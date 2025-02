Lối ra cho đất công cần đấu giá

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa ban hành quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của khu đất hơn 1,7 ha tại phường Phú Mỹ (thị xã Phú Mỹ) cho bà Nguyễn Thị Hoàng Anh (ngụ TP HCM) với số tiền hơn 110 tỉ đồng. Theo quy hoạch xây dựng chi tiết tỉ lệ 1/500 được UBND thị xã Phú Mỹ phê duyệt, đây là khu đất quy hoạch dự án bệnh viện quy mô 200 giường bệnh.

Nhận diện điểm nghẽn

Ngoài khu đất trên, mới đây Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã lên kế hoạch tổ chức đấu giá lần 2 quyền sử dụng khu đất có diện tích hơn 4 ha tại phường 11, TP Vũng Tàu. Khu đất này được quy hoạch là đất y tế với quy mô 400 giường bệnh. Trước đó, khu đất này được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm gần 400 tỉ đồng. Tuy nhiên, đến hạn chót đăng ký, nộp hồ sơ thì không có khách hàng đăng ký tham gia đấu giá tài sản nên đây là trường hợp đấu giá không thành.

Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết năm 2024, địa phương dự kiến tổ chức đấu giá 9 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý với tổng diện tích khoảng 102,54 ha đã đủ điều kiện pháp lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng, hạ tầng kết nối. Tuy nhiên, tiến độ đấu giá chậm so với kế hoạch đề ra, mới có 2/9 khu đất xác định được giá khởi điểm đấu giá, trong đó có 1 khu đất đấu giá thành công.

Theo Sở TN-MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ là do quy hoạch chi tiết 1/500 phê duyệt chậm so với kế hoạch; việc xác định giá khởi điểm để đấu giá chưa đạt kế hoạch do các dữ liệu, chỉ tiêu đầu vào phục vụ cho công tác khảo sát, xác định giá đất theo phương pháp thặng dư mất nhiều thời gian, ảnh hưởng đến tiến độ đấu giá.

Khu “đất vàng” Cụm 5 nằm tại trung tâm TP Vũng Tàu sẽ được đưa ra đấu giá trong năm 2025. Ảnh: NGỌC GIANG

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai cho hay đến hết năm 2024, có 11/18 khu đất đã ban hành phương án đấu giá, 6/18 khu đất đang hoàn thiện phương án đấu giá, khu đất còn lại dừng lập phương án đấu giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Trong năm, có 2 khu đất đủ điều kiện đăng thông báo đấu giá nhưng không có người tham gia.

Nguyên nhân được Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai chỉ ra là do chính sách, pháp luật đất đai có nhiều thay đổi dẫn đến trình tự, thủ tục đấu giá đất mất nhiều thời gian; thay đổi các quy định về định giá xác định giá khởi điểm; công tác tham mưu xây dựng kế hoạch, dự kiến khả năng đấu giá đất chưa sát thực tế...

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức đánh giá từ năm 2021 đến hết năm 2024 đấu giá đất không đạt yêu cầu đề ra vì thị trường bất động sản đóng băng, đơn vị thẩm định giá ít và làm chậm, công tác lập và thẩm định quy hoạch kéo dài, sự phối hợp giữa các địa phương với sở, ngành chưa chặt chẽ.

Thống nhất quy trình, thủ tục

Đầu năm 2025, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc đấu giá khu đất Cụm Công nghiệp Long Giao (thị trấn Long Giao và xã Xuân Đường, huyện Cẩm Mỹ), với tổng diện tích gần 60 ha, giá khởi điểm hơn 788 tỉ đồng. Hình thức nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thông qua đấu giá quyền sử dụng đất cho cả thời gian thuê là 50 năm. Hiện tại, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đang lập thủ tục lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất.

Đây là 1 trong 39 khu đất nằm trong kế hoạch đấu giá năm 2025, dự kiến thu về khoảng 20.000 tỉ đồng. Ngoài ra, khu đất vàng 282 ha thuộc xã Bình Sơn gần sân bay Long Thành có giá khoảng 7.400 tỉ đồng cũng được tỉnh Đồng Nai lên kế hoạch sẽ đấu giá trong đầu năm nay.

Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Nai Mai Phong Phú cho biết hiện nay có 17 khu đất cơ bản đã hoàn tất thủ tục; 21 khu đất kiến nghị UBND tỉnh giao các sở, ngành, địa phương hoàn thành thủ tục để đấu giá; bổ sung thêm 1 khu đất đấu giá tại huyện Xuân Lộc.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức giao Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chủ trì xây dựng kế hoạch, trình UBND tỉnh xem xét ban hành kế hoạch đấu giá đất năm 2025. Kế hoạch ưu tiên cho các khu đất đã cơ bản hoàn thành thủ tục. Bên cạnh đó, tập trung hoàn thành thủ tục để trong 6 tháng đầu năm 2025 đưa được 3 khu đất có diện tích lớn trên địa bàn huyện Long Thành ra đấu giá.

Để tháo gỡ các khó khăn, ông Võ Tấn Đức yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các sở, ngành, địa phương tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm: Lựa chọn đơn vị tư vấn đủ năng lực, có kinh nghiệm, làm nhanh và đưa ra giá đất sát thị trường; tiến hành lập, thẩm định quy hoạch và thu hồi đất song song để rút ngắn thời gian; thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm từng khâu, từng bước những nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của đơn vị mình được giao tại kế hoạch đấu giá đất tỉnh ban hành.

Tại kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cho hay rút kinh nghiệm từ bán đấu giá các khu đất trong năm 2024, tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan thống nhất quy trình, trình tự, thủ tục đấu giá, đồng thời rà soát những loại đất trong khu đất. Đặc biệt là đo đạc, chuẩn ranh khu đất, tránh phải làm lại thủ tục khi ranh đất và diện tích đất thay đổi. Ngoài ra, tỉnh cũng chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 đối với những khu đất đưa ra đấu giá. Các sở liên quan hướng dẫn và nghiên cứu rút ngắn thời gian thẩm định, trình những chủ trương đầu tư theo quy định.

Bảo đảm tiến độ theo kế hoạch Dự kiến trong năm 2025, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đưa ra đấu giá 12 khu đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý với diện tích khoảng 132,7 ha (không bao gồm 9 khu đất đấu giá của năm 2024). Tính đến nay, theo báo cáo kết quả sơ bộ của các huyện, thị xã, thành phố, có 7/12 khu đất bảo đảm phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trong quý I/2025; 5/12 khu đất phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 trong quý II/2025. Hiện nay, UBND các huyện, thị xã, thành phố đang phối hợp các sở, ngành để lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 nhằm bảo đảm tiến độ đấu giá theo kế hoạch.