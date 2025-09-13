HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk

Cao Nguyên

(NLĐO) – Bước đầu nghi phạm khai nhận do mâu thuẫn với gia đình vợ, không được cho ở chung nên đã ra tay sát hại 3 người, đâm 1 người trọng thương.

Trưa 13-9, một nguồn tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang lấy lời khai ban đầu của Nguyễn Đại Nam Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) - nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk.

Lời khai ban đầu của nghi phạm vụ thảm án tại Đắk Lắk- Ảnh 1.

Công an bắt giữ nghi phạm gây ra vụ thảm án tại Đắk Lắk

Theo nguồn tin, sau khi bị bắt, Nguyễn Đại Nam Thuận đã khai rõ quá trình phạm tội. Thuận cho rằng trong nhiều năm chung sống thường xuyên xảy ra mâu thuẫn với vợ.

Thuận khai do ghen tuông và bị phía gia đình vợ không cho ở chung nhà nên thời gian gần đây, Thuận nhiều lần tìm đến gây sự rồi dẫn đến vụ việc.

Được biết, sau khi gây án, Thuận đã cướp một chiếc xe SH của người dân để tẩu thoát. Thuận cũng sử dụng áo chống nắng, bịt mặt để ngụy trang. Tuy nhiên, sau ít giờ gây án, Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt được nghi phạm.

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Thuận đến nhà chị H. Tại đây, Thuận dùng dao đâm loạn xạ vào các thành viên trong gia đình.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng. Riêng cháu gái 3 tuổi con chung của Thuận và chị H. không bị Thuận sát hại.

thảm án tại Đắk Lắk lời khai ban đầu sát hại
