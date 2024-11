Long An công bố thời gian và địa điểm diễn ra chuỗi sự kiện quan trọng

Theo thông cáo báo chí của Ban Tổ chức Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024, với chủ đề "Long An - Khát vọng sông Vàm", các hoạt động nổi bật trong Tuần lễ này sẽ diễn ra từ ngày 20-11 đến 4-12.

Chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024

1. Lễ khai mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần 2 năm 2024:

Diễn ra vào lúc 20 giờ ngày 28-11 với chương trình nghệ thuật sống động giới thiệu, quảng bá văn hóa, hình ảnh Long An, trong đó nổi bật là tiết mục trình diễn ánh sáng trên bầu trời bằng thiết bị bay không người lái.

Địa điểm: Khu Trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Long An, phường 6, TP Tân An, tỉnh Long An.

2. Hội nghị Liên kết, hợp tác, xúc tiến du lịch nông sản và sản phẩm OCOP giữa Long An với TP HCM và 13 tỉnh, thành vùng ĐBSCL:

- Thời gian: Lúc 8 giờ ngày 28-11.

- Địa điểm: Tại Hội trường A – Trung tâm Phục vụ Hội nghị tỉnh Long An, số 61 Nguyễn Huệ, Phường 1, TP Tân An.

3. Hội chợ Thương mại, ẩm thực, du lịch Long An – Hàn Quốc năm 2024:

- Thời gian: Hoạt động từ 8 giờ - 22 giờ mỗi ngày, từ ngày 28-11 đến 4-12.

- Địa điểm: Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, phường 6, TP Tân An.

4. Không gian giao lưu văn hóa:

- Thời gian: Lúc 8 - 20 giờ mỗi ngày, từ ngày 28-11 đến 4-12.

- Địa điểm: Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, phường 6, TP Tân An.

5. Không gian trải nghiệm du lịch Long An:

- Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ mỗi ngày, từ ngày 28-11 đến 4-12.

- Địa điểm: Tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh như: Happyland, Chavi Garden, Vàm Cỏ Farmstay, Làng cổ Phước Lộc Thọ, Vườn thú Mỹ Quỳnh, Khu Du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập, Khu Du lịch Cánh đồng bất tận - Dược liệu Đồng Tháp Mười, Cảng Quốc tế Long An, Khu vui chơi Vân Lại Viên, Tiến Thành Boats, Điểm dừng chân Đồng Tháp,…

6. Chương trình thể thao:

6.1. Giải Golf Hữu nghị Long An - Hàn Quốc năm 2024

- Thời gian: Lúc 6 giờ 45 phút ngày 30-11.

- Địa điểm: Sân Golf Royal Long An Golf & Villa, xã Bình Hòa Nam, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

6.2. Giải Việt dã tỉnh Long An năm 2024

- Thời gian: Khai mạc lúc 6 giờ 30 ngày 1-12.

- Địa điểm: Khu Đô thị Waterpoint, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

6.3. Giải Vô địch Thể hình tỉnh Long An mở rộng năm 2024

- Thời gian: Lúc 13 giờ 30 phút ngày 30-11.

- Địa điểm: Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

6.4. Giải Đua xuồng ba lá

- Thời gian: Lúc 7 giờ 30 phút ngày 3-12.

- Địa điểm: Bờ kè sông Bảo Định (đối diện chợ phường 1, TP Tân An).

6.5. Chương trình biểu diễn của các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh và biểu diễn của các câu lạc bộ võ như Taekwondo, Karate, Vovinam, Võ cổ truyền

- Thời gian: Lúc 18 giờ ngày 28-11.

- Địa điểm: Quảng trường Tân An, phường 6, TP Tân An.

7. Vòng chung kết cuộc thi "Tỏa sáng tài năng sinh viên":

- Thời gian: Lúc 18 giờ ngày 29-11.

- Địa điểm: Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, phường 6, TP Tân An.

8. Lễ hội âm nhạc – Hite Jinro Festival 2024:

- Thời gian: Lúc 18 giờ ngày 30-11.

- Địa điểm: Khu Trung tâm chính trị - Hành chính tỉnh Long An, phường 6, TP Tân An.

9. Đêm hội truyền thống Long An:

Công diễn vở cải lương "Người con của rừng tràm" do Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An dàn dựng và biểu diễn. Đây là vở cải lương vừa đạt Huy chương Vàng tại Liên hoan Cải lương toàn quốc năm 2024 tổ chức ở TP Cần Thơ.

- Thời gian: Lúc 18 giờ 1-12.

- Địa điểm: Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, phường 4, TP Tân An.

10. Lễ bế mạc Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024:

- Thời gian: Lúc 14 giờ ngày 4-12.

- Địa điểm: Hội trường Thống Nhất tỉnh Long An, số 61 Nguyễn Huệ, phường 1, TP Tân An.

Theo UBND tỉnh Long An, "Tuần Văn hóa - Thể thao - Du lịch tỉnh Long An lần thứ 2 năm 2024" là một trong những hoạt động thông tin đối ngoại, quảng bá văn hóa - thể thao - du lịch của tỉnh Long An; quảng bá tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Long An gắn với việc phát huy các giá trị truyền thống, văn hóa, nhân văn và tài nguyên thiên nhiên của tỉnh.