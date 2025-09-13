HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn nhẫn, trừ con của mình

Cao Nguyên

(NLĐO) – Sau khi sát hại 3 người trong một gia đình bạn gái, đâm bị thương 1 người khác, hung thủ bình tĩnh xử lý hiện trường...

Sáng 13-9, ông Nguyễn Thiên Văn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, đã có mặt tại hiện trường vụ thảm án khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn nhẫn, trừ con của mình- Ảnh 1.

Cơ quan chức năng phong tỏa hiện trường vụ thảm sát

Tại đây, ông Văn gửi lời chia buồn gia đình nạn nhân, đề nghị chính quyền địa phương hỗ trợ lo tang lễ cho các nạn nhân.

Đồng thời, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk huy động tối đa lực lượng tổ chức truy bắt nghi phạm, làm rõ vụ việc.

Về sức khỏe của nạn nhân bị thương, ông Văn cho biết nạn nhân đã được phẫu thuật, tạm thời qua cơn nguy kịch.

Một người thân của gia đình bị hại cho biết chị Nguyễn Thị Kim H. (SN 1992, ngụ Tổ dân phố 10, Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Nguyễn Nam Đại Thuận (SN 1988, ngụ phường Ea Kao, tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm như vợ chồng. Hai người có 1 con riêng là cháu gái 3 tuổi.

Thời gian qua, thỉnh thoảng Thuận mới về sống chung nhà với gia đình chị H.

Vụ thảm án tại Đắk Lắk: Hung thủ ra tay tàn nhẫn, trừ con của mình- Ảnh 2.

Ông Nguyễn Thiên Văn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk (mặc áo xanh) có mặt tại hiện trường

Khoảng 1 giờ sáng cùng ngày, Thuận tới nhà chị H. rồi gây ra vụ thảm án.

Theo người này, Thuận đâm chị H. tử vong ngay trong nhà. Sau đó, tiếp tục truy đuổi 2 người ra ngoài đường và đâm các nạn nhân tử vong. Sau khi gây án, Thuận kéo thi thể nạn nhân vào nhà, dùng nước rửa các vết máu rồi vào nhà khóa cửa lại.

Trong các nạn nhân, cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai chị H.) sau khi bị đâm trọng thương đã cố gắng trèo ra phía sau nhà, nằm bất động. Riêng cháu gái 3 tuổi, con chung của Thuận và chị H. không bị đối tượng sát hại.

Như Báo Người Lao Động thông tin, khoảng 1 giờ cùng ngày, đối tượng tên Nguyễn Nam Đại Thuận đến nhà chị Nguyễn Thị Kim H. dùng dao đâm chém liên tiếp vào các thành viên trong nhà.

Hậu quả, chị H., bà Trần Thị D. (SN 1970, mẹ chị H.), anh Bùi Văn N. (SN 2002, em chị H.) tử vong. Cháu Trần Tấn P. (SN 2012, con trai riêng chị H.) bị thương nặng.

Ngay sau khi gây án, đối tượng Thuận đã tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk đã có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm tử thi và truy bắt nghi phạm.

Tin liên quan

Thảm án tại Đắk Lắk, 3 người tử vong

Thảm án tại Đắk Lắk, 3 người tử vong

(NLĐO) – Rạng sáng, đối tượng đến nhà bạn gái dùng dao đâm chém khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương.

Vụ thảm án ở Cà Mau: Tòa tuyên án tử đối với kẻ giết người man rợ

(NLĐO) – Bùi Vũ Khoa đã lạnh lùng, mất hết nhân tính khi tước đoạt nhiều sinh mạng trong vụ thảm án ở Cà Mau

Đông đảo người dân theo dõi phiên xét xử thảm án ở Cà Mau

(NLĐO) – Bùi Vũ Khoa bị đưa ra xét xử sau hơn 8 tháng gây ra vụ thảm án sát hại vợ hờ đang mang thai và cha mẹ vợ khiến dư luận phẫn nộ.

