trách nhiệm, bình đẳng giới, tài chính cho phát triển và cải cách LHQ là những chủ đề trọng tâm của tuần lễ cấp cao lần này.

Tổng thư ký LHQ António Guterres phát biểu trong buổi họp báo hôm 16-9 Ảnh: Liên hợp quốc

Ông Guterres nhấn mạnh cần thực hiện các bước khẩn cấp để chấm dứt xung đột đang diễn ra ở nhiều nơi, cũng như tái khẳng định Trung Đông cần có "nền hòa bình công bằng, lâu dài dựa trên giải pháp hai nhà nước". Về khí hậu, nhà lãnh đạo LHQ kêu gọi các nước đưa ra các kế hoạch quốc gia mạnh mẽ hơn để giữ mức nóng lên toàn cầu dưới ngưỡng 1,5 độ C so với thời tiền công nghiệp. Ông cũng công bố việc khởi động Đối thoại Toàn cầu về quản trị trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm bảo đảm công nghệ phát triển với lợi ích của nhân loại là "trọng tâm".

Gần 150 nguyên thủ quốc gia, người đứng đầu chính phủ, cùng với hàng ngàn quan chức và nhà ngoại giao dự kiến có mặt tại New York vào tuần tới để tham dự sự kiện trên. Nhân dịp này, ông Guterres cho biết sẽ tiến hành hơn 150 cuộc gặp song phương, thúc giục các nhà lãnh đạo thế giới "đối thoại trực tiếp với nhau, thu hẹp khoảng cách, giảm thiểu rủi ro và tìm ra giải pháp".