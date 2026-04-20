Pháp luật

Lời khai của người cha trong vụ con trai mất tích, thi thể bị chôn trên đồi

Như Quỳnh

(NLĐO) - Liên quan đến vụ việc cháu bé 12 tuổi mất tích, thi thể được phát hiện trên đồi, cơ quan công an đã tạm giữ người bố.

Ngày 19-4, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã làm rõ thông tin một nam sinh học lớp 6, Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng mất tích cách đây 9 ngày. Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định tạm giữ hình sự Phùng Văn San (SN 1990, trú tại xã Mỏ Vàng, tỉnh Lào Cai) về hành vi "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người".

Lời khai của người cha trong vụ con trai mất tích, thi thể bị chôn trên đồi - Ảnh 1.

Cơ quan công an phát thông báo tiềm kiếm cháu A.. Ảnh: CACC

Trước đó, ngày 13-4, Công an xã Mỏ Vàng tiếp nhận thông tin của Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS xã Mỏ Vàng về việc em P.X.A. (SN 2014), học sinh lớp 6A không đến trường trong nhiều ngày. Nhận thông tin, Công an xã Mỏ Vàng đã làm việc với bà nội của cháu An là Triệu Thị M. và bố cháu A. là anh Phùng Văn San.

Quá trình làm việc, gia đình cho biết cháu A. bỏ nhà đi từ ngày 9-4 chưa thấy về nhà, người thân đã tổ chức tìm kiếm nhưng không thấy. Sau đó, Công an xã Mỏ Vàng đã hướng dẫn người thân, đồng thời phối hợp với lực lượng an ninh trật tự cơ sở, nhân dân tiến hành tìm kiếm cháu A. nhưng không có kết quả.

Ngày 16-4, Công an xã Mỏ Vàng đã gửi thông báo truy tìm người đối với cháu A. trên trang mạng xã hội Zalo, Facebook nhưng không có thông tin phản hồi.

Trong quá trình tìm kiếm, Công an xã Mỏ Vàng phát hiện bố đẻ của cháu A. có dấu hiệu nghi vấn. Người đàn ông này thường xuyên lên đồi, có biểu bất an về tư tưởng. Trước dấu hiệu bất thường trên, ngày 18-4, Công an xã Mỏ Vàng đã tiến hành làm việc với anh San.

Tại cơ quan Công an, bước đầu anh San khai nhận khoáng 24 giờ ngày 9-4, người này đã dùng dây điện đánh vào lưng và chân con trai, bắt A. đứng ở giữa nhà đến 3 giờ 30 phút ngày 10-4 mới cho đi ngủ.

Đến khoảng 5 giờ cùng ngày, San đi phát cỏ và trở về nhà vào khoảng cuối giờ trưa thì thấy con trai nằm bất động trên ghế, kiểm tra thì phát hiện An đã tử vong. Sau đó, San vẫn tiếp tục đi làm đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày thì về nhà.

Đến khoảng 19 giờ, San lấy xe máy chở thi thể con trai chôn tại đồi quế của gia đình ở khu vực cách nhà khoảng 3 km, thuộc khu vực khe Tùng Chiêu, thuộc thôn Thác Tiên, xã Mỏ Vàng.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Một nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

Một nam sinh 12 tuổi mất tích bí ẩn nhiều ngày

(NLĐO) - Một học sinh lớp 6 mất tích bí ẩn, có nhiều thông tin đồn đoán nam sinh đã bị sát hại, nhưng việc này chưa được kiểm chứng.

