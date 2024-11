Tập đoàn Đức đầu tư nhà máy 30 triệu euro tại Long An

Ngày 18-11, tại TP Cologne - CHLB Đức, Tập đoàn Đồng Tâm và Tập đoàn QuickPack đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư để cho thuê đất trong KCN Đông Nam Á Long An (do Dongtam Group làm chủ đầu tư). Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư, thương mại tại châu Âu của tỉnh Long An.

Theo thỏa thuận được ký kết, QuickPack sẽ thuê 60.000 m² đất để mở rộng quy mô nhà máy, với tổng vốn đầu tư của dự án này lên đến 30 triệu euro. Đây là nhà máy sản xuất bao bì các loại dùng trong ngành thực phẩm lớn nhất khu vực Đông Nam Á của QuickPack được đặt tại tỉnh Long An.

Dự kiến nhà máy khởi công từ năm 2025 và sẽ được đầu tư các trang thiết bị hiện đại nhất trên thế giới để sản xuất các mặt hàng cao cấp, 100% xuất khẩu cho thị trường châu Âu, Bắc Mỹ và Úc. Kế hoạch ngay trong năm 2025, QuickPack sẽ xuất khẩu trên 3.500 TEUs hàng hóa đến các thị trường trọng điểm này.

Chia sẻ tại buổi ký kết, ông Joerg Schwaderer, Chủ tịch QuickPack Group, đánh giá rất cao về sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh Long An từ những ngày đầu QuickPack có mặt tại Việt Nam năm 2017 khi đầu tư nhà máy đầu tiên vào KCN Thuận Đạo, tỉnh Long An. Sau 7 năm phát triển, QuickPack quyết định tiếp tục mở rộng quy mô dự án 10 ha KCN, tăng gấp đôi công suất của QuickPack tại Việt Nam.