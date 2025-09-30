HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan khiến 9 người chết, mất tích

T.Trực

(NLĐO) – Bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn, bị bắt về hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Chiều 30-9, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị Minh Lý (51 tuổi, ngụ xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi - Giám đốc Công ty TNHH Lý Tuấn), để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bắt Giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan ở Quảng Ngãi - Ảnh 1.

Công an khám xét nhà và trụ sở Công ty Lý Tuấn

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình điều hành hoạt động, với vai trò giám đốc Công ty Lý Tuấn, bà Phạm Thị Minh Lý đã lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có giá trị lớn. Căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu thu thập được, cơ quan Công an xác định có đủ căn cứ khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Phạm Thị Minh Lý.

Bắt Giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan ở Quảng Ngãi - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Minh Lý, Giám đốc Công ty Lý Tuấn, làm việc với cơ quan chức năng thời điểm sau vụ chìm sà lan, tàu kéo xảy ra

Ngày 30-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và tiến hành khám xét nơi ở, nơi làm việc của bà Lý để phục vụ công tác điều tra, tại nơi làm việc Cơ quan Công an thu giữ nhiều tài liệu liên quan để phục vụ điều tra.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Công ty Lý Tuấn liên quan nhiều vụ việc ở Quảng Ngãi

Công ty Lý Tuấn là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, vận tải..., có liên quan đến nhiều vụ việc gây bức xúc dư luận ở Quảng Ngãi.

Đặc biệt, Công ty Lý Tuấn liên quan trực tiếp đến vụ chìm sà lan, tàu kéo ở vùng biển Lý Sơn khiến 9 người chết, mất tích.

Bắt Giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan ở Quảng Ngãi - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đưa thi thể các nạn nhân vụ chìm tàu kéo, sà lan vào bờ

Theo điều tra, để thi công đê chắn sóng cảng Bến Đình (huyện Lý Sơn - nay là đặc khu Lý Sơn), nhà thầu chính ký kết hợp đồng với Công ty Lý Tuấn cung cấp đá hộc.

Sau đó, Công ty Lý Tuấn hợp đồng thuê của Công ty TNHH MTV Minh Linh (tỉnh Long An cũ) tàu kéo LA-06695 và sà lan LA-06883 để chở đá từ cảng Kỳ Hà (tỉnh Quảng Nam cũ) ra Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi) thi công các công trình kè chắn sóng ở cảng Bến Đình.

Khoảng 11 giờ 30 trưa 23-4-2024, tàu kéo, kéo theo sà lan chở hơn 1.200 đá hộc từ cảng Kỳ Hà đi Lý Sơn, trên tàu có 5 thuyền viên. 

Đến khoảng 4 giờ sáng 24-4-2024, tàu kéo sà lan di chuyển đến khu vực biển cách đảo Lý Sơn khoảng 3 hải lý thì xảy ra sự cố khiến tàu kéo và sà lan chìm.

Bắt Giám đốc Công ty Lý Tuấn liên quan vụ chìm tàu kéo và sà lan ở Quảng Ngãi - Ảnh 4.

Do hết thời hạn điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra vụ án chìm tàu kéo và sà lan

Cơ quan chức năng và ngư dân nhanh chóng tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ và phát hiện 4 thi thể gần vị trí xảy ra tai nạn. Tuy nhiên, cả 4 nạn nhân này lại không có tên trong danh sách khai báo khi rời cảng Kỳ Hà. 

Trong khi đó, danh sách đăng ký với cơ quan chức năng trước khi tàu kéo sà lan xuất bến rời cảng Kỳ Hà có 5 thuyền viên làm việc trên tàu kéo và sà lan mất tích bí ẩn. Đến nay, cả 5 người này vẫn đang mất tích.

Tháng 11-2024, sà lan LA-06883 đã được kéo vào bờ biển ở đảo Lý Sơn. Đến tháng 6-2025, tàu kéo LA–06695 cũng đã được các đơn vị liên quan trục vớt đưa về bờ Lý Sơn.

Đến ngày 17-5-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi đã khởi tố vụ án tai nạn đường thủy.

Đến tháng 6-2025, công tác trục vớt hoàn tất, cơ quan điều tra đã tiếp cận tàu kéo, máy đào và cả sà lan để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Đến nay, do hết thời hạn điều tra nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi đã tạm đình chỉ điều tra vụ án.

    Thông báo