Lời khai của nghi phạm dùng dao sát hại dã man tổ trưởng an ninh trật tự

Ngày 21-5, Công an tỉnh Sơn La cho biết đang tạm giữ Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại bản Ten, xã Pi Toong, huyện Mường La, tỉnh Sơn La) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tòng Văn Vương tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định vào 19 giờ ngày 16-5, trên đường đi làm về đến gần nhà, ông L.V.T. (SN 1984, tổ trưởng tổ an ninh trật tự tiểu khu Ít Bon, thị trấn Ít Ong, huyện Mường La) phát hiện Tòng Văn Vương dựng xe máy, ngồi xuống lề đường có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Ông T. giới thiệu về mình và yêu cầu Vương giao nộp xi-lanh và túi ni-lon trong có chứa 4 gói nhỏ đựng ma túy, nhưng đối tượng không chấp hành mà giằng co rồi bất ngờ hất văng đồ vật trên. Đồng thời, Vương rút dao nhọn thủ sẵn trong người đâm nhiều nhát vào ông T. rồi bỏ trốn lên rừng. Ông T. bị thương nặng, tử vong trên đường đi cấp cứu.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng manh động, có sử dụng hung khí, lợi dụng địa hình núi rừng rộng và phức tạp để lẩn trốn, gây tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân, Ban Giám đốc Công an tỉnh Sơn La đã chỉ đạo xác lập chuyên án truy xét.

Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, huy động lực lượng chức năng sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, phối hợp với công an xã và lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, khẩn trương thiết lập các chốt chặn, tạo lập vành đai nhằm ngăn người dân tiếp cận khu vực truy bắt đối tượng, đồng thời tổ chức hơn 400 lượt tuần tra, truy vết để khoanh vùng và truy bắt nghi phạm.

Quá trình bị vây bắt, Tòng Văn Vương dọa tự sát. Ảnh: Công an cung cấp

Sau nhiều giờ truy bắt, 13 giờ 30 ngày 19-5, lực lượng chức năng đã xác định được đối tượng đang lẩn trốn tại bìa rừng thuộc địa phận bản Ten, xã Pi Toong nên đã thắt chặt vòng vây. Khi bị bao vây, Vương đã sử dụng dao nhọn kề vào cổ đe dọa tự sát. Đến 16 giờ 47 phút cùng ngày, sau gần 90 phút, cảnh sát đã thuyết phục được Tòng Văn Vương buông dao. Nghi phạm bị khống chế, áp giải về cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Tòng Văn Vương đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.