Khoa học

Lõi Trái Đất có thể rất giống củ hành tây

Anh Thư

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới cho thấy "trái tim" của Trái Đất có thể phức tạp hơn nhiều so với suy nghĩ trước đây.

Theo công trình vừa được công bố trên tạp chí khoa học Nature Communications, lõi trong của Trái Đất có thể không phải là một quả cầu kim loại khổng lồ như chúng ta thường nghĩ, mà có kết cấu nhiều lớp như một củ hành tây.

Lõi Trái Đất có thể rất giống củ hành tây - Ảnh 1.

Lõi trong của Trái Đất có thể có rất nhiều lớp như củ hành tây - Minh họa AI: Thu Anh

Theo Science Alert, nhiều bằng chứng gần đây đã tiết lộ những bất thường từ tâm của Trái Đất, làm lung lay giả thuyết "quả cầu kim loại".

Ví dụ, sóng địa chấn truyền qua lõi trong cho thấy hình dạng của nó dường như thay đổi, xuất hiện sự đảo ngược hướng quay, kết cấu kỳ lạ khó lý giải và có thể là cả trạng thái vật chất bất thường.

Vì vậy, nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi nhà khoáng vật học Carmen Sanchez-Valle từ Đại học Münster (Đức) đã sử dụng phương pháp kết hợp giữa thực nghiệm thực tế và mô hình hóa lý thuyết để tìm hiểu kết cấu lõi trong này.

Để tìm hiểu điều gì đang xảy ra, các nhà nghiên cứu đã thiết lập một môi trường tương tự lõi Trái Đất với áp suất cực cao và nhiệt độ lên tới 820 độ C, đặt các mẫu hợp kim sắt-silicon-carbon. Đó là vật liệu được cho là cấu thành lõi Trái Đất.

Sử dụng phương pháp nhiễu xạ tia X, họ tìm kiếm một đặc tính gọi là định hướng ưu tiên mạng tinh thể (LPO), mô tả cách các tinh thể bên trong chất rắn này sắp xếp trong điều kiện cực đoan đó.

Tiếp theo, họ phân tích các mô hình nhiễu xạ để xác định độ bền chảy và độ nhớt của hợp kim này.

Cuối cùng, các mô hình toán học giúp phóng đại kết quả từ quy mô nhỏ trong phòng thí nghiệm lên quy mô khổng lồ của lõi Trái Đất, sau đó so sánh chúng với dữ liệu sóng địa chấn thực tế thu được từ các trạm quan trắc.

Các kết quả thu được đã giúp nhóm tác giả chứng minh rằng lõi Trái Đất không chỉ là một khối sắt đặc mà có sự phân tầng hóa học rõ rệt.

Tin liên quan

Tín hiệu lạ đánh động 3 đài thiên văn Âu - Mỹ, tiết lộ điều chưa từng thấy

Tín hiệu lạ đánh động 3 đài thiên văn Âu - Mỹ, tiết lộ điều chưa từng thấy

(NLĐO) - Đài quan sát sóng hấp dẫn giao thoa kế laser (LIGO) ở Mỹ và máy dò Virgo ở châu Âu cùng thu được một tín hiệu sóng hấp dẫn kỳ lạ.

Vỏ Trái Đất rò rỉ, nuôi dưỡng sự sống kỳ lạ giữa băng cháy

(NLĐO) - Dùng robot lặn, các nhà khoa học phát hiện mỏ băng cháy sâu nhất thế giới và cả một "ốc đảo sự sống".

Trung Quốc phát hiện trạng thái vật chất lạ ở “trái tim” Trái Đất

(NLĐO) - Một nghiên cứu mới từ Trung Quốc chứng minh rằng một trạng thái vật chất kỳ lạ đang tồn tại ở lõi trong của Trái Đất, khiến nó mềm như bơ.

