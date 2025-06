Long An: Nhiều kết quả nổi bật trong phát triển đời sống văn hóa

Sau gần 2 năm triển khai Nghị quyết 51-NQ/TU của Tỉnh ủy về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Long An đến năm 2030 và những năm tiếp theo", ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.

Góp phần xây dựng nông thôn giàu đẹp, văn minh

Theo đó, từ khi ban hành Nghị quyết số 51-NQ/TU, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền địa phương và sự đồng tình tích cực hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã tham mưu thực hiện đạt được nhiều kết quả rõ nét tích cực.

Huyện Bến Lức, tỉnh Long An rực rỡ bởi cờ, hoa. Ảnh: Báo và Đài PTTH Long An

Hệ thống thiết chế Văn hóa - Thể thao các cấp trên địa bàn tỉnh đã vận dụng linh hoạt những quy chuẩn, quy chế về tổ chức và hoạt động của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vào điều kiện thực tế ở từng địa phương. Phát huy tốt chức năng nhiệm vụ và hiệu quả cơ sở vật chất đã được đầu tư để tổ chức hoạt động, đẩy mạnh phong trào Văn hóa - Văn nghệ, Thể dục - Thể thao. Phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Tạo môi trường văn hóa lành mạnh cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà trong tình hình mới. Công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua được tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" đã phát triển sâu rộng và trở thành phong trào thi đua sôi nổi của mọi tầng lớp nhân dân. Tỷ lệ gia đình được công nhận gia đình văn hóa ngày càng nhiều. Điều này đã góp phần rất lớn trong xây dựng nếp sống văn hóa, đoàn kết cộng đồng dân cư, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời hạn chế, đẩy lùi được tệ nạn xã hội, góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ra quân Ngày Chủ nhật xanh ở Long An

Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp trong năm qua đạt chất lượng cao, phù hợp nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân. Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An đã thường xuyên tổ chức những hoạt động văn nghệ, lưu diễn phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh, nhất là vào các dịp lễ, Tết. Loại hình nghệ thuật quần chúng được nhân dân trong tỉnh ủng hộ, làm phong phú đời sống văn hóa tinh thần của cộng đồng. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng được tăng cường tổ chức, với hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với điều kiện của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ kết hợp với công tác "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", từ thiện, nhân đạo, thu hẹp khoảng cách về thụ hưởng văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long đã triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống được lồng ghép trong hoạt động giáo dục của nhà trường cũng như phối hợp cùng gia đình, cộng đồng đã tạo được tâm lý cho trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Nâng cao công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ sở giáo dục; tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng bạo lực học đường và vi phạm pháp luật ở các cơ sở giáo dục. Thường xuyên tổ chức nói chuyện chuyên đề giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình thiết thực.

Phát huy các giá trị, nhân tố tích cực trong văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng; khuyến khích các hoạt động tôn giáo gắn bó với dân tộc, quê hương, hướng thiện, nhân đạo, nhân văn, tiến bộ, "tốt đời, đẹp đạo". Hoạt động tôn giáo đã phát huy các giá trị tích cực của tôn giáo; hoạt động tôn giáo đi vào nề nếp, thực hiện đúng theo chương trình đăng ký, thông báo sinh hoạt, hoạt động hàng năm, phù hợp với Hiến chương, Điều lệ của tổ chức, tuân thủ pháp luật.

Xã hội hóa hoạt động bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống được đẩy mạnh; phục hồi và bảo tồn một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một. Xây dựng các chương trình nghệ thuật tham gia các hội thi, hội diễn khu vực và toàn quốc, bảo đảm đan xen hài hòa giữa các loại hình nghệ thuật truyền thống và đương đại, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, phục vụ khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Thường xuyên tổ chức sự kiện trưng bày, triển lãm, tuyên truyền, giới thiệu sách, báo, tư liệu phục vụ nhân dân trong những ngày lễ lớn.

Diện mạo nông thôn ở Long An ngày càng thay đổi. Ảnh: Báo và Đài PTTH Long An

Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phát triển tầm vóc, thể lực, phòng, chống bệnh tật trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tác dụng của tập luyện thể dục thể thao, xem thể dục thể thao là công cụ hữu hiệu để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Tính đến cuối năm 2023, số người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên là 577.367 người, đạt 34,11%, đạt 100% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2023 đạt trên 34,1%); số hộ gia đình thể thao là 125.458 hộ, đạt 26,12%, đạt 100% so với kế hoạch (kế hoạch năm 2023 đạt trên 26,1%); 100% số học sinh đạt tiêu chuẩn rèn luyện thân thể, công trình giáo dục thể chất (đạt 100% so với kế hoạch).

Toàn tỉnh đã tổ chức 547 giải thể thao và 105 lớp đào tạo năng khiếu thể thao, số câu lạc bộ thể thao tiếp tục được duy trì. Tổ chức tập luyện cho các đội tuyển chuẩn bị tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp toàn quốc và thành lập đội tuyển học sinh tham dự Giải Bơi lội, Điền kinh, Cầu lông học sinh phổ thông toàn quốc năm 2023 (từ ngày 20/5/2023 đến 26/5/2023 tại tỉnh Đồng Tháp và từ ngày 31/5/2023 đến ngày 10/6/2023 tại thành phố Huế). Các trường tạo điều kiện cho học sinh được tham quan các di tích lịch sử, văn hóa của của tỉnh Long An. Qua đó, giáo dục lòng yêu quê hương đất nước, nâng cao tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho học sinh (có 174 trường tổ chức với 56.490 học sinh tham gia).

Nâng cao thể chất người dân Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, toàn tỉnh có 423.163/433.896 hộ được công nhận gia đình văn hóa đạt tỷ lệ 97,53%; 959/994 ấp, khu phố đạt chuẩn ấp, khu phố văn hóa, đạt 96,48%; có 992/996 ấp, khu phố có Nhà Văn hóa - Khu Thể thao đạt tỷ lệ 99,5%; 18/26 phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, đạt 69,23% và 01 Thành phố Tân An đạt chuẩn thành phố đô thị văn minh. Về bố trí nguồn lực nhà nước đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ phát triển văn hóa, thể dục, thể thao, nâng cao thể chất con người Long An ngày càng được quan tâm.