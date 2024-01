Long An: Hiệu quả từ xúc tiến đầu tư trực tiếp

Đây là yếu tố quan trọng không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, mà còn tạo cơ hội tiếp cận các nguồn vốn và việc làm, chuyển giao công nghệ, kỹ thuật sản xuất…

Những kết quả tích cực

Thành quả của việc xúc tiến đầu tư của Long An là lọt vào tốp 10 của cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài. Để có được "quả ngọt" này, thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Long An đã tổ chức nhiều đoàn công tác đến các quốc gia chiến lược như Nhật Bản, Úc, Hàn Quốc… để tổ chức xúc tiến đầu tư trực tiếp với các tập đoàn, hiệp hội, nhà đầu tư lớn.

Đoàn công tác của UBND tỉnh Long An đến thăm và làm việc tại một doanh nghiệp của Hàn Quốc

Từ đó, Long An đã thu hút được nhiều tập đoàn, nhà đầu tư lớn đến với tỉnh nhà. Ngoài ra, tỉnh còn tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư, tọa đàm định hướng phát triển vùng kinh tế công nghệ cao… Năm 2023, Long An đứng thứ 9/63 tỉnh, thành phố trong cả nước và đang dẫn đầu khu vực ĐBSCL về thu hút vốn FDI.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Long An, nắm bắt các cơ hội mở khi Việt Nam ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, thực hiện chủ trương chung của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An, Sở KH-ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư (XTĐT) hàng năm, nhằm giới thiệu, quảng bá về tiềm năng, thế mạnh, thành tựu kinh tế – xã hội của tỉnh và triển khai các hoạt động xúc tiến, thu hút các nguồn lực đầu tư vào tỉnh.

Theo Chương trình XTĐT được phê duyệt, từ năm 2022 đến nay, Long An đã tổ chức 10 đoàn xúc tiến đầu tư nước ngoài do các đồng chí lãnh đạo tỉnh làm trưởng đoàn đi xúc tiến đầu tư vào các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và thị trường tiềm năng khác như Mỹ, Australia. Trong đó, năm 2022 có 4 đoàn sang Nhật Bản, Australia; 2 đoàn sang Hàn Quốc; năm 2023 đã tổ chức 6 đoàn sang Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản, Cuba, Mỹ; 3 đoàn sang Hàn Quốc…

Công tác XTĐT của tỉnh tiếp tục được tập trung thực hiện, nâng cao, đổi mới từ tư duy đến hướng tổ chức thực hiện; các hoạt động xúc tiến đầu tư tại nước ngoài đã tăng cường quảng bá hình ảnh của tỉnh đến các nhà đầu tư và cộng đồng; thúc đẩy việc tiếp cận các nhà đầu tư lớn và đã thu hút được những dự án có quy mô vốn và chất lượng cao, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của tỉnh.

Các hoạt động XTĐT được chủ động triển khai và ngày càng bài bản, đi vào chiều sâu; xác định đối tác trọng điểm là các nhà đầu tư đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore… Lĩnh vực thu hút đầu tư tập trung chủ yếu là công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo, đô thị thông minh, các ngành thương mại dịch vụ, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và du lịch sinh thái.

Năm 2023, tỉnh Long An tổ chức nhiều đoàn công tác ra nước ngoài để mời gọi đầu tư

Qua các chuyến công tác, bước đầu đã mang lại những kết quả tích cực khi hàng loạt tập đoàn, nhà đầu tư lớn đã đến tìm hiểu, khảo sát vị trí đầu tư các dự án lớn, khu phức hợp đô thị, thương mại, dịch vụ kết hợp biệt thự nghỉ dưỡng và sân golf; khu phức hợp gồm hệ thống siêu thị, vui chơi giải trí như: Tập đoàn Đầu tư phát triển STS; Tập đoàn Yoosin; Tập đoàn Lotte (Hàn Quốc); Tập đoàn Erex; Samsung Energy; Coca Cola; Tập đoàn GS Energy,...

Trong khuôn khổ các chuyến công tác, tỉnh đã kết nối ký kết khoảng 22 văn kiện ghi nhớ hợp tác/hợp đồng hợp tác giữa doanh nghiệp tỉnh Long An và doanh nghiệp các nước; trong đó có 7 hợp đồng hợp tác có giá trị thương mại khoảng 930 triệu yên, 20 triệu USD và 15 biên bản ghi nhớ hợp tác trong các lĩnh vực như: tư vấn quy hoạch – kiến trúc và công nghệ cho dự án đô thị thông minh; công tác quản lý, vận hành cảng và kết nối thị trường; quy hoạch và phát triển khu phức hợp đô thị nghỉ dưỡng, thương mại, dịch vụ…

Điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư

Trong giai đoạn từ 2020 đến nay, tỉnh đã cấp mới 268 dự án FDI có vốn đăng ký là 4.587 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn cho 231 dự án tăng 643 triệu USD.

Trong đó nổi bật là Trung Quốc tăng 99 dự án, vốn đăng ký 121 triệu USD; Hàn Quốc tăng 31 dự án, vốn đăng ký là 210 triệu USD; Nhật Bản tăng 30 dự án, vốn đăng ký 227 triệu USD; Singapore tăng 26 dự án, vốn đăng ký 3.642 triệu USD; Đài Loan (Trung Quốc) tăng 13 dự án, vốn đăng ký trên 45 triệu USD.

Các dự án có số vốn đăng ký cao trong giai đoạn này như: Dự án Nhà máy LNG Long An I và II (3.128 tỉ USD); Dự án Nhà máy Suntory Pepsico Long An (185 triệu USD); Dự án Coca Cola Việt Nam tại Long An (136 triệu USD); Dự án cho thuê nhà xưởng của Công Ty TNHH Sea Fund I Investment 5 Pte – Singapore (98 triệu USD)…

Qua những chuyến công tác XTĐT nước ngoài của lãnh đạo tỉnh Long An, bước đầu đã mang lại nhiều kết quả tích cực

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh Long An, cho biết tỉnh luôn xem nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách là nhân tố ngoại lực thúc đẩy cho sự phát triển của tỉnh. Đặc biệt, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã mang lại nhiều lợi thế quan trong trong việc bổ sung vốn, chuyển giao công nghệ, năng lực quản lý, cải thiện khả năng tiếp cận thị trường quốc tế, tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu và thúc đẩy sự cạnh tranh.

Thời gian qua, tỉnh Long An đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư như: Đẩy mạnh và thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, hành động trọng tâm để nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh.

Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn đọng trong xử lý vướng mắc, kiến nghị của doanh nghiệp, nhà đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong cung cấp các dịch vụ công phục vụ doanh nghiệp, nhà đầu tư với chất lượng ngày càng tốt hơn.

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình XTĐT năm 2023, đặc biệt công tác xúc tiến đầu tư "tại chỗ" với những giải pháp thiết thực thông qua đẩy mạnh giải pháp hỗ trợ các dự án đầu tư đang triển khai tại tỉnh; nâng cao chất lượng hỗ trợ doanh nghiệp gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Thay đổi phương thức XTĐT, chủ động tiếp xúc, cung cấp thông tin đến các nhà đầu tư lớn; XTĐT nước ngoài đến các thị trường trọng điểm. Quan tâm công tác phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút, trọng dụng và đãi ngộ nhân tài…

Bằng việc thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên đã giúp môi trường đầu tư của tỉnh Long An ngày càng thông thoáng, thân thiện và hiệu quả, luôn là điểm đến hàng đầu của các nhà đầu tư.